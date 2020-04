Brünzow/Wolgast

Das hat Spürnase Erwin sauber hinbekommen: Dank des zweijährigen Malinois-Rüden konnte der mutmaßliche Tankstellenräuber von Brünzow, der am 10. Februar dieses Jahres spätabends die HEM-Tankstelle überfallen hat, jetzt dingfest gemacht werden. Der 29-jährige polizeibekannte Mann war am Donnerstagabend bei Jarmen von der Polizei auf einem Acker festgenommen worden, wo er sich auf einem Hochstand versteckt hatte und sicher glaubte.

Die Polizeibeamten waren hinter dem Mann aber nicht wegen des Tankstellenüberfalls her, sondern weil er ein Paar aus Jarmen mit einer Schusswaffe bedroht hatte. Das löste am Donnerstag gegen 19.45 Uhr einen größeren Polizeieinsatz in der Kleinstadt aus. Laut Polizei hatte der 29-Jährige, der keinen festen Wohnsitz nachweisen kann, für einige Zeit im Haus des Paares in Jarmen genächtigt. Dann kam es zwischen den Hausbewohnern – einer 37 Jahre alten Frau und ihrem 47-jährigen Lebensgefährten – und ihrem Bekannten zu Streitereien. Daraufhin bedrohte dieser das Paar mit einer Schusswaffe.

Bei einem Handgemenge nahm ihm die Frau die Waffe ab und verließ damit das Haus. Auch ihr Lebensgefährte konnte kurz darauf flüchten, er erlitt allerdings leichte Verletzungen im Halsbereich. Laut Kathrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam, wurden ihm diese vermutlich mittels eines Messers zugefügt. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht.

13 Streifenwagen und Polizeihubschrauber im Einsatz

Auf der Suche nach dem Tatverdächtigen waren die Beamten der Schutzpolizei mit 13 Streifenwagen vor Ort. Beteiligt am Einsatz waren auch die Kriminalpolizei, ein Polizeihubschrauber und Spezialkräfte des LKA. Der 29-Jährige konnte zunächst über die angrenzende Ackerfläche flüchten, doch dann kam Fährtenhund Erwin zum Einsatz. „Er nahm sofort die Fährte des mutmaßlichen Täters auf und führte die Kollegen zu einem Hochstand, wo der Mann sich versteckt hatte und anschließend festgenommen werden konnte“, sagt Kleedehn. Der Polizeihund, der seinen „Dienstsitz“ in Neubrandenburg hat, wurde natürlich von seinem Hundeführer für den hervorragenden Einsatz extra belohnt.

Überfall auf Tankstelle am 10. Februar

Die HEM-Tankstelle in Brünzow war am 10. Februar dieses Jahres überfallen worden. Jetzt konnte der Täter gestellt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Und was stellte sich bei der Überprüfung des Festgenommenen heraus? Der Tatverdächtige ist bereits vor einiger Zeit ins Visier der Kriminalpolizei in Wolgast geraten. Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor, weil er beschuldigt wird, für einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Brünzow bei Lubmin am 10. Februar verantwortlich zu sein. Ein maskierter Mann war direkt zum Feierabend um 22 Uhr mit einer Schusswaffe in die Tankstelle eingedrungen und hatte dabei eine Mitarbeiterin verletzt, die sich zur Wehr setzte. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Dieses Foto des Täters lieferte die Überwachungskamera. Quelle: Tankstelle

Bei dem Überfall erbeutete er etwas Geld und Zigaretten. Die Polizei konnte den Täter zunächst nicht finden und gab eine Beschreibung heraus. Diese war so detailliert, dass sich zahlreiche Zeugen meldeten, weil sie den mutmaßlichen Täter erkannt hatten. Doch da der Mann ohne festen Wohnsitz war und immer wieder bei Bekannten für ein paar Tage unterschlüpfte, war er für die Polizei zunächst nicht greifbar.

Haftbefehl nun vollstreckt

Nach der Festnahme am Donnerstagabend war dem 29-Jährigen rechtliches Gehör angeboten worden. Allerdings wollte er sich zu den Vorwürfen nicht weiter äußern. Daraufhin wurde er am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Der veranlasste die Vollstreckung des Haftbefehls wegen des Raubüberfalls auf die Tankstelle. Der Mann wurde noch am Freitag in die Justizvollzugsanstalt Bützow gebracht.

Nach OZ-Informationen soll dort bereits sein Zwillingsbruder sitzen. Dieser war Anfang Mai vergangenen Jahres nach der Sprengung eines Automaten am Autokino Koserow auf Usedom und einer anschließenden wilden Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeifahrzeugen auf der Kreuzung am Wolgaster Postel festgenommen worden.

Von Cornelia Meerkatz