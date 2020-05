Cyber-Attacke: Greifswalder Politikerin wurde Opfer von Hackern

Greifswald

Die Linken-Politikerin Birgit Socher ist Opfer von Hackern geworden. Am Sonnabend wurde in ihrem Namen eine E-Mail verschickt, in der es heißt, dass sie sich in der Ukraine befände und Geld benötige, da sie ihre Tasche verloren habe. Nun brauche sie 800 Euro, um die Kosten für Flugticket und Hotel begleichen zu können. Die Mail endet mit dem Satz: „Ich gebe es dir zurück, sobald ich da bin. Ich warte auf deine Antwort.“

Bei dem elektronischen Schriftstück handelt es sich um einen Fake. Die Politikerin befindet sich wohlbehalten in Greifswald. Sie geht davon aus, dass sich die Cyber-Attacke auf ihr E-Mail-Postfach am Sonnabendvormittag ereignete. „Ich habe eine Warnmail erhalten. Ich bin dann zu meinem Rechner und habe sofort das Passwort von meinem Account geändert.“ Doch es war bereits zu spät.

Bekannte erkundigten sich persönlich bei Birgit Socher

Laut Socher haben schätzungsweise über 100 Kontakte die E-Mail mit dem gefakten Hilferuf erhalten. Einer der ersten, der die Politikerin daraufhin persönlich kontaktierte, sei Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU) gewesen. „Das war nur wenige Minuten später.“ Und dabei blieb es nicht: Zahlreiche weitere Bekannte hätten sich seit dem Wochenende nach dem Wohlbefinden der Greifswalderin erkundigt.

Ziel solcher Mails ist es, die Hilfsbereitschaft von Freunden und Bekannten auszunutzen, um Geld zu erhalten. „Sie hoffen darauf, einen Dummen zu finden. Aber auf gar keinen Fall sollte man darauf antworten“, so die Politikerin, die bereits mit einem IT-Berater darüber gesprochen hat, ob sie Anzeige erstatten sollte.

Internationale Rechtshilfe oft nicht umsetzbar

Die Täter vor Gericht zu bringen, wenn diese im Ausland sitzen, ist oftmals ein aussichtsloses Unterfangen. Das zeigte sich erst kürzlich beim Usedomer SPD-Mitglied Günther Jikeli. Dieser wurde Anfang Januar ebenfalls Opfer von Hackern, die eine ähnliche E-Mail verschickten. Daraufhin erstattete Jikeli Anzeige gegen Unbekannt. Ende April wurde das Verfahren eingestellt.

Grund dafür: Die Spuren des Hackerangriffes führten ins mehr als 7000 Kilometer entfernte Nigeria. Die Erfolgschancen auf internationale Rechtshilfe in dem afrikanischen Land seien minimal, so die Erfahrung. Ob sich die Täter überhaupt dort aufgehalten haben, ist ebenfalls fraglich. Nicht selten handelt es sich um eine weitergeleitete Verbindung.

Nicht nur Passwort ändern, sondern neue Mailadresse anlegen

Doch was tun, wenn man selbst Opfer von Hackern wurde? „Man sollte nicht nur das Passwort der Mailadresse ändern, sondern möglichst direkt eine neue Mailadresse anlegen“, sagt Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Zudem sei es ratsam, bei der neuen Mailadresse nicht den eigenen Vor- und Zunamen zu verwenden, weil Onlinebetrüger bereits dadurch sensible Daten in Form des vollen Namens abgreifen können.

Ob die eigene Mailadresse bereits in einem Datenleck aufgetaucht ist, kann man auf verschiedenen Plattformen wie der Homepage monitor.firefox.com oder über das Hasso-Plattner-Institut überprüfen. Sollte der Account gehackt worden sein, rät die Polizei, Strafanzeige zu erstatten. „Dies kann man ganz einfach auch über die Internetwache machen. Dabei sollten Beweise nicht gelöscht werden“, so die Sprecherin.

Von Christin Lachmann