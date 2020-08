DRK-Wassergefahrenzug hat neuen Standort in Anklam

Anklam

Der Wassergefahrenzug des DRK-Kreisverbandes Ostvorpommern-Greifswald hat neben seinem Stützpunkt in Greifswald einen zusätzlichen Standort in Anklam in Betrieb genommen. Auf dem Areal des dortigen Flugplatzes haben die Katastrophenschützer eine neue Ausbildungs- und Übungsstätte gefunden, sagt DRK-Sprecherin Franziska Krause.

Nachdem die ehrenamtlichen Helfer des Wassergefahrenzuges jahrelang in Gützkow stationiert waren, konnten sie zunächst im Herbst 2019 nach Greifswald ziehen und nun einen zweiten wassernahen Standort in Anklam einrichten, um im Notfall schnell einsatzbereit zu sein.

Verstärkung für das Team gesucht

Am 12. August um 17 Uhr trifft sich der Wassergefahrenzug am neuen Standort Am Flugplatz 1, um gemeinsam zu trainieren. Interessierte sind eingeladen, die Gruppe kennenzulernen und in die ehrenamtliche Arbeit hineinzuschnuppern.

Im Juli kamen die Helfer erstmals zusammen, um den neuen Standort zu besichtigen und einzurichten. Nun soll er weiter mit Leben gefüllt und Verstärkung für das Team gefunden werden. Die Gruppe trifft sich dann in Anklam jeden zweiten Mittwoch und in Greifswald jeden vierten Mittwoch im Monat, jeweils um 17 Uhr.

Ein Zug aus Ehrenamtlichen

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist als untere Katastrophenschutzbehörde für den Katastrophenschutz zuständig und setzt vor allem auf die Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks. Die Ehrenamtlichen des Wassergefahrenzuges retten Menschen, Tiere und auch Sachwerte aus Wassergefahren und versorgen Menschen, die vom Wasser eingeschlossen sind.

Zu ihren Aufgaben gehört es auch, an der Bekämpfung von Gefahrgutunglücken an und auf Gewässern sowie bei der allgemeinen Hochwasserabwehr und bei Eisgefahren auf Gewässern mitzuwirken. Auch ist der Wassergefahrenzug bei Großveranstaltungen aktiv und sichert diese vom Wasser aus ab.

