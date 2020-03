Weil soziale Einrichtungen wie die Tafeln wegen der Coronakrise nur noch eingeschränkt geöffnet haben oder gar komplett schließen mussten, gibt es vielerorts nun andere Hilfsaktionen. In der Hansestadt können Lebensmittelspenden für Hilfsbedürftige ab sofort an einen Zaun gehängt werden.

Coronakrise: In Greifswald gibt es jetzt einen Gabenzaun

