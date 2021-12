Darum beteiligen sich zwei mexikanische Ärztinnen in Wolgast an der Impfaktion gegen das Coronavirus

Wolgast

Isabel Gutiérrez Payró ist wie Gabriela Rojo Medina Ärztin in Mexiko. Die beiden jungen Medizinerinnen leben seit mehreren Monaten in Wolgast und arbeiten in der Wolgaster Hausarztpraxis von Dr. Gero Kärst mit. Sie wollen berufliche Erfahrungen sammeln und zugleich ihre Deutschkenntnisse aufbessern.

Ihre beruflichen Erfahrungen wollen sie dabei nicht nur auf die Behandlung herkömmlicher Behandlungen von Erkältung bis verstauchter Arm beschränken, sondern sie bringen sich auch in die Impfaktion gegen das Coronavirus mit ein. Und das aus besonderem Grund: „Wir haben in Mexiko bei der Bekämpfung der Coronapandemie mitgearbeitet und unglaubliches Leid gesehen“, sagt Gabriela Rojo Medina. Die 26-jährige Ärztin berichtet davon, dass sie in Mexico-Stadt im größten Militärkrankenhaus des Landes gearbeitet habe. Das riesige Krankenhaus sei voller schwerstkranker Coronapatienten gewesen. „Sie lagen überall, auch auf den Fluren, den Treppen. Alle wollten nur eines: Hilfe“, schildert die Medizinerin.

Mussten entscheiden, wer nicht behandelt wird

„Aber wir konnten nicht allen helfen, den es gab für diese Massen an Menschen, die beatmet werden mussten, nicht genügend Intensivbetten und auch keine anderen Betten. Deshalb sind sehr viele Menschen gestorben“, erzählt Gabriela. Dann stockt sie etwas, ehe sie fortfährt: Es habe Tage gegeben, da musste sie über 200 Totenscheine ausstellen. Kinder seien plötzlich ohne Eltern gewesen. Der Gedanke daran nimmt sie noch immer sichtlich mit.

Auch Isabel Gutiérrez Payró (27) konnte nicht allen Patienten helfen, obwohl sie bis vor ihrer Reise nach Deutschland in einem Privatkrankenhaus gearbeitet hat. Aber auch da habe sie viele Male entscheiden müssen, wem geholfen wird und wer wieder nach Hause geschickt wurde. „Für einen Arzt oder eine Ärztin ist eine solche Entscheidung furchtbar schwer. Wir sind doch auch Menschen, habe alle Familie“, so Gutiérrez Payró.

„Ich war froh, als es endlich Impfstoff gab und ich Menschen immunisieren konnte“, sagt Gabriela. Dass hierzulande die Menschen, wenn sie sich für eine Impfung entscheiden, sogar die Möglichkeit haben, den Impfstoff auszuwählen, findet sie besonders. Sie waren auch sofort bereit, bei Sonderimpfaktionen im Sportforum mitzuhelfen, denn beide wollen, dass die Menschen gesund bleiben oder – wenn sie doch an Corona erkranken, dass es dann einen leichten Verlauf nimmt. In ihrem Heimatland Mexiko seien Menschen froh gewesen, wenn überhaupt die Möglichkeit einer Impfung bestand.

Wollen Menschen die Ängste nehmen

Demonstrationen und die Argumente der Impfgegner in Wolgast sehen und hören sich die beiden Ärztinnen genau an. „Wir können viele der angeführten Gründe, warum jemand gegen das Impfen ist, nicht nachvollziehen. Was uns aufgefallen ist: Wir hören oftmals Ängste heraus, weil Menschen nicht wissen, was passiert, wenn wir impfen. Im persönlichen Gespräch erklären Isabel und ich, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn der Arm weh tut oder man sich einen Tag schlapp fühlt, weil dann das Immunsystem des Körpers intakt ist und gegen das Virus mobil macht“, schildert Gabriela Rojo Medina.

„Wir werden immer das Gespräch suchen, die Patienten danken es“, meint auch Isabel Gutiérrez Payró. Dass in den zurückliegenden Tage etliche Menschen zur Erstimpfung in die Sprechstunde gekommen sind, werten die beiden Ärztinnen in diesem Zusammenhang als gutes Zeichen.

