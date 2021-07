Greifswald

Fast 1000 Projekte hat die Landesregierung seit 2017 über den Vorpommern-Fonds im östlichen Landesteil unterstützt. Putbus auf Rügen bekam 2500 Euro für Festspiele, die Tall Ship Friends in Stralsund 50 000 Euro für die Gorch Fock, das Ostseebad Karlshagen auf Usedom 12 000 Euro für einen Spielplatz, die Stadt Ueckermünde 30 000 Euro für eine Machbarkeitsstudie für Fährverkehr über das Stettiner Haff.

Bunt ist der Strauß der bedachten Projekte. Umfang: 10,5 Millionen Euro in gut vier Jahren. Immer dabei: Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) als „Kümmerer“, seltener sein Stellvertreter Bernd Schubert (CDU). Bürgermeister der Region bewerten die Vorpommern-Offensive der Regierung sehr unterschiedlich.

Kleines Projekt sollte „aufgebauscht“ werden

Rubkows Bürgermeister Holger Wendt: „Wir haben bisher nichts gespürt.“ Quelle: Stefan Brümmer

„Wir haben bisher nichts gespürt“, sagt Holger Wendt aus Rubkow bei Wolgast. Das Geld aus dem Vorpommern-Topf sei nur umverteilt worden, fehle woanders.

Auf Dahlemann ist Wendt nicht gut zu sprechen. Als seine Gemeinde Geld für eine Badestelle begehrte – 5000, 6000 Euro –, sei der Staatssekretär gekommen und habe gefordert, das Projekt müsse „aufgebauscht werden“, so Wendt. Aus einem bisschen Kies plus Bänken sollte „eine Art Erlebniswelt“ werden. Ende vom Lied: Fehlanzeige. Rubkow habe Land verkauft und das Projekt selbst umgesetzt. „Wir werden Herrn Dahlemann nicht mehr belästigen“, so Wendt.

Gut 20 Vorhaben erhielten jeweils 50 000 Euro oder mehr: der Vogelpark Marlow für im Winter zerstörte Vogelvolieren (50 000), die Stadt Sassnitz für eine Streetballanlage (50 000), der Förderverein Kap Arkona für ein Maritimes Ausstellungs- und Erlebniszentrum (55 000), die Gemeinde Süderholz für das Barockschloss Griebenow (75 000), das Diabetes-Institut in Karlsburg (99 000) oder die Stadt Pasewalk für einen Gewerbepark (100 000 Euro).

„Wir wollen die Aufmerksamkeit der ganzen Regierung“

„Hat die Politik ein schlechtes Gewissen?“ Das habe er sich 2017 gefragt, als das Thema Vorpommern-Staatssekretär Kontur annahm, erklärt Sebastian Horburg, Bürgermeister von Groß Polzin. Es sei gut, dass die Regierung mehr auf Vorpommern sehe, der Weg über einen Staatssekretär sei jedoch falsch. „Wir wollen die Aufmerksamkeit der ganzen Landesregierung, nicht einer einzelnen Person, die das zur Selbstinszenierung nutzt“, so Hornburg. „Mit Geld, das vermutlich sowieso geflossen wäre.“

Lob dagegen von Mathias Bartoszewski: „Herr Dahlemann hat unsere Vereine unterstützt und unterstützt uns jetzt bei der Sanierung einer Kirchenruine aus dem Vorpommern-Fonds“, so der Bürgermeister von Karlshagen. Er sei darüber sehr froh.

Dahlemann als „direkter Draht nach Schwerin“

Für Heringsdorf sei der Staatssekretär „ein direkter und wichtiger Draht nach Schwerin“, so Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. „Die Anliegen, die uns auf dem Herzen lagen, konnten so direkt bei der Landesregierung platziert werden.“ Gerade erst sei Dahlemann im Ort gewesen und habe mitgeteilt: Heringsdorf erhält Geld aus dem Fonds zur Metropolregion Stettin.

Greifswalds OB Stefan Fassbinder (Grüne): Strukturelle Probleme werden so nicht verändert. Quelle: Katharina Degrassi

Zufrieden ist auch Stefan Fassbinder, Oberbürgermeister von Greifswald. Es sei „gut und überfällig“ gewesen, dass die Regierung ihren Blick gen Osten wendet. Greifswald habe mittlerweile Unterstützung für zwei Dutzend Projekte erhalten. „Gerade kleine Vereine und Initiativen haben davon in unkomplizierter Weise profitiert“, so Fassbinder.

Er stellt aber fest: „Die strukturellen Probleme Vorpommerns können damit nicht gelöst werden.“ Dafür müsse das Land mehr investieren, zum Beispiel in Bahn- und Radwegenetz. Und Kommunen besser finanziell ausstatten.

„Staatssekretär Dahlemann hat mit Mitteln aus dem Vorpommern-Fonds viele Vereine in Stralsund unterstützt“, bilanziert Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow. „Die meisten Projekte unserer Hansestadt sind jedoch viel größer als der gesamte Jahresetat des Vorpommern-Fonds. Bei deren Umsetzung hilft uns vor allem das Wirtschaftsministerium mit EU-, Bundes- und Landesmitteln. Dafür bin ich sehr dankbar.“

