Coronavirus in MV: Hochschulen planen Vorlesungen nur noch online

Rostock

Die Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern bereiten sich darauf vor, dass sich die Corona-Lage weiter zuspitzen könnten – und keine normaler Lehrbetrieb mehr möglich ist: Die Uni-Klinik in Rostock hat ihren rund 4000 Beschäftigten zunächst bis nach Ostern sämtliche Dienstreisen untersagt – auch innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns.

Sämtliche Veranstaltungen mit externen Gästen werden in dieser Zeit abgesagt. Ohne Ausnahme. An der Universität wurden alle Veranstaltungen mit 500 Besuchern abgesagt. Auch die OZ-Kinderuni in der kommenden Woche wird nicht stattfinden.

In Greifswald – an der zweiten großen Hochschule – sind die Maßnahmen noch nicht ganz so streng. Dort werden Dienstreisen in Risikogebiete untersagt, von allen anderen Reisen wird bisher lediglich abgeraten. Auch Tagungen und Kongresse sind nicht verboten. Die Uni-Leitung rät jedoch dazu, die Veranstaltungen zu verschieben.

Seminare und Vorlesungen im Internet?

Schon jetzt denken die Hochschule aber auch an die Zeit nach dem 1. April: Dann nämlich kehren Zehntausende Studenten aus der vorlesungsfreien Zeit zurück. Aus Greifswald heißt es, eine Schließung der Universität sei derzeit nicht beabsichtigt. „Aber die Rektorin und der Kanzler bewerten die Lage täglich neu“, so Uni-Sprecher Jan Meßerschmidt. Schon jetzt arbeite die Uni-Leitung an Konzepten, wie der Lehrbetrieb aufrechterhalten werden kann, wenn Vorlesungen und Seminare doch ausfallen müssen. Unter anderem laufen dazu Planungen im Rechenzentrum.

In Rostock sind die Verantwortlichen schon einen Schritt weiter: Die größte Hochschule des Landes bereitet sich vor, Vorlesungen notfalls nur noch digital – zum Beispiel via Videokonferenzen – anzubieten. „Wir wollen so genannte Webinare – Onlineseminare – als Ersatz für Präsenzveranstaltungen ausbauen“, sagt Sprecher Michael Vogt. Solche Angebote gäbe es bereits, die technischen Voraussetzungen habe die Uni schon geschaffen. „Wir beschleunigen derzeit unsere Bemühungen, mehr und mehr Lern- und Lehrmaterialien online anzubieten.“

Krisenstab in Stralsund

Auch an der Hochschule Stralsund gibt es einen Krisenstab: Mehrere Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, Dienstreisen müssen genehmigt werden.

„An Hochschulen kommen viele Menschen aus vielen verschiedenen Regionen der Welt zusammen. Das Risiko mag deshalb bei uns etwas höher sein“, sagt auch Bodo Wiegand-Hoffmeister, Rektor der Fachhochschule Wismar. Auch er hat Dienstreisen eingeschränkt, unter anderem den Jahresempfang abgesagt. „In Baden-Württemberg wurde der Start der Vorlesungszeit verschoben. Wir warten auf eine Ansage aus dem Ministerium“, so Wiegand-Hoffmeister. Das Rechenzentrum in Wismar bereite derzeit ebenfalls „die Logistik vor“, um Lehr-Veranstaltungen im Notfall online anzubieten.

Von Andreas Meyer