Coronavirus: Lieferengpässe bei Handschuhen und Masken im Klinikum Karlsburg

Das Klinikum Karlsburg bei Greifswald hat Lieferengpässe bei wichtigen Materialien wie Handschuhen, Masken und Schutzkitteln beklagt. Diese habe Deutschland bislang aus China erhalten, teilte der Ärztlicher Direktor des Herz- und Diabeteszentrums, Wolfgang Motz, am Montag mit. Mit Hochdruck werde nun an Lösungen gearbeitet. „Ich stehe in engem Kontakt zur Landesregierung“, erklärte Motz.

Karlsburg sei für den Notfall gerüstet und könne in kurzer Zeit Intensivbetten zur Behandlung von Corona-Patienten im externen Wundzentrum Karlsburg anbieten, so der Ärztliche Direktor weiter. Dieses Zentrum sei für Infektionskrankheiten ausgerüstet, unter anderem mit Sicherheitsschleusen.

Besucher-Stopp seit dem Wochenende

In dem Klinikum wurde den Angaben zufolge eine tägliche Corona-Krisenberatung zur Organisation des Klinikablaufs eingerichtet. „Sehr verantwortungsvoll“ werde entschieden, welche Operationen Vorrang haben und welche Eingriffe verschoben werden können. Einige Patienten sagten auch von sich aus ab. Bereits seit dem Wochenende gelte ein Besucher-Stopp.

Mit Blick auf die Kita- und Schulschließungen in MV dankte Motz den Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern, die es dem Klinikum ermöglicht hätten, am Montag trotzdem ohne personelle Engpässe in den Klinikbetrieb zu starten. Die Krise schweiße zusammen.

