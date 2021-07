Greifswald

Die ganze Stadt freut sich auf das frühe Saison-Highlight. Am 7. August empfängt der Greifswalder FC die Elf vom Bundesligisten FC Augsburg für die erste Runde des DFB-Pokals. Während der Verein fleißig trainiert und das Stadion auf Vordermann bringt, hat auch der Ticketverkauf bereits begonnen.

Für den jungen Verein ist es offiziell die erste Teilnahme am DFB-Pokal. Zuletzt wurde ein Pflichtspiel im Kampf um den Pokal in den 90ern in der Hansestadt ausgetragen. Die ersten Tage haben bereits gezeigt: Die Karten für das Spiel sind beliebt. Über 3000 sind bereits verkauft und wegen des Corona-Sicherheitskonzeptes wird es maximal rund 4900 geben.

Die OSTSEE-ZEITUNG bietet Ihnen daher die Chance, zwei Mal zwei Stehkarten zu gewinnen. Damit ist Ihnen ein Platz bei dem ersten Spiel der Saison gesichert, das in mehrerlei Hinsicht historisch ist. Alles, was Sie dafür tun müssen ist, eine Frage zum Greifswalder Fußball zu beantworten und sich anschließend für die Verlosung zu registrieren.

Wann hat ein Greifswalder Verein zuletzt im DFB-Pokal gespielt? Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Zudem wird es keine Tageskasse geben – die Corona-Regeln an diesem Spieltag lassen das nicht zu. Alle Karten sind nur im Vorverkauf oder direkt hier zu bekommen.

Teilnehmen können Sie bis zum Donnerstag, den 5. August, um 12 Uhr. Der oder die Gewinnerin wird im Anschluss zeitnah benachrichtigt und sowohl online als auch in der Zeitung verkündet.

Von Philipp Schulz