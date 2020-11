Coronafall am Greifswalder Fachgymnasium

Greifswald

Am Fachgymnasium Greifswald ist ein Schüler positiv auf Covid 19 getestet worden. Das bestätigt Anke Radlof, Mitarbeiterin der Pressestelle der Kreisverwaltung. Schüler aus zwei Lerngruppen sowie fünf Lehrer wurden demnach in Quarantäne geschickt. Das Fachgymnasium in der Siemensallee befindet sich in Trägerschaft des Kreises.

Auch in einer 12. Klasse am Greifswalder Jahngymnasium soll es einen Schüler geben, der positiv auf Corona getestet wurde. Der Landkreis hat dies noch nicht bestätigt.

Von OZ