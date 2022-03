Nicht einmal 400 Einwohner zählt die Gemeinde Dargelin mit ihren Ortsteilen Sestelin, Neu und Alt Negentin, Dargelin Hof und Dargelin. Dennoch entschied sie sich kurz vor der Kommunalwahl 2019 gegen eine Hochzeit mit anderen Gemeinden des Amtes Landhagen, zuletzt auch gegen die Variante, nur mit Behrenhoff zu fusionieren. Die OZ sprach mit Bürgermeister Fred Feike darüber, ob das aus seiner Sicht die falsche Entscheidung war, sowie über neue wirtschaftliche Projekte und die Personalsorgen der Feuerwehr.

OSTSEE-ZEITUNG: Die Gemeinde hat ein Konzept zur Haushaltssicherung. Kann Dargelin noch lange allein existieren?

Fred Feike: Ja, die Entscheidung, allein zu bleiben, war richtig. Wir hatten für 2020 schon ein positives Ergebnis der Jahresrechnung. Ich gehe davon aus, dass wir 2023, spätestens 2024, die Schulden der Vergangenheit abgebaut haben, der Haushalt also ausgeglichen ist. Das hatte ich auch bei der letzten Wahl zugesagt.

Wie wurde das möglich?

Zunächst einmal ist unsere sparsame Haushaltsführung dafür verantwortlich. Zweitens helfen uns erhöhte Zuweisungen vom Land pro Einwohner und wir haben höhere Gewerbesteuereinnahmen ortsansässiger Betriebe verbuchen können.

Dazu kann Dargelin auf Geld vom an der A 20 geplanten Solarkraftwerk hoffen, oder?

Ja, wir bekommen 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde Strom. Ich rechne mit etwa 50 000 Euro jährlich. Dazu kommen später auch Gewerbesteuereinnahmen.

Wann wird der Solarpark gebaut?

Ich gehe davon aus, dass die Arbeiten in diesem Jahr begonnen werden. Die Gemeindevertretung hat das ihrige dafür getan, die nötige Satzung für den Bebauungsplan des Solarkraftwerks wurde von uns beschlossen.

An der A 20 soll in der Gemeinde Dargelin ein Solarkraftwerk entstehen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Dargelin ist kein unmittelbarer Nachbar Greifswalds und hat daher nicht wie Neuenkirchen, Weitenhagen oder Wackerow zusätzliche Kontingente für Eigenheimgrundstücke über den Eigenbedarf bekommen. Gibt es trotzdem Möglichkeiten für potenzielle Häuslebauer?

Baulücken gibt es, und wir haben sogar seit vielen Jahren einen bestätigten Bebauungsplan für ein Wohngebiet nahe der Bundesstraße.

Aber dort stehen bloß zwei Häuser und erschlossen ist das Gebiet auch nicht.

Richtig. Wir gehen jetzt erste Schritte, das Projekt wiederzubeleben. Dafür brauchen wir einen seriösen Investor, der zunächst Land von der Stadt erwerben und dann die Erschließung finanzieren müsste. Dass die Grundstücke dann Kaufinteressenten in unserer stadtnahen Gemeinde finden – da mache ich mir keine Sorgen.

Das Dargeliner Gutshaus sieht ja von außen ganz gut aus, steht aber seit Jahren leer. Gibt es Pläne?

Das Gutshaus wurde an einen Privatmann verkauft. Der ist für eine Sanierung zuständig. Allerdings ist der Zustand im Innern sehr schlecht. Das heißt, die Sanierung würde eine erhebliche Summe Geld kosten.

Der Gutsweg, der Weg zum Gutshaus, ist in schlechtem Zustand. Sollte der nicht längst saniert sein?

Wir wollten diese kurze Straße im Rahmen eines Flurneuordnungsverfahrens in Ordnung bringen, aber damals fehlte der Gemeinde der nötige Eigenanteil, ohne den es auch bei hoher Förderung nicht geht. Im Moment ist nichts geplant. Allerdings wird die Gemeinde auf den ersten Metern die Entwässerung erneuern lassen.

Das Gutshaus von Dargelin gehört einem Privatmann Quelle: Eckhard Oberdörfer

Bei der Straßenbeleuchtung besteht großer Handlungsbedarf?

Das unterirdisch verlegte Aluminiumkabel ist regelrecht verrottet, es lässt sich nicht mehr flicken. Wir haben die Planung der Arbeit beauftragt. Das allein kostet schon 10 000 Euro. Im gleichen Zug soll die Umrüstung auf LED-Lampen erfolgen. Wir hoffen auf Fördermittel. Nach der Umrüstung spart die Gemeinde Energiekosten.

Bei der Feuerwehr gab es lange Personalsorgen, ist das immer noch so?

Zum Glück konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Durch die Unterstützung des früheren CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Manthei haben jetzt auch alle Feuerwehrleute die erforderliche Dienstkleidung. Er übergab dafür 20 000 Euro Fördermittel.

Sie bekommen in diesem Jahr auch ein sehr hoch vom Land gefördertes Löschfahrzeug, das ist sicher eine sehr gute Nachricht.

Ist es, aber die Feuerwehr ist nicht wirklich glücklich, weil nur sechs Kameraden mitfahren können. Das Auto hat zudem keinen Allradantrieb. Wir erwägen darum, einen von der Gemeinde Weitenhagen künftig nicht mehr benötigten Mannschaftstransportwagen der dortigen Feuerwehr zu erwerben.

Wird fürs neue Auto ein neues Feuerwehrhaus gebaut?

Das kann sich die Gemeinde schwer leisten, wir denken an einen Anbau oder einen Carport.

Löschwasser ist/war überall ein Problem. In Dargelin Hof zum Beispiel gibt es keinen Teich.

Die Gemeinde hat zwei Löschwasserbehälter mit jeweils 100 000 Liter Fassungsvermögen angeschafft. Einer in Sestelin wurde schon eingebaut. In Dargelin Hof erfolgt das dieses Jahr. Ein Dritter soll ebenfalls in Dargelin am Teich eingebaut werden. Der Teich enthält kaum noch Wasser.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und was ist mit Negentin?

In Neu Negentin gibt es am Kuhstall einen Teich und eine weitere Wasserentnahmestelle existiert auf einem Alt Negentiner Grundstück.

Unsere Ministerpräsidentin hat schnelles Internet an der sprichwörtlichen Milchkanne versprochen. Haben Sie das schon?

Ja, und jeder andere in der Gemeinde kann sich anschließen, wenn er das möchte.

Von Eckhard Oberdörfer