Coronavirus: So lief der erste Tag an der Drive-In-Teststation in Greifswald

Greifswald

Erleichterung bei den Mitarbeitern der Universitätsmedizin Greifswald. Der erste Tag des eingerichteten Drive-in Abstrichzentrums vor dem Hauptgebäude verlief ohne Probleme. „Es haben sich 18 Menschen testen lassen“, informierte Pressesprecher Christian Arns nach der Schließung des Abstrich-Containers um 15 Uhr. „Damit sind wir sehr zufrieden, das ist eine Kapazität, die wir bewältigen können. Wir konnten schlecht einschätzen wie viel Menschen kommen würden.“

Die Sorge, dass viele Menschen „einfach so“ vorbeikommen würden und sich testen lassen wollen, habe sich glücklicherweise nicht bestätigt. „Ohne Zuweisung vom Hausarzt oder Gesundheitsamt kein Test“, bestätigt Arns erneut. „Auch die Krankenkassenkarte und ein Ausweis sind Pflicht.“

Improvisation ist alles – Lesegerät bekommt Plastikmantel

Bei den ersten Tests gab es noch einige Rückfragen der in gelbliche Sicherheitskleidung gehüllten Medizinstudenten, schließlich wurden die Viererteams erst am Donnerstag zusammengestellt, alles in allem lief der Betrieb reibungslos. Das Prozedere ist ausgeklügelt: Zunächst wird von einem Medizinstudenten in Schutzkleidung die Krankenkassen- Chipkarte des Patienten aus dem Autofenster entgegengenommen und in eine eigens konstruierte wetterfeste Lesegerät-Vorrichtung an der Außenwand des Containers gesteckt. Zuweisungen des Arztes werden an das Fester gehalten, so dass die medizinischen Kollegen innerhalb des Containers die Daten ablesen können.

Die Lesestation für Krankenkassenkarten ist wetterfest gemacht. Quelle: Anne Ziebarth

Dann werden die Rachenabstriche durch das Autofenster entnommen, bevor der Getestete wieder weiterfährt, auch ein Fahrradfahrer hatte sich in die Warteschlange eingereiht. Das Prozedere dauert etwa zehn Minuten. „Bislang gibt es nur wenige dieser Stationen“ erläutert Nils Hübner, Chefhygieniker der Universitätsmedizin. „Ich finde das Prinzip, Menschen aus dem Auto heraus zu testen, gut. Wartezimmer sind nämlich ein denkbar schlechter Ort für Infizierte.“

Keine Unterdruck-Isolierung bei Corona nötig

Doch ob die Stimmung so entspannt bleibt, ist fraglich. „Das wird schon noch losgehen mit dem Bedarf“, schätzt Nils Hübner ein. „Wir können aber unser Angebot, zum Beispiel die Öffnungszeiten anpassen, je nach Bedarf. Das werden die kommenden Tage zeigen.“

Am Mittwoch stufte die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Epidemie als Pandemie ein. „Man geht davon aus, dass 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung mit der Infektion in Kontakt kommen wird, bei dem allergrößten Teil wird die Erkrankung aber leicht verlaufen“, so Hübner. „Eine Ausbreitung können wir aber nicht verhindern. Nur verzögern, das ist oberstes Ziel.“

In der Universitätsmedizin beschäftigt man sich bereits länger mit den möglichen Auswirkungen des Coronavirus. „Prinzipiell wird ja nicht jeder Infizierte krank“, betont Arns. „Bei schweren Coronaverläufen können wir die Patienten in den meisten Einzelzimmern isolieren, für das Virus braucht es keine Unterdruckvorrichtung“, sagt Arns. „Das medizinische und Pflegepersonal muss dann Schutzkleidung tragen, die beim Verlassen des Zimmers entsorgt wird.“ Wenn es wirklich zahlreiche schwere Fälle gebe, müssten die mittelschweren Fälle von anderen Krankenhäusern im Kreis übernommen werden.

Ein junger Mann ist mit dem Fahrrad in das Abstrichzentrum gekommen. Auch bei ihm wird eine Probe genommen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Nachschub an Corona-Tests wird knapp

Das Klinikum habe noch Schutzkleidung und Corona-Tests auf Vorrat, Nachschub sei aber immer schwieriger zu bekommen und sehr kostspielig. „Die Nachfrage nach Coronatests steigt weltweit“, meint auch Nils Hübner. „Wir müssen uns auf Engpässe einstellen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unser „Pulver nicht verschießen“ und nur die Verdachtsfälle testen.“

Einige Krankenhäuser in Deutschland haben angesichts von Berichten aus Italien auch Beatmungsgeräte für die Versorgung der schweren Corona-Fälle nachgeordert. Das ist in Greifswald zunächst nicht angedacht. „Wir haben 33 Beatmungsgeräte, dazu noch einmal drei Vorrichtungen, die die Atmung über eine Sauerstoffanreicherung im Blut unterstützen. Von Neuanschaffungen gehe ich nicht aus“, so Arns. Aber man könne prinzipiell nicht sagen, was die Entwicklung in den kommenden Wochen ergebe.

Das Abstrichzentrum in Greifswald Das Abstrichzentrum in Greifswald hat montags bis freitags zwischen 10 und 15 Uhr geöffnet. Die Zufahrt zum Container zwischen dem Haupteingang der Universitätsmedizin und der Mensa erfolgt über die Fleischmannstraße. Die Patienten werden gebeten, mit dem Pkw anzureisen und nicht auszusteigen, die Probenentnahme erfolgt im Auto. Krankenkassenkarte und Ausweis sind mitzubringen. Im Abstrichzentrum werden ausschließlich Patienten untersucht, die vom Gesundheitsamt oder vom Hausarzt als Verdachtsfälle eingestuft und zum Abstrich angemeldet wurden. Die Ärzte haben entsprechende Faxformulare erhalten, die sie an die Universitätsmedizin schicken. Menschen mit grippeähnlichen Symptomen, die in einem Risikogebiet waren oder Kontakt mit einem Corona-Fall hatten, sollten sich unbedingt telefonisch bei ihrem Hausarzt melden. Persönliche Besuche in der Praxis sind zu vermeiden, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Bisher sind an der Unimedizin Greifswald rund 50 Proben getestet worden, bisher alle negativ. Es befindet sich kein Patient und kein Mitarbeiter in Quarantäne. Seit rund einem Monat sind eigene Räume für eventuelle Fälle vorbereitet: sowohl zur Absonderung infizierter Patienten als auch zur Behandlung möglicher Symptome. Bürgertelefon des Gesundheitsamtes unter der Nummer 038 34 / 87 602 300.

„Bislang gibt es keinen Urlaubsstopp für unsere Mitarbeiter“, so Arns. „Aber es gelten strenge Regeln. Es finden keine Fortbildungsreisen statt, keine Kongressteilnahmen und keine Veranstaltungen. Wenn unsere Mitarbeiter in Quarantäne müssten, dann hätten wir ein richtig großes Problem.“

Von Anne Ziebarth