Coronafälle an Greifswalder Schulen: Quarantäne-Regeln spalten Eltern

Greifswald

Seit mehreren Wochen sind nahezu alle Greifswalder Schulen von Coronafällen betroffen. Das sorgt für eine hohe Anspannung in den Hunderten von Familien. Denn jede Infektion bringt für die betroffenen Kontakte weitreichende Einschränkungen mit sich.

54 Schulen im Kreis von Corona betroffen

Im gesamten Landkreis gibt es aktuell an 54 Schulen Coronainfektionen, wie Anke Radlof von der Pressestelle des Landkreises mitteilt. An mehr als der Hälfte der Schulen sind mehr als drei Infizierte aufgetreten. In solchen Fällen spricht der Landkreis von einem erhöhten Fallgeschehen.

Rege Diskussionen unter den Eltern

Genau diese Häufung von Fällen, zuletzt acht Infektionen in einer dritten Klasse an der Nexögrundschule in Greifswald, sorgt für rege Diskussionen innerhalb der Elternschaft. Während ein Teil der Eltern in Sorge um die Gesundheit der Kinder ist und diese am liebsten in Vollquarantäne zu Hause behalten möchte, um Infektionsketten schneller zu unterbrechen, möchten andere Mütter und Väter solche Vollquarantänen auf jeden Fall vermeiden und loben das aktuelle Vorgehen des Landkreises Vorpommern-Greifswald, bei dem es in erster Linie darum geht, den Schulbetrieb auf jeden Fall aufrecht zu erhalten.

Trotz Kontakt zu Coronafall dürfen Kinder weiter zur Schule

Doch der Reihe nach: Sobald in einer Schule ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wird, begeben sich alle direkten Kontaktpersonen in eine sogenannte Kohortenquarantäne. In der Regel sind das die Schüler einer Klasse. Hatte das Kind zu mehreren Gruppen Kontakt, beispielsweise im Hort, sind diese ebenfalls betroffen.

Die Mädchen und Jungen dürfen dann weiter den Unterricht besuchen, wenn sie an jedem Morgen einen negativen Schnelltest vorweisen können. Sie dürfen in der Schule nur innerhalb der definierten Gruppe Kontakt haben, bekommen separate Pausen-, Hof- und Essenszeiten, damit ein Kontakt zu den restlichen Kindern der Schule ausgeschlossen ist.

In der Freizeit sollen die Kinder ihre Begegnungen mit anderen Personen so weit wie möglich reduzieren. Sollte es an den fünf Tagen nach dem letzten Kontakt zum Coronainfizierten keine Folgefällen geben, endet die Kohortenquarantäne am Tag sechs mit einem negativen Schnelltest. Soweit ist das Vorgehen des Gesundheitsamtes in aller Regel unstrittig.

Neue Handlungsempfehlung des Lagus

Doch während in den vergangenen Monaten eine Klasse in Vollquarantäne geschickt wurde, sobald es mehr als zwei Folgefälle gab, wurde dieses Verfahren Ende November abgeschafft. Seit dem 29. November empfiehlt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus), dass unabhängig von der Anzahl an Folgefällen die Kohortenquarantäne jeweils fortgesetzt wird.

Im Fall der Nexöschule gab es an vier weiteren Tagen Folgefälle, sodass die Kohortenquarantäne immer wieder verlängert werden musste. Der Elternrat wandte sich daraufhin an das Gesundheitsamt des Landkreises und bat um Anordnung einer Vollquarantäne, weil die Eltern in Sorge um eine Ansteckung ihrer Kinder waren. Das Gesundheitsamt lehnte die Vollquarantäne jedoch ab und verweist darauf, dass das oberste Ziel sei, den Unterricht zu ermöglichen.

Gesundheitsamt: Geringes Risiko einer Ansteckung

Im Merkblatt des Gesundheitsamtes Vorpommern-Greifswald für die Eltern heißt es: „Die Folgen einer sich wiederholenden Unterbrechung des Schulunterrichtes oder auch der Betreuung Ihres Kindes durch angeordnete Quarantäne sind nach aktueller Datenlage schwerwiegender, als das geringe Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion, der Erkrankung selbst und der eventuell möglichen Langzeitfolgen.“

Vater: „Schule ist total wichtig“

Diese Position unterstützt auch Andreas Schössow, Vater eines Sohnes in einer dritten Klasse der Nexöschule. Er fühlte sich im konkreten Fall nicht vom Elternrat vertreten, der eine Vollquarantäne forderte. Schössow betont, dass etliche Eltern, so wie er, den Wunsch hatten und haben, dass die Kinder weiter zur Schule gehen können. „Es ist so wichtig, dass die Kinder das Lernen lernen und in die Schule gehen können. Die jetzigen dritten Klassen haben es echt schwer gehabt. Sie kennen ein Schulleben ohne Corona kaum, sie mussten monatelang im Homeschooling unterrichtet werden, waren in einer Endlosschleife aus Schule und Quarantäne gefangen“, sagt Schössow. Er erinnert daran, wie sehr sich die Familien nach den Schnelltests gesehnt haben, nach der Freiheit und Sicherheit, die diese bringen.

Lob für Tests im Unterricht

„Die Teststrategie geht auf“, schätzt Schössow ein, der als Notfallsanitäter arbeitet. Seit Einführung der wöchentlichen Schnelltests in der Schule seien immer wieder positive Fälle herausgefischt worden. Bei mehreren Kohortenquarantänen habe es zudem keine Folgefälle gegeben. „Welche Kohorte ist denn derart engmaschig kontrolliert wie unsere Kinder“, fragt der Vater.

Er lobt zudem, dass die Nexöschule die Schnelltests in der Schule unter Aufsicht der Lehrkraft durchführt. Dadurch gebe es die Sicherheit, dass wirklich jedes Kind den Schnelltest macht. Er vermutet, dass an Schulen, an denen die Mädchen und Jungen die Tests zu Hause machen sollen, das längst nicht von allen umgesetzt wird.

„Schule ist total wichtig. Quarantäne kann nicht die Lösung sein“, wirbt Schössow dafür, dass auch künftig auf die Kohortenquarantäne gesetzt wird, die den Schulbesuch weiterhin ermöglicht. In der dritten Klasse der Nexöschule trat der erste der acht Coronafälle am 25. November auf. Die Kohortenquarantäne endete am 13. Dezember.

Von Katharina Degrassi