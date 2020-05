Greifswald

Die Enttäuschung könnte nicht größer sein: Zwölf Jahre haben sie gelernt, haben vor Klassenarbeiten gebangt, sich über Zensuren gefreut oder geärgert. Nun endet mit dem Abitur der wichtigste Lebensabschnitt der Gymnasiasten.

Doch anstatt eines großen Abiballs in schicken Abendkleidern und Anzügen, anstatt einer feierlichen Zeugnisausgabe mit dem gesamten Abi-Jahrgang im Theater, auf der Eltern Tränen des Stolzes verdrücken, geht das letzte Schuljahr der Zwölftklässler in diesem Jahr sehr nüchtern zu Ende. Wegen der Corona-Beschränkungen fallen die Abibälle an allen Schulen aus. Die Zeugnisse werden in kleineren Feiern überreicht.

Bereits zu Beginn der 11. Klasse organisierten sich etwa 30 Schüler aus dem Jahn-Gymnasium im Abi-Komitee, um die Höhepunkte für den Schulabschluss vorzubereiten. „Wir hatten den letzten Schultag und den Abiball als einen großen Abschluss auf dem Blatt“, sagt Oskar Dobroczek, der das Komitee leitet. „Nun wird der große Abschluss zu einer kleinen Nachricht verpuffen“, zeigt er sich enttäuscht.

Rund 12 000 Euro hatte das Komitee für die Vorbereitung des letzten Schultages, der Motto-Woche und den Ball eingesammelt, nun werden die Semesterbeiträge in Höhe von je 90 Euro an die Schüler zurückgezahlt.

Für die gestrichenen Abibälle fallen keine Kosten an

3000 Euro bleiben für einen kleineren Abi-Ball in der Kasse – hoffentlich im Herbst, wenn die Corona-Beschränkungen auch für größere Veranstaltungen gelockert sind. „Wir haben eine Umfrage unter den Schülern gestartet. Rund zwei Drittel sagten, dass sie sich eine solche Feier wünschen.“ Doch die sei natürlich nicht vergleichbar mit dem richtigen Abiball, der groß mit 400 bis 500 Leuten in der neuen Mensa am Beitz-Platz gefeiert werden sollte. Verluste machen die Jahn-Gymnasiasten zum Glück nicht. Alle Verträge und Reservierungen konnten kostenfrei storniert werden. „Die Partner waren da sehr kulant“, sagt der 18-Jährige.

Auch die Abiturienten des Humboldt-Gymnasiums bleiben immerhin nicht auf den Kosten für den Abiball sitzen, wie Cheforganisator Anton Witt erklärt. Um die 20 000 Euro seien für die Feier, die am 13. Juni im Kulturbahnhof stattfinden sollte, zusammengekommen. Mit Schülern, Eltern und Lehrer wären es bei diesem Abiball ebenfalls bis zu 500 Gäste geworden.

Anton Witt ist Cheforganisator beim Abschlusskomitee des Humboldt-Gymnasiums. Quelle: Christin Lachmann

Dass Großveranstaltungen im Land untersagt und somit auch Abibälle gestrichen wurden, sorgte auch bei den Schülern des Humboldt-Gymnasiums für Ernüchterung, erklärt Witt: „Wir überlegen nun, ob wir in Gruppen kleinere Feiern ausrichten.“ Nach bisherigem Stand wäre es möglich, eine solche Feier mit bis zu 75 Menschen zu veranstalten. Doch in der jetzigen Prüfungszeit fehle für die detaillierte Planung die Zeit. Die Organisation des ursprünglich geplanten Abiballs mit den vier Abschlussklassen begann bereits vor anderthalb Jahren.

Die große Feier später nachzuholen sehen der Zwölftklässler, der bald eine Ausbildung zum Klavierbauer beginnt, und viele seiner Mitschüler kritisch. „Zum einem sind wir dann überall in ganz Deutschland verteilt. Zum anderen wäre es von der Emotionalität her etwas anderes.“

„Es ist schade, dass wir nicht feiern können“

Mit dem Aus für die Abibälle bleiben auch all die eleganten Kleider, die sich die Abiturientinnen in den vergangenen Monaten kauften, im Schrank hängen oder werden wieder zurückgeschickt. „Es ist schade, dass wir nicht feiern können“, bedauert Franziska Empacher die Absage der Feier. Schon vor Wochen hatte sie sich ihr rotes, mit Pailletten besetztes, langes Abendkleid gekauft.

Während einige Mitschülerinnen ihre Kleider zurückgaben, war das für die 18-Jährige keine Option. „Ich habe das Kleid bereits kürzen lassen“, erzählt sie und hofft, dass sich nun bald ein anderer Anlass findet. Auch Frederika Fischer und Sarah Witte setzen nun auf andere festliche Anlässe, um ihre Kleider zu tragen zu können.

Vielleicht bei der Zeugnisausgabe? Anfangs gingen die Jahn-Abiturienten davon aus, dass sie die Zeugnisse per Post erhalten. Inzwischen haben einige die Information erhalten, dass die Abiturzeugnisse klassenweise im Dom überreicht werden sollen. Eine Anfrage der OZ bei der Schulleitung blieb unbeantwortet.

Ein würdevoller Abschluss trotz Corona

Im Ostseegymnasium ist bereits eine Entscheidung gefallen. „Wir werden eine feierliche Zeugnisausgabe durchführen, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln“, sagt Kerstin Witte, Schulleiterin im Ostseegymnasium. „Da wir nur 23 Zwölftklässler haben, ist es für uns sicher etwas einfacher zu organisieren.“ Wie diese Feier allerdings konkret aussehen werde, sei noch nicht genau geklärt. „Vielleicht erfolgt eine Teilung nach den Klassen“, so Witte. „Priorität hat zurzeit die Gesundheit aller und der erfolgreiche Abschluss unserer Schülerinnen und Schüler.“

Auch das Humboldt-Gymnasium plant, eine Zeugnisausgabe auszurichten, wie Oberstufenkoordinator Michael Büssow erklärt. Wie diese genau aussehen wird, stehe noch nicht detailliert fest und hänge davon ab, wie sie die Lage bis dahin entwickelt. Vorstellbar wäre die Zeugnisübergabe, die nach bisherigen Stand am 13. Juni erfolgen soll, im Kaisersaal abzuhalten. „Für die Schüler, aber auch für die Eltern und für uns als Lehrer ist die Zeugnisausgabe immer ein würdevoller Abschluss der Schulzeit.“ Trotz der Umstände solle dieser Abschluss nicht ausfallen, so der Oberstufenkoordinator weiter.

Von Martina Rathke und Christin Lachmann