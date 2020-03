Corona in Swinemünde: Weitere Einschränkungen für polnische Bürger

Swinemünde

Ab Freitag, dem 27. März, gelten für polnische Bürger weitere Beschränkungen für das Überqueren der Grenzen. Dies werden insbesondere die Einwohner von Swinemünde zu spüren bekommen, die auf der deutschen Seite von Usedom arbeiten. Jedes Mal, wenn sie die Grenze überqueren, sind sie zu einer 14-tägigen Quarantäne verpflichtet. In der Praxis bedeutet dies, dass ihre Arbeit in Deutschland unmöglich wird.

Obwohl Janusz Żmurkiewicz, der Präsident von Swinemünde, sich persönlich um die Grenzschließung für Angestellte bemühte, hatte dies keinen wesentlichen Einfluss auf die Entscheidung der polnischen Regierung. Es war nur eine Frage der Zeit. „Besser spät, als nie“, kommentierte er die Entscheidung der Behörden. Seiner Meinung nach drohte durch das Pendeln der Arbeiter über die Grenze die Ausbreitung des Corona-Virus.

Stadtpräsident ist von Entscheidung überzeugt

„Ich erhielt fast täglich Signale über die Ängste der Bewohner. Darauf habe ich reagiert. Heute können wir aufatmen. Die Zufriedenheit ist zwar zweifelhaft, aber jetzt kann ich wenigstens ohne Gewissensbisse den Bewohnern in die Augen schauen mit der Überzeugung, dass ich richtig gehandelt habe“, so Żmurkiewicz.

Der Swinemünder Präsident fügte hinzu, dass die Arbeitgeber in Deutschland sich Mühe geben, den polnischen Arbeitnehmern über die Zeit von Corona zu kommen, indem sie eine angemessene Vergütung für Kurzarbeit erhalten. „Vielleicht nicht hundertprozentig von dem, was sie bisher erhalten haben, aber ausreichend, damit sie zu Hause normal funktionieren können, ohne die Grenze zu überschreiten“, meinte der Stadtpräsident.

Viele haben Sparkassenkonto

Was sagen die Bewohner dazu? Eine große Gruppe unterstützt die Entscheidung, die Kontrollen zu verschärfen, da sie Angst vor einer Infektion hatten. Einige weisen jedoch darauf hin, dass Touristen und Kurgäste die Hotels auf der deutschen Seite bereits verlassen haben und die Grenze nur von Verkäufern, Ärzten, Krankenschwestern, Apothekern, also von Menschen, die heute dringend benötigt werden, überschritten wird. Die Mitarbeiter sind auch besorgt, ob sie alle erforderlichen Formalitäten zeitlich erledigen können.

Andere haben Angst, ihren Job zu verlieren. „Die meisten Swinemünder, die auf deutscher Seite arbeiten, haben ein Konto bei der Sparkasse oder einer anderen Bank. Wie können sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern, ohne dort Bargeld abheben zu können? Sind für diesen Anlass Grenzüberschreitungen möglich und vorgesehen?“, fragt Ewelina Perzanowska.

Corona-Tests für alle Swinemünder

Der Swinemünder Stadtpräsident kam auch mit der Initiative, dass die Stadt einen Corona-Virus-Test für alle Inselbewohner in Swinemünde finanzieren würde. Ein offizielles Schreiben in dieser Angelegenheit wurde bereits an die Sanitär- und Epidemiologische Station der Woiwodschaft in Stettin geschickt. „Ich möchte, dass bei einer möglichst großen Zahl der Swinemünder Bürger der Tests unterzogen wird. Als lokale Regierung sind wir bereit, die Kosten zu decken“, versichert Janusz Żmurkiewicz. Die Kosten für einen Corona-Virus-Test betragen heute etwa 500 Złoty (etwa 110 Euro).

Von Radek Jagielski