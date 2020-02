Darum blickt die Greifswalder Feuerwehr positiv auf 2019 zurück

Greifswald

Die Einsatzzahlen sind wieder einmal gesunken! Das gibt Anlass zur Freude, denn waren es 2018 noch 765 Einsätze pro Jahr, wurden 2019 lediglich 680 gezählt – so wenige wie seit Jahren nicht mehr. Dennoch gab es im vergangenen Jahr einiges für die Greifswalder Feuerwehr zu tun: Von einem Bettgestell in einer Baumkrone über schwere Verkehrsunfälle bis hin zu Einsätzen mit chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren.

Er sei über jeden Brand, der ausbleibt, glücklich, sagt Mathias Herenz, Leiter der Berufsfeuerwehr und Abteilungsleiter für Brandschutz. Dennoch müssten die Männer in Übung bleiben: „Je weniger Brandeinsätze es gibt, umso wichtiger ist es natürlich, dass die Abläufe geübt werden. Durch den Freiraum konnten wir mehr Zeit in die Aus- und Fortbildung investieren“.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte konnten entlastet werden

Einen weiteren positiven Aspekt zogen die neuen Zahlen mit sich: „Das Ehrenamt konnte dadurch enorm entlastet werden. Wir haben genau geschaut, wo die freiwillige Feuerwehr wirklich erforderlich ist, da die Kameraden in den letzten Jahren immer über der Überlastungsgrenze eingesetzt waren.“ So konnten die täglichen Einsätze von 0,72 auf 0,25 reduziert werden.

Diese Entlastung hätte nicht nur für die Kameraden erfolgen müssen, sondern auch um die Arbeitgeber nicht zu überanspruchen, wie Bausenatorin Jaenette von Busse betont. „Das alles leisten sie neben dem eigentlichen Hauptjob. Ich möchte da auch den Arbeitgebern danken, die die Leute regelmäßig freistellen.“

In mehreren Fällen Dekontaminierungen notwendig

Denn die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald sei für die Berufsfeuerwehr in vielen Fällen unerlässlich. „Sie ist ein ganz wichtiges Element. Wir haben nur zehn Kameraden am Tag im Dienst und müssen alles abdecken. Da braucht man deren starke Unterstützung und ihre Spezialisierungen wie zum Beispiel Dekontaminierung“, erklärt Mathias Herenz.

Auch wenn die Einsatzzahlen gesunken sind, blieben die Anforderungen an die Kameraden weiterhin sehr hoch, sagt der Abteilungsleiter. Dazu zählen Fälle wie im April 2019 in der Dostojewskistraße – ein beschädigtes Paket mit Buttersäure wurde entdeckt. Im Juli letzten Jahres trat giftiges Kühlmittel aus einer defekten Klimaanlage in der Siemensallee aus. Fälle in denen die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr Greifswald zusammen arbeiteten. Auch den Feuerwehren aus dem Umland wäre dabei eine tragende Rolle zugekommen, sagt Jaenette von Busse. Denn die überörtliche Unterstützung wäre auch im Jahr 2019 sehr wichtig gewesen.

Ausblick auf das Jahr 2020

Im neuen Jahr hätte sich der Trend der sinkenden Einsatzzahlen bislang noch nicht fortgesetzt. Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2020 gab es mehr Vorfälle als zu dieser Zeit im Jahr 2019, erzählt Mathias Herenz. „Es lässt sich schon eine steigende Tendenz erkennen, doch wir versuchen schon jetzt gegenzusteuern.“

Blicken die Zuständigen auf das weitere Jahr 2020, haben sie bereits genaue Pläne, was sie noch umsetzen wollen. „Wir haben bereits 2019 versucht, die Feuerwehr für die Bevölkerung nahbarer zu machen“, sagt Herenz. Das werde die Greifswalder Feuerwehr auch in diesem Jahr weiterverfolgen, um stärker auf sich aufmerksam zu machen. Gelingen soll dies wieder durch Projekttage auf dem Greifswalder Markt, bei denen die Kameraden den Brandschutz thematisieren und die Arbeit der Feuerwehr veranschaulichen.

Mehr Zulauf durch Öffentlichkeitsarbeit

Mehr Präsenz: Dieses Vorhaben zielt auch auf die Nachwuchsarbeit ab. Derzeit kann sich die Greifswalder Feuerwehr freuen – die Nachwuchsabteilung ist laut Ortswehrführer Thomas Mielke so groß wie schon seit langer Zeit nicht mehr. „Die Listen sind lang und die Plätze sind bei den Kindern und Jugendlichen sehr beliebt“, erzählt er. Insgesamt 45 Mitglieder sind Teil des Nachwuchsbereichs der Greifswalder Feuerwehr. Trotzdem wird betont, dass gleichzeitig immer wieder Mitglieder ausscheiden: „Mitglieder, die im Alter in die Ehrenfeuerwehr überwechseln, oder aktive Mitglieder, die aufgrund des Studiums wegziehen – nicht selten sind das Leistungsträger, die uns da verlassen.“ Deswegen sei die Nachwuchsgewinnung ein beständiges Thema, wie Steffen Winckler, Leiter des Amtes für Bürgerservice und Brandschutz betont.

Gegensätzlich dazu würden sich die Bewerberzahlen der Berufsfeuerwehr verhalten, wie Winckler erzählt: „Letztes Jahr haben wir den tiefsten Stand der Bewerbungen erreicht. Zwar hat es dennoch gereicht, um die Stellen zu besetzen, es ist jedoch ein Trend zu erkennen.“ Umso stärker betont er noch einmal, dass er mehr Bewerber für die Stellen bei der Berufsfeuerwehr benötigt. Er sieht 2020 den Schwerpunkt vor allem bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Feuerwehr Greifswald Feuerwehr Greifswald – Zahlen und Daten aus 2019: Im Jahr 2019 verzeichnete die Greifswalder Feuerwehr 680 Einsätze. Die häufigsten Fälle bezogen sich auf den Bereich der technischen Hilfeleistungen mit 322 Einsätzen wovon 115 Türöffnungen waren. Der Rest verteilt sich auf Tragehilfen, ausgelaufene Betriebsstoffe und Tierunfälle. Die Kameraden rückten zu 64 Bränden aus. 60 davon waren Kleinbrände, vier davon Mittelbrände. Zur Berufsfeuerwehr zählen 56 Beamte. Die Freiwillige Feuerwehr Greifswald hat insgesamt 129 Mitglieder, davon 61 Aktive und 23 Mitglieder in der Ehrenfeuerwehr. Die Kinder- und Jugendabteilung zählt 45 Mitglieder. Unter den Kindern von 6 bis 10 Jahren sind 18 aktive Mitglieder, 27 Mitglieder zählt die Gruppe der 11 bis 16-Jährigen.

Von Lena-Marie Walter