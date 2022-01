Dafür bekam Werner Schnapp aus Koserow jetzt eine hohe Auszeichnung

Koserow

Eigenhändig unterschrieben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist die Ehrenurkunde. Erhalten hat sie der Koserower Werner Schnapp (83) zusammen mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – für sein jahrzehntelanges zuverlässiges Beobachten von Natur- und Kulturpflanzen in diversen Inselarealen zwischen Pudagla und Zempin.

Diese Beobachtungsdaten sind nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein überaus wichtiger Teil des phänologischen Messnetzes des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Und je enger das geknüpft werden kann, um so konkretere Schlüsse können die Wissenschaftler über die sogenannten phänologischen Jahreszeiten ziehen. Außerdem speisen sich daraus verlässliche Pollenflugvorhersagen für Allergiker.

Vorfrühling beginnt vier Wochen früher

Für Schnapps Beobachtungsgebiet, das vom Braunschweiger Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung als „Usedomer Hügelland“ bezeichnet wird, ergibt sich daraus jede Menge Beachtenswertes. Zuallererst, dass sich die vegetationsfreie Phase, der sogenannte Phäno-Winter, im Zeitraum von 1961 bis 2020 von ehemals 128 auf nur noch 109 Tage reduziert hat.

Wann und wo der Orden getragen werden darf Damit auch fürwahr keinerlei Lapsus die große Ehrung später womöglich ungewollt in Frage stellt, bekommt, wer die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik erhält, auch gleich noch ein Faltblatt dazu. Es umfasst sämtliche Empfehlungen zur korrekten Trageweise der Auszeichnung. Und die regeln, wie könnte es im korrekt durchbürokratisierten Deutschland anders sein, alle Vorgaben. Und zwar haarklein festgelegt. Etwa, dass an Mänteln kein Orden getragen wird, dass es bei den meisten Gelegenheiten üblich ist, anstelle des Originals die Miniatur des Ordens zu tragen. Und bei Staatsbanketten oder ähnlich delikaten Anlässen außerdem dringend empfohlen wird, sich vorab bei der Ordenskanzlei im Bundespräsidialamt (Telefonnummer ist angegeben) über Besonderheiten zur Trageweise zu erkundigen. Das Original ist etwa „eine Handbreit unterhalb der linken Schulter“ zu tragen, die Miniatur dito; bei Befestigungen an einem Jackett oder einem Blazer ist sie allerdings „an der oberen Hälfte des linken Revers oder im Knopfloch“ zu tragen. Alles klar?

Der Vorfrühling setzt im Mittel statt wie vor vier Jahrzehnten Mitte März nun schon Mitte Februar mit der Haselnussblüte ein, der Vollfrühling mit der Apfelblüte statt Mitte bereits Anfang Mai ein. Dabei steht die Pflanzenentwicklung als ein deutlicher Indikator für den Klimawandel. Allein durch die von Werner Schnapp über vier Jahrzehnte gesammelten 2600 Beobachtungsdaten für die Inselmitte wird deutlich, dass der Vegetationsbeginn hier immer früher einsetzt und die Vegetationsperiode insgesamt länger geworden ist.

Ein Tagebuch für den Deutschen Wetterdienst

Werner Schnapp aus Koserow wurde mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet. Quelle: Steffen Adler

Um den Datengrundstock für die phänologischen Jahreszeiten exakt aufzublättern, legt sich der ehemalige Lehrer für Biologie und Chemie an der Koserower Schule alljährlich ein kleinformatiges Tagebuch an, in dem seine fachkundigen Einschätzungen diverser Beobachtungen eingetragen werden. Seine Kürzel kann er wohl nur selbst exakt deuten, aber bei der langen Erfahrung und seiner reichen Artenkenntnis muss das nicht verwundern.

„Geht die Vegetationsperiode zu Ende, wird das Büchlein stets an den Wetterdienst nach Offenbach eingeschickt, wo die Datenerfassung und -auswertung erfolgt“, erklärt Schnapp. Deutschlandweit sind immerhin rund 1100 ehrenamtliche naturverbundene Beobachter „im Einsatz“.

Landwirt unterstützt Beobachtungen

Kann Schnapp sich bei der Schau von Kulturpflanzen auf seinen eigenen großen Garten konzentrieren, erhält er bei Agrarkulturen von Landwirt Daniel Labahn rechtzeitig Hinweise, etwa auf aufgelaufene Saaten. „Natürlich braucht man Standort- und Artenkenntnisse, aber auch vertraute Partner, die mir Hinweise und Tipps geben“, plaudert Schnapp aus dem Nähkästchen. Um die Vegetationsphasen von Wildpflanzen zu registrieren, geht es immer wieder raus in die wunderbare Koserower Umgebung. „Dann heißt es bei den Touren durch Wald und Flur vor allem ‚Augen auf!‘“, beschreibt er seine regelmäßigen Beobachtungsgänge von Mitte Februar (Haselnussblüte) bis Anfang November (Blattfall der Stiel-Eiche).

Dass einem eingefleischten Biologen und Botaniker auch Veränderungen tierischer Verbreitungsphänomene nicht verborgen bleiben, liegt auf der Hand. Für die Usedomer Hügelland-Mitte und umliegende Region betrifft das etwa die Zecke, den Silberreiher und den Bienenfresser, deren Vorkommen sich jüngst immer weiter Richtung Norden verschoben haben. Bei Pflanzen fallen unter anderem der japanische Knöterich und das drüsige Springkraut darunter.

Daten dienen auch Forschungszwecken

Dass mit Werner Schnapp ein unermüdlicher Naturliebhaber Medaille und Urkunde nebst kleiner Aufmerksamkeiten erhalten hat, liegt auch darin begründet, dass seine gesammelten Daten nicht nur archiviert, sondern zugleich für Forschungszwecke ausgewertet werden. „Deshalb wäre ich auch sehr froh, einen Nachfolger zu finden. Bisher allerdings ist noch keiner in Sicht“, sagt der Koserower. Weil er bislang noch immer gut in Form ist und weiter gesund leben und sich bewegen will, macht er vorläufig erst mal weiter. Gut so!

Von Steffen Adler