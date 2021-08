Greifswald

Alles begann vor genau 20 Jahren: Während damals nur drei Drachenboote auf dem Ryck gegeneinander antraten, wurden in den darauffolgenden Jahren immer wieder neue Teilnehmerrekorde aufgestellt. Zu Spitzenzeiten lieferten sich über 1000 Sportler in über 60 Teams ein Rennen um die besten Plätze.

Doch das runde Jubiläum des diesjährigen Greifswalder Drachenbootrennens wird anders ausfallen, als es die Sportler und Zuschauer gewohnt sind. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Sie sorgte bereits im vergangenen Jahr dafür, dass das Rennen ins Wasser fiel.

Nur 15 Teams gehen dieses Mal an den Start gehen

Nachdem es Ende März 2020 zunächst auf Ende August verschoben wurde, entschieden die Organisatoren um Bernd Grommelt, Abteilungsleiter der HSG Kanuten, das Drachenbootfest und somit auch das Rennen komplett abzusagen. Aufgrund der aktuell niedrigen Inzidenz traut man sich nun doch wieder aufs Wasser.

Doch einen neuen Teilnehmerrekord wird es in diesem Jahr nicht geben. Denn lediglich 15 Teams haben sich für den diesjährigen Wettstreit am Sonnabend angemeldet. 25 Teams hätten es eigentlich sein können. Doch vor allem viele Freizeitteams verzichteten in diesem Jahr auf eine Anmeldung, erklärt Bernd Grommelt. Bei einem Großteil der diesjährigen Sportler handelt es sich also um Profis. Erneut mit dabei: das Team „Verbooten“, die „Rechtsverdreher“ und die Paddler von „Arabros“.

Große Party nächstes Jahr im Volkstadion?

Ausgetragen wird der sportliche Wettkampf auch nicht wie sonst an einem ganzen Wochenende, sondern nur am Sonnabend. Die große Party am Abend ist gestrichen. Die Siegerehrung erfolgt um 18 Uhr, bei dem ein oder zwei Vertreter der Teams die Urkunden auf dem Gelände des Kanu-Vereins entgegennehmen. Statt wie sonst 80 werden in diesem Jahr knapp die Hälfte der Ehrenamtlichen das Rennen betreuen. Getränke und Speisen wird es dennoch geben. Nur bei den Strecken bleibt alles ganz traditionell: Die Sportler werden das Rennen auf der Strecke 250 Meter kurz und 1350 Meter lang absolvieren. Letztere beginnt am Museumshafen auf Höhe der Fußgängerbrücke.

Trainingseinheiten zur Vorbereitung gab es in diesem Jahr nur wenige, berichtet Grommelt. Vor allem weil sich mehr Profi-Paddler angemeldet haben. Auch wenn es schade sei, dass es dieses Mal lediglich bei einer Regatta bleibt und kein großen Fest gibt, schaut er positiv auf die nächste Veranstaltung. „Für die Party am Abend werden wir nächstes Jahr eine Alternative finden, wenn es nicht auf dem Gelände gehen sollte. Und wenn wir diese im Volksstadion veranstalten“, so der Cheforganisator. Er hofft, dass beim nächsten Drachenbootrennen dann auch wieder mehr Freizeitteams an den Start gehen.

Von Christin Lachmann