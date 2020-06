Corona treibt Arbeitslosenzahlen in Vorpommern-Greifswald hoch

Greifswald

Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt in Vorpommern-Greifswald. Untypisch für die Jahreszeit stieg die Arbeitslosenquote seit April auf 9,7 Prozent. Kreisweit wurden knapp 11 900 Arbeitslose gezählt, etwa 390 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren damit 1750 Menschen mehr arbeitslos. Die Quote lag damals bei 8,2 Prozent.

Trotz der eindeutigen Zahlen spricht der Chef der Arbeitsagentur, Andreas Wegner, von einem „moderaten“ Anstieg, der bei fehlendem Instrument der Kurzarbeit deutlich höher ausgefallen wäre. „Viele Unternehmen konnten und können mit Hilfe der Kurzarbeit ihr Personal halten und Entlassungen vermeiden“, sagte er.

Anzeige

38 Prozent aller Betriebe Kurzarbeit angezeigt

Inzwischen haben knapp 2700 Unternehmen und damit rund 38 Prozent aller Firmen in Vorpommern-Greifswald wegen der Corona-Folgen Kurzarbeit angezeigt. Im Vergleich zum Vormonat hat sich der Anstieg aber deutlich abgeschwächt. Seit April kamen 111 Anzeigen dazu. „Die Spitze des Eisberges ist überschritten“, bilanzierte Wegner. „Wir befinden uns in einer Phase des Saisonbeginns, vergleichbar mit der Zeit vor Ostern.“

Weitere OZ+ Artikel

Hotels und Restaurants holen Mitarbeiter langsam zurück

Den ersten Lichtstreif am Horizont sieht die von der Corona-Krise besonders gebeutelte Hotel- und Gaststättenbranche. Restaurant- und Hotelbetreiber haben mit den Corona-Lockerungen einen Teil ihrer Mannschaft wieder aus der Kurzarbeit genommen. Restaurants dürfen seit dem 9. Mai wieder Gäste empfangen, Hotels seit dem 18. Mai. „Wir haben inzwischen etwa die Hälfte unserer 70 Mitarbeiter wieder an Bord geholt“, sagte Richard Paymans, Betreiber des Mercure-Hotels am Gorzberg und des Steakhouses in Wieck. Das Geschäft sei gut angelaufen. „Zu Pfingsten war das Hotel bis zur erlaubten 60-Prozent-Marke ausgebucht“, so der Hotelier.

Er hofft, dass mit der nächsten Lockerungsstufe zum 15. Juni diese Begrenzung fällt. Damit könnten wieder mehr Mitarbeiter beschäftigt werden. Am 23. Juni beginnen in den ersten Bundesländern die Ferien. „Es ist nicht nachvollziehbar, dass in Schleswig-Holstein Hotels zu 100 Prozent belegt werden dürfen, hier aber nicht.“ Viele Hotels benötigten jetzt die fette Phase, um sich ein Polster für den Herbst und Winter anzulegen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Weniger offene Stellen als vor einem Jahr

Im Vergleich zum April würden inzwischen wieder mehr offene Stellen gemeldet, wenn auch auf einem weiterhin niedrigen Niveau, wie Andreas Wegner betonte. Nicht nur die Hotellerie profitiert von den Lockerungen, auch der Handel, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Baugewerbe verlangt wieder nach Fachkräften. Insgesamt wurden seit April 377 offene Stellen vermeldet.

Zum Vergleich: Im Vorjahresmai gab es 559 Stellenangebote. Sollten die Corona-Beschränkungen weiter zurückgefahren werden, rechnet der Agenturchef damit, dass der Arbeitsmarkt im Juni weiter anziehen wird.

Sollten die Hotels in MV weitere Corona-Hilfen bekommen? Stimmen Sie bei der OZ-Umfrage ab

Bezug von ALG I verlängert

Wie viele Unternehmen tatsächlich Kurzarbeit beanspruchen, wird sich ebenfalls frühestens im Juni zeigen, wenn die ersten Unternehmen ihre Abrechnungen eingereicht haben. Im Mai betreute die Arbeitsagentur rund 4300 Arbeitslose, die Arbeitslosengeld beziehen. Rund 1700 von ihnen könnten von einer neuen Bundesregelung profitieren.

Im Rahmen des Zweiten Sozialschutzpaketes beschloss der Bundesrat, das Arbeitslosengeld um drei Monate für Personen zu verlängern, deren Anspruch zwischen Mai und Dezember 2019 endet. „Das ist eine gute Lösung, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern und den anstehenden Übergang zum Arbeitslosengeld II zu verhindern“, so Wegner. Aktuell sind kreisweit 7009 arbeitslose Menschen auf Grundsicherung angewiesen, 425 Menschen mehr als im Vorjahr.

Firmen fahren Produktion hoch

Mit einem blauen Auge ist die Firma ml & s bislang durch die Corona-Krise gekommen. Das Unternehmen habe weder Kurzarbeit beantragen noch Mitarbeiter entlassen müssen, sagte Geschäftsführer Bernd Odoj. „Die Lage normalisiert sich auf niedrigem Niveau.“ Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Produktion coronabedingt um etwa zehn Prozent gesunken. In den vergangenen Wochen hätten einige Lieferketten nicht mehr so gut funktioniert, so dass es zu Produktionsverzögerungen kam.

Der Elektronikhersteller mit 540 Mitarbeitern lockert seit Kurzem wieder seine strengen Schutzmaßnahmen: „Unsere Mitarbeiter kehren langsam aus dem Homeoffice zurück“, so Odoj. Die Schichten seien nicht mehr zeitlich, sondern räumlich voneinander getrennt. Damit würden Produktionsausfälle verhindert. Die Hygienregeln und Abstandsregelungen bleiben aber weiter in Kraft, betonte Odoj. „Wir müssen wachsam bleiben.“

Ausbildungsmarkt: Firmen stellen ein

Durch den Corona-Lockdown kam es auch zu Verzögerungen beim Abschluss von Ausbildungsverträgen, weil Vorstellungsgespräche und Praktika wegen des Kontaktverbots ausfielen. Inzwischen holen die Arbeitgeber wieder auf. In Vorpommern-Greifswald sind nach Angaben der Arbeitsagentur aktuell noch 596 Jugendliche als unversorgt gemeldet, 33 weniger als zum Vorjahreszeitpunkt. Dieser Zahl stehen 1052 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber.

Lesen Sie auch:

Von Martina Rathke