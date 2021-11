Pasewalk

Joachim Hasse sitzt aufgeregt in seinem Krankenstuhl im neuen DRK-„Zeitreisemobil“: „Kann losgehen“, sagt er und blickt erwartungsvoll auf seine Tochter Birgit Hasse. Der 86-Jährige aus Pasewalk ist dement, kann kaum noch allein laufen und wird liebevoll von seiner Tochter gepflegt. Nun will er noch einmal eine große Fahrt unternehmen, um noch einmal seinen geliebten Bruder Albin zu sehen.

Seit fünf Jahren haben sich die beiden nicht gesehen. Die Entfernung ist zu groß. Albin lebt in einem DRK-Seniorenheim in Neustrelitz, ist auf den Rollator angewiesen. „Anfangs haben sie noch oft telefoniert, denn Onkel Albin ist noch hellwach im Kopf. Doch mit zunehmender Demenz meines Vaters wurde es mit dem Telefonieren schwieriger“, berichtet die Tochter.

Besuche waren nicht mehr möglich, zudem begann Corona. Doch dann hörte sie vom Zeitreisemobil des DRK Uecker-Randow und da stand für sie fest: Sobald es wieder möglich ist, wird sie ihrem Vater mithilfe dieses Fahrzeugs noch einmal einen Besuch bei seinem Bruder ermöglichen.

Neues Zeitreisemobil am 17. September geliefert

Ein wenig länger als gedacht hat es dann doch gedauert, denn das alte Zeitreisemobil war ein in die Jahre gekommener umgebauter Krankenwagen ohne jeglichen Komfort. Als die Reparaturen überhandnahmen und am Ende auch der Motor den Geist aufgab, war das neue Zeitreisemobil bereits bestellt.

Möglich war die Neubestellung geworden, weil sich 2019 bei der OZ-Weihnachtsaktion die Leser aus Greifswald und Umgebung sowie die Leser von der Insel Usedom, aus Wolgast und dem Umland so begeistert von der Idee zeigten, schwerkranken oder nicht mehr mobilen Menschen aus dem Landkreis noch einmal mit einer Reise einen Herzenswunsch zu einem geliebten Ort zu erfüllen.

Der Chef des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow, Jörg Bohnhoff, und die beiden ehrenamtlichen Fahrer, Klaus-Dieter Hoddow und Steve Henschel (v. l.), freuen sich sehr über das neue Zeitreisemobil. Quelle: Cornelia Meerkatz

Insgesamt kamen fast 70 000 Euro zusammen. Jörg Bohnhoff, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Uecker-Randow, zu dessen Fuhrpark das Zeitreisemobil gehört, und Roland Wegner, der das Management des Fahrzeugs übernommen hat, sind immer noch begeistert von der unglaublichen Spendensumme der OZ-Leser.

„Das neue Auto zu bestellen war aber dennoch nicht so einfach, auch wegen Corona“, sagen sie. Aber nun steht der neue Wagen auf dem Hof. „Gebaut wurde er in Schönebeck als Krankentransportwagen, aber nach unseren Vorgaben“, sagt Bohnhoff. Am 17. September wurde er geliefert. „Ein toller Moment“, meint Wegner. Und dank der großen Spendensumme ist auch noch genügend Geld für Versicherung, zum Tanken und für einige Ausrüstungsextras da.

Geglückte Überraschung

Der DRK-Kreisverband hätte das neue Zeitreisemobil allein niemals stemmen können. „Aber die Hilfe, die wir damit leisten, ist so wichtig. Menschen noch einmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Augen zum Leuchten bringen, weil ein letzter großer und oft lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen kann. Wir sind den OZ-Lesern so dankbar, dass sie diese Neuanschaffung ermöglicht haben“, betont Jörg Bohnhoff. Es beflügele das Ehrenamt ganz enorm und sei eine großartige Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit – finden auch die beiden Fahrer des Zeitreisemobils, Steve Henschel und Klaus-Dieter Hoddow.

Vor der ersten Fahrt mit dem neuen Wagen nach Neustrelitz sind sie fast so aufgeregt wie Joachim Hasse. Denn im Heim von Albin Hasse in Neustrelitz werden sie schon erwartet. „Ich bin glücklich, heute diesem alten Herrn noch mal ein Treffen mit seinem Bruder zu ermöglichen. Davon wird er trotz seiner Demenz zehren“, meint Ehrenamtler Steve Henschel.

„Diese Überraschung ist geglückt. Es war so berührend zu sehen, wie sich die Brüder angeschaut haben, wie sie miteinander erzählten, ihre Hände sich gegenseitig streichelten. Besonders glücklich bin ich, dass mein Vater seinen Bruder wirklich erkannt hat“, schildert Tochter Birgit Hasse. Nur die Worte beim Abschied, dass es wohl ihre letzte Begegnung gewesen sei, ließ bei allen Beteiligten die Tränen fließen.

Joachim Hasse (86) und seine Tochter Birgit Hasse fuhren mit dem Zeitreisemobil nach Neustrelitz, um noch einmal den Bruder des Seniors zu besuchen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Anmeldungen für Fahrten jederzeit möglich

„Ich bin allen unendlich dankbar, die dafür gesorgt haben, dass es dieses Zeitreisemobil gibt. Und ich möchte alle im Landkreis ermutigen, die schwerkranke oder sehr alte Angehörige mit einem letzten Wunsch haben, der sich mithilfe des Fahrzeugs erfüllen lässt, davon Gebrauch zu machen“, rät Birgit Hasse. Die Fahrer seien so zuvorkommend und liebevoll, es sei eine ganz großartige Erfahrung für sie gewesen, meint die 57-Jährige. Als Dankeschön hat sie am Tag nach dem Ausflug nach Neustrelitz gleich eine Spende fürs Zeitreisemobil vorbeigebracht.

Jörg Bohnhoff und die ehrenamtlichen Helfer des Zeitreisemobils möchten nun auch gern im nördlichen Teil des Landkreises Menschen abholen, um ihnen mit einer Fahrt einen Wunsch zu erfüllen. „Es sind immer so bewegende Momente, die kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und unser neues Fahrzeug soll ja auch genutzt werden und nicht rumstehen“, ergänzt er.

Anmeldung Zeitreisemobil: Wenn Sie also einen lieben Menschen in Ihrer Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis haben, der noch einmal eine Reise an einen Sehnsuchtsort unternehmen möchte, dann melden sie sich beim Zeitreisemobil-Manager des DRK in Pasewalk, Roland Wegner, Telefon 03973 / 438413.

Konto für Spenden: DE05 1505 0400 3110 0011 35 bei der Sparkasse Uecker-Randow, Kennwort: Zeitreisemobil, Zahlungsempfänger: DRK Kreisverband Uecker-Randow e. V.

Von Cornelia Meerkatz