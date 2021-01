Am Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern über 150 weitere Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Das sind mehr als am gleichen Tag der Vorwoche. Obwohl der Landkreis Vorpommern-Greifswald die meisten Infektionen verzeichnet, sinkt die Inzidenz wieder hauchdünn unter die 200er-Hochrisiko-Marke.