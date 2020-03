Coronakrise: MV Werften setzen Produktion aus

Wismar

Vorerst letzte Schicht bei MV Werften: Der Betrieb des Werftenverbundes mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund wird runtergefahren, Kurzarbeit ist wie bei vielen Unternehmen in der Corona-Krise angemeldet.

„Zum Schutz der Mitarbeiter vor dem Coronavirus stellt MV Werften vorübergehend die Fertigung ein. Für circa vier Wochen wird der Geschäftsbetrieb ausgesetzt“, so ein Werftensprecher.

Die Fertigung der er aktuellen Schiffbauprojekte werde mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

„Auf Grundlage der zwischen den Betriebsräten und der Geschäftsleitung der Werft beschlossenen Betriebsvereinbarung zum Pandemiefall wird die Belegschaft zunächst Zeitkonten abbauen bzw. Urlaub nehmen und ab 1. April 2020 in Kurzarbeit gehen. Dies gilt zunächst bis zum 19. April 2020“, so MV Werften.

Die Entscheidung sei notwendig geworden, da es aufgrund der Corona-Epidemie massive Einschränkungen im Betriebsablauf gibt. Denn trotz umfassend eingeleiteter vorbeugender Maßnahmen in den vergangenen Wochen können nicht alle Auflagen erfüllt werden, wie zum Beispiel die geforderten Sicherheitsabstände in der Fertigung zwischen den Kollegen. „Darüber hinaus verhindern Engpässe in externen Lieferketten und geschlossene Grenzen eine kontinuierliche Produktion“, so ein Sprecher.

Eine umfassende Risikobewertung hat ergeben, dass trotz der eingeleiteten Maßnahmen „nur ein geordneter Shutdown die erforderliche Sicherheit bringen“ könne. Als eines der größten Industrieunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern ist allein die zahlenmäßig hohe Dichte der Mitarbeiter und Partner bei der gemeinsamen Arbeit an den Schiffen vorübergehend zu unterbinden. „Hierbei steht für uns die Gesundheit unserer Belegschaft und deren Familien im Vordergrund“, so Geschäftsführer Peter Fetten.

Von Heiko Hoffmann