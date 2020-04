Rostock

Coworking – das heißt, dass viele kreative Menschen an einem Ort neben- und miteinander arbeiten und sich so gegenseitig inspirieren. In Zeiten von Corona ist das jedoch kaum möglich. Mecklenburg-Vorpommerns Ideenschmieden, in denen sonst Freiberufler und Start-up-Unternehmer für ihr Business brennen, laufen auf Sparflamme. Netzwerken – das geht aktuell oft nur noch im Netz.

Damit sie trotz Pandemie kollaborieren und interagieren können, weichen digitale Nomaden ins Internet aus: Auf Social-Media-Kanälen finden virtuelle Treffen und Veranstaltungen statt. Coworking in Zeiten von Corona.

Anzeige

Weniger lokal, mehr digital

In den Gemeinschaftsbüros geht es dagegen weit weniger geschäftig zu als gewöhnlich. Beispiel „Cowork“ in Greifswald. „Die Arbeit läuft stark eingeschränkt, um Abstandsregeln einzuhalten und die Infektionsvermeidung zu gewährleisten“, sagt Robert Sington, Projektmanager der in Schuhhagen gelegenen Ideenschmiede.

Weitere OZ+ Artikel

Langzeitmieter dürfen die gut 20 Arbeitsplätze unter Einhaltung der Hygienevorschriften zwar weiterhin nutzen. Die Auslastung mit Dauernutzer liege derzeit bei 60 bis 70 Prozent des Üblichen, schätzt Sington. Wer sich spontan im Coworking-Space einquartieren will, hat in der Regel allerdings kein Glück. „In Einzelfällen bieten wir Ausweichmöglichkeiten in unseren anderen beiden Häusern, dem Biotechnikum und dem Technologiezentrum Vorpommern“, erklärt Robert Sington.

Schutzvisiere aus 3D-Druckern

Im „Makerport“ Stralsund stellt das Start-up Soldex Covid-19-Schutzvisiere in 3D-Druckern her. Quelle: Christian Rödel

Damit die Ansteckungsgefahr für alle, die sich im „Cowork“ aufhalten, möglichst gering ist, seien zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, wie das regelmäßige Desinfizieren der Türklinken, veranlasst worden. Auch Veranstaltungen seien durch die aktuelle Lage betroffen, sagt Sington. Fördermittelworkshop, Gründerberatung und Co. finden statt in der wirklichen Welt nun auf den digitalen Kanälen des Coworking-Space statt.

Auch der „Makerport“ in Stralsund ist im Krisen-Modus. „Er ist aktuell durch das Start-up Soldex, welches mit der Community-Schutzausrüstung gegen Corona auf 25 3D-Druckern druckt, vollständig belegt“, sagt Projektkoordinator André Huysmann. Produziert werden Covid-19-Schutzvisiere.

Pläne für Zeit nach der Krise

Parallel dazu werde der Port auf die neuen Anforderungen der Nutzer umgebaut. Diesen soll ab Ende Mai, zur geplanten Wiedereröffnung des Ports, ein digitales Fablab moderne Fertigungstechniken ermöglichen. Events und Arbeitsgruppentreffen, die vor Corona regelmäßig im Coworking-Space stattfanden, laufen derzeit online ab. Angeboten werden etwa kostenfreie Webinare zu den Themen 3D-Design und Konstruktion.

In Zusammenarbeit mit der Hansestadt, der Wirtschaftsförderung und dem Verein IT Lagune seien diverse Tools und Workshopformate entstanden, sagt Huysmann. „So entsteht zumindest über die Webcam das gemeinschaftliche Gefühl.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Für die Zeit nach der Krise sei ein Hackathon zum Thema „Chance und Nutzen der Digitalisierung“ geplant – so etwas wie eine digitale Konferenz von Hard- und Softwareentwicklern. „Ziel ist es, über Logistik, Unterstützung, aber auch Digital Work zu diskutieren und neue Lösungen, aber auch Prozesse zu definieren“, sagt Huysmann.

Verluste im Veranstaltungsbereich

Coworking-Spaces sind wegen ihrer flexibel nutzbaren Flächen und Mieten mit extrem kurzen Laufzeiten vor allem in der Start-up-Szene gefragt. Bundesweit soll es Schätzungen zufolge aktuell um mehr als 600 solcher Kreativzentren geben. Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften dürfen die Einrichtungen zwar trotz der Pandemie in Betrieb bleiben. Allerdings fallen Einnahmequellen, wie Events oder die Vermietung von Meetingräumen, derzeit meist weg.

Solche Einbußen muss auch das „Basislager“ verkraften. Dauermieter sind dem Coworking-Space, der im Rostocker Medienhaus der OSTSEE-ZEITUNG Start-ups, Freelancern und Gründern eine Heimat bietet, treu geblieben, sagt Projektmanager Max Jagusch. „Ich bin sehr glücklich, dass wir bislang keinen unserer Gründer aus der Community verloren haben.“

Damit das so bleibt, habe das „Basislager“ zusammen mit dem Unternehmerverband Rostock eine Initiative gestartet, um gezielt Unterstützer für die Start-ups und Mieter zu finden. „Auch digital sind wir bald noch stärker unterwegs, da wir die neue Podcastreihe der OZ hosten dürfen“, kündigt Jagusch an.

Verband sieht „Marktbereinigung“

Viele Betreiber suchen nach Wegen, die ihre Spaces durch diese schwierige Zeit bringen sollen. Dennoch: „Ich befürchte, dass nicht alle Spaces die Krise überstehen werden. Es wird eine ungewollte Marktbereinigung geben“, sagte Tobias Kollewe, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Coworking Deutschland. Betreiber in Berlin und anderen großen Metropolen seien vergleichsweise gut aufgestellt, da die Spaces oft schon seit Jahren bestünden und ein großes Publikum hätten. „Je weiter Sie aufs Land hinausgehen, desto kritischer wird es“, sagt Kollewe.

Chancen für die Branche

Robert Sington ist zuversichtlich. „Wir sehen eine deutliche Zunahme digitaler und damit ortsungebundener Arbeitsaktivitäten. Das spricht dafür, dass sich das Potenzial für Coworking-Nutzer erhöht, weil Arbeitsprozesse öfter ohne Präsenzzeiten auskommen. Dass für diesen Fall das Homeoffice nicht unbedingt die dauerhafte Lösung bietet, sehen auch viele. Das ist eine Chance für Coworking-Spaces.“

Max Jagusch pflichtet ihm bei. „Coworking-Spaces sind eine optimale Ergänzung oder auch Abwechslung zum Homeoffice. Sie bieten eine professionelle Infrastruktur, einfache und flexible Lösungen zu bezahlbaren Optionen.“ Er ist überzeugt, dass flexible Arbeitsmodelle weiter an Bedeutung gewinnen werden. Schon jetzt seien sie „ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Wirtschaft und außerhalb von MV auch seit langem gängige Praxis.“

Lesen Sie auch:

Von Antje Bernstein