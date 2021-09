Daniel Seiffert (Linke): Eine Stimme für die Kommunen im Land

Greifswald

Daniel Seiffert ist studierter Geograf und Wahlkreismitarbeiter für die Linke. Der 37-jährige Greifswalder ist „so richtig“ politisch aktiv seit der Kommunalwahl 2014. Seitdem ist er sachkundiger Einwohner für die Linke in der Greifswalder Bürgerschaft und dazu auch Vorsitzender der Ortsgruppe und Mitglied des Kreisvorstandes der Linken Peene-Uecker-Ryck sowie als Mitglied des Landesvorstandes der Linken MV.

Seifferts Herz schlägt, wie er selbst sagt, für die Kommunalpolitik. „Auf dieser Ebene ist man am dichtesten an den Menschen und kann am besten auf deren Bedürfnisse und Sorgen eingehen.“ Trotzdem hat er einen guten Grund, in den Landtag einzuziehen. „Die Möglichkeiten der kommunalen Selbstverwaltung werden stark durch die auf Landes- und Bundesebene gesetzten Rahmenbedingungen beschränkt. Insbesondere große, notwendige Investitionen sind ohne entsprechende Förderprogramme nicht zu stemmen.“ Im Landtag will er dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für Kommunen zu verbessern.

Aktuell sieht er ein großes Problem bei der Bürgerbeteiligung: „Die Menschen setzen sich verstärkt für ihre Interessen ein. Allerdings sind die Formen von Bürgerbeteiligung sehr stark formalisiert. Oft setzt sie auch viel zu spät in Planungsprozessen an, so dass die Leute nur noch über festgelegte Varianten entscheiden können. Das muss sich ändern und die Menschen schon viel früher in Planungen mit einbezogen werden“, erklärt Seiffert.

Die Wirtschaftsweise muss sich ändern

Für sich selbst hat er die Themenschwerpunkte Energie, Verkehr und Umwelt gewählt. „Stillstand im Klimaschutz bedeutet extreme Maßnahmen im letzten Augenblick oder ungebremsten Klimawandel. Besonders leiden würden in jedem Fall die Armen und Schwachen.“

Deswegen müssen sich auch Wirtschaftsweisen ändern. „Es liegt an uns, die Änderungen so zu gestalten, dass niemand auf der Strecke bleibt,“ so Seiffert. Der öffentliche Verkehr müsse ausgebaut und verbessert werden und eine echte Alternative zum Pkw sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien sei unverzichtbar. Diese Ziele will Seiffert auch in Greifswald umsetzen „Greifswald ist Opfer des eigenen Erfolgs und platzt aus allen Nähten.“ Ob bezahlbarer Wohnraum, Kindergärten oder Schulen – der Platz reiche nicht, der Bedarf sei groß.

„Die Bahnverbindungen müssen verbessert, der Busverkehr dringend ausgebaut und besser vernetzt werden. Fuß- und Radverkehr brauchen mehr Platz im öffentlichen Raum“, erklärt Seiffert seine Pläne. Die Universität als Wachstumsmotor der Stadt darf nicht ins Stottern geraten. Dafür braucht die Stadt jedoch Hilfe vom Land, die er geben will.

Von Philipp Schulz