Wiesen, Grünstreifen und Hänge in der Stadt werden nicht so häufig gemäht und gepflegt wie vorgesehen – wegen fehlenden Personals kann die Grünflächenpflege im gesamten Stadtgebiet auch in diesem Jahr nicht in vollem Umfang geleistet werden. Das teilt Andrea Reimann, Pressesprecherin der Stadt, auf OZ-Nachfrage mit. „Zudem müssen die Grünpflegemitarbeiter zunehmend Zeit in die morgendliche Entleerung der Papierkörbe investieren und Unmengen von Unrat einsammeln“, begründet Reimann.

Dass es sprießt und gedeiht, rückt sichtbar ins Licht, was die Stadt sich als Mitglied der „Kommunen für biologische Vielfalt“ auf die Fahnen geschrieben hat: Weniger Eingriff auf Grünflächen, Förderung der Arten- und Pflanzenvielfalt. Ist es gewollt, heißt es extensive Bewirtschaftung und Prof. Dr. Gabriele Uhl ist dafür, es auf viel mehr Flächen der Stadt anzuwenden.

Biologische Vielfalt in Greifswald

Die Leiterin des Zoologischen Instituts der Universität Greifswald plädiert für mehr Lebensräume für Tiere wie Wildbienen, Käfer, Spinnen, Asseln und Schmetterlinge und Pflanzen wie Wilde Möhre, Labkraut, Karthäusernelke, Flockenblume, Natternkopf. Die gedeihen derzeit prächtig auf dem Kreisel und entlang der Osnabrücker Straße. „Solche Habitate ermöglichen tägliche Naturerfahrung im öffentlichen Raum“, sagt Uhl.

Ihr blute das Herz, wenn ohne Rücksicht auf ökologische Vielfalt Grünflächen, die nicht für die Freizeit genutzt werden, kurz gemäht werden. Aus ihrer Sicht vertane Chancen für naturnahe Lebensräume. „Ich bin gegen Wildwuchs ohne Management, weil die Flächen ansonsten verbuschen. Aber mit einem guten Bewirtschaftungsplan kann man vielfältigen Lebensraum schaffen“, sagt sie. Neben Rad- und Fußgängerwegen sowie Straßen könnten Streifen gemäht werden, um Sicherheit und Aufenthaltsqualität zu wahren. Direkt dahinter könnten Pflanzenarten sich entwickeln, die sich von allein ansiedeln und an trockene Bedingungen angepasst sind.

Wie oft wird gemäht? Der Mähzyklus hängt von den Pflegestufen ab: In Stufe eins wird der Rasenmäher alle zwei bis drei Wochen angesetzt, das Schnittgut wird entfernt. Beispiele: Stadtzentrum, Wall, Rubenowplatz. In Stufe zwei und drei z. B. an der Wolgaster oder Anklamer Straße bleibt das Schnittgut liegen, die Mitarbeiter rücken alle sechs bis acht Wochen an. In Stufe vier und fünf wird maximal alle sechs Monate oder bei Bedarf gemäht. So zum Beispiel in den hinteren Bereichen des Stadtparks. Naturschutzflächen werden einmal jährlich extensiv geschnitten.

Extensiv bewirtschaften am Wall

Die Osnabrücker Straße gehöre bewusst zu den Gebieten, die extensiv bewirtschaftet werden, teilt Reimann mit. Die Hänge am Wall oder die Stadtparkwiesen dürfen ebenfalls freier gedeihen als andere Flächen. Weitere Flächen, die sich dafür aus Verwaltungssicht eignen, liegen an der Ecke Roßmühlenstraße, der Ecke Anklamer/Hans-Beimler-Straße und entlang der Koitenhäger Landstraße. Die extensive Bewirtschaftung soll ausgeweitet werden. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünenfraktion in der Bürgerschaft aus diesem Jahr hervor.

Die Stadtverwaltung befinde sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Ordnung und Sauberkeit und der Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen, sagt Bau- und Umweltsenatorin Jeannette von Busse (CDU).

Mehr Mitarbeiter für Grünpflege

In den kommenden Jahren solle eine Abteilung für die Verwaltung und Unterhaltung von Grünflächen aufgebaut werden, die die Pflege der städtischen Flächen neu ausrichtet, so das Ergebnis einer Untersuchung der städtischen Grünpflege. Die Bürgerschaft hat bereits Mittel für mehr Mitarbeiter in diesem Bereich bewilligt. „Aufgabe wird neben operativen Tätigkeiten auch eine strategische bzw. planerische Ausrichtung sein. Bereits jetzt befinden wir uns zudem mit externen Sachverständigen in einem Austausch, um eine optimale Nutzung für Menschen, Flora und Fauna unter Beachtung eines vertretbaren Pflegeaufwandes erreichen zu können“, erklärt von Busse.

Umfrage: mehr Wildwuchs, aber keine Unordnung

Bei einer Straßenumfrage der OZ zeigt sich, dass Bürgerinnen und Bürger offen für wilderen Wuchs sind, aber Ordnung auf Geh- und Radwegen herrschen soll. „Ich finde es gut, dass es hier so wachsen kann, das hilft der Tier- und Pflanzenwelt“, sagt Biologielehrer Jonas Leischow (31) über die Situation an der Osnabrücker Straße. Hänge am Wall könnten ruhig blühen, findet Kathrin Rautmann. „Wenn sich auf Gehwegen und an Bordsteinen Dreck und Unkraut ansammeln, finde ich das jedoch nicht schön“, sagt sie.

Traude Schröder (81), geht täglich ihre Altstadtrunde mit Weg über den Wall. Die Stadt gefalle ihr, gerade weil es an vielen Ecken grün ist. Allerdings könnten die Flächen zum Bahnhof hin besser gepflegt werden, merkt sie an. „Grundsätzlich finde ich es schön, wenn der Rasen gepflegt ist. Aber auch wilderer Wuchs kann gut aussehen“, sagt Schröder.

