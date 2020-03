Wolgast/Lemberg

Kleine Gaben bewirken riesige Freude – so war es auch bei der Verteilung von Weihnachtspäckchen in der Ukraine im Januar dieses Jahres, an der die Wolgasterin Birgit Grundig teilnahm. Eigentlich wollte die Peenestädterin wieder im Rahmen eines Vortrags über den Hilfseinsatz berichten; wegen der Corona-Krise muss dieser verschoben und soll voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden.

Birgit Grundig gehörte zu einer aus zehn Helfern bestehenden Gruppe von Deutschen und Schweizern, die als Vertreter des Vereins Hoffnungsträger Ost direkt vor Ort die Päckchen an sozial schwache Kinder und Familien übergaben. Besuche und Weihnachtsgottesdienste, bestehend aus einem Anspiel, Liedern in verschiedenen Sprachen, der Weihnachtsgeschichte und der Frohen Botschaft aus der Bibel, bildeten den Rahmen der Übergabe.

Ein zweiter Hilfstrupp brach nach Moldawien auf. Helfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz machten dort zum Beispiel in Kinderheimen, Gefängnissen und Familienhäusern Station. „Insgesamt“, so berichtet Birgit Grundig, „konnten diesmal 9606 Päckchen verteilt werden; allein 403 wurden in den Annahmestellen in Wolgast, Zinnowitz, Ahlbeck und Greifswald abgegeben, wofür wir allen fleißigen Päckchenpackern herzlich Danke sagen.“

Verein betreibt Suppenküche in Lemberg

Die Wolgasterin, die zur Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wolgast/ Usedom gehört, flog mit ihrem Team von Frankfurt/Main mit Zwischenstopp in Wien nach Lemberg in der Ukraine, wo das Internationale Ost-Hilfswerk seit zwei Jahren eine Suppenküche betreibt und zu Gottesdiensten einlädt. Im Rahmen von Weihnachtsprogrammen gelangten viele Geschenksendungen dort an ihre dankbaren Empfänger.

Nach einigen Tagen ging es von Lemberg aus mit dem Nachtzug nach Galizinowka in der Ostukraine, wo das Team unter anderem ein Kinderheim besuchte, um hier einen weiteren Teil der Päckchenfracht zu übergeben. „Die Kinder, von denen viele traumatisiert sind, freuten sich unglaublich über die Geschenke und brachten uns so viel Dankbarkeit entgegen. Das werde ich nie vergessen“, schildert Birgit Grundig, die froh ist, dass die Aktion in Deutschland jedes Jahr so viele engagierte Mitstreiter findet.

„Wir wurden auch gefragt, warum wir, anstatt ,im schönen Westen‘ zu bleiben, in das Gebiet um Lugansk gekommen sind, wo es bis heute täglich Schießereien gibt und die Folgen des Krieges nicht zu übersehen sind“, berichtet die 57-Jährige. „Und wir haben geantwortet, dass wir zeigen wollen, dass Gott und wir die Menschen in dem Krisengebiet nicht vergessen haben.“

Die Übergabe der Geschenksendungen erfolgte stets im Rahmen von Weihnachtsprogrammen, in denen auch die Frohe Botschaft der Bibel weitergesagt wurde. Quelle: privat

Weitere Stationen waren die Orte Avdeevka, Pokrowsk, Gorsk, Gornjak, Mirnograd und Bahmut. „Ein Team der christlichen Gemeinden vor Ort hatte die Veranstaltungen für die Päckchenübergabe organisiert und die Programme gut vorbereitet“, erzählt Birgit Grundig. „Begleitet wurden wir dabei immer von der ukrainischen Musikgruppe ‚Kowtscheg‘, die ja auch schon in unserer Gemeinde in Wolgast-Mahlzow zu Gast war.“

Birgit Grundig hat in den vergangenen Jahren mehrfach an Einsätzen des Vereins Hoffnungsträger Ost in Moldawien teilgenommen. Die Freude, die solche Aktionen auslösen, und ihr christlicher Glaube sind für sie und ihre Helfer Motivation, in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen. Grundig: „Weil viele Menschen in den betroffenen Ländern unter der Armutsgrenze leben, hätten die meisten Mädchen und Jungen zum Weihnachtsfest sonst gar nichts.“

Von Tom Schröter