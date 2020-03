Coronavirus in Greifswald: Ansturm auf Abstrichzentrum

Greifswald

Die Nachfrage nach Corona-Tests in Greifswald ist rapide angestiegen. „Am Montag haben wir 196 Proben genommen, die meisten davon im mobilen Abstrichzentrum“, sagt Pressesprecher Christian Arns von der Universitätsmedizin. „Mittlerweile haben wir sechs Studenten an der Station im Einsatz.“ Ursprünglich war man von 30 Tests am Tag ausgegangen, die man bearbeiten könne. Unter den am Wochenende und am Montag genommenen Proben sei bisher kein neuer positiver Fall, einige Tests seien allerdings noch nicht ausgewertet.

Appell: Corona-Tests nur für Verdachtsfälle

Ein Problem stellen dabei nicht korrekt begründete Zuweisungen von Hausärzten dar. „Wir haben uns die Zuweisungen angesehen und festgestellt, dass rund die Hälfte nicht den Kriterien des Robert-Koch-Instituts entspricht“, so Arns. „Also weder ein Kontakt mit einer positiv getesteten Person noch ein Aufenthalt in Risikogebieten vorliegt.“ Das müsse sich ändern. „Wir müssen sicherstellen, dass die Tests für die Menschen zur Verfügung stehen, bei denen wirklich ein Risiko besteht. Das ist ja kein Massenscreening, bei der sich jeder testen lassen soll.“

Die Nachfrage nach Corona-Tests ist weltweit explodiert, die entsprechenden Testutensilien sind immer schwerer zu bekommen, hatte der Chefhygieniker der Universitätsmedizin, Prof. Nils Hübner, bereits bei der Eröffnung des Abstrichzentrums betont.

Von Anne Ziebarth