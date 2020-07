Darum gilt das Wolgaster Peenecamp als Geheimtipp unter Campern

Wolgast

Positive Schlagzeilen für die Herzogstadt: Immer mehr Camper aus ganz Deutschland finden mit ihren Wohnmobilen und Wohnwagen den Weg an den Peenestrom und sind begeistert. Von Mai bis Ende September lädt Betreiberin Madlen Mahnert, die in Wackerow bei Greifswald zu Hause ist, Camperfreunde ein, an diesem Ort Station zu machen und die Seele baumeln zu lassen. 30 Stellplätze für Wohnwagen oder Wohnmobile gibt es auf dem 6000 Quadratmeter großen Platz direkt am Peenestrom.

Dank der Lage direkt am Wasser und einer vorhandenen Slipanlage kann auch das eigene Boot mitgebracht werden. Und natürlich darf im Camp geangelt werden. Neun Dauercamper zählt der kleine Platz inzwischen. Sie kommen aus Berlin, Leipzig, Brandenburg, Niedersachsen – und aus Wolgast sowie Greifswald. Willi Laport ist einer von ihnen. Der Wolgaster wohnt, wie er sagt, nur drei Autominuten vom Platz entfernt, „aber meinen Stellplatz für unseren Wohnwagen hier möchte ich um keinen Preis missen.“ Es sei Idylle pur, unweit des Wolgaster Südhafens direkt an der Kaikante campen zu können.

Anzeige

Zur Galerie Seit vier Jahren gibt es unweit des Wolgaster Südhafens das Peenecamp. Die 30 Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen sind begehrt – denn der Platz liegt idyllisch direkt am Wasser, ist ruhig und dank seiner überschaubaren Größe sehr gemütlich.

Am Wasser sitzen und beobachten

„Hier auf dem Platz sind viele Ältere, oft Radwanderer oder Kajakfahrer. Die genießen die Ruhe abseits des ganzen Trubels auf Usedom. Hier können sie ihr Boot ins Wasser lassen oder eben einfach nur sitzen und die vorbeikommenden Segler, Motorboote und auch großen Frachter beobachten“, schildert der 63-Jährige. Allmorgendlich bringt er Madlen einen Frühstückskaffee und bespricht mit ihr, wo er ein bisschen helfen kann: Nach Ordnung und Sauberkeit schauen, Campern einen guten Tipp für einen Ausflug geben. Gern hilft er auch mal mit Werkzeug aus, um eine Kleinigkeit zu reparieren.

Weitere OZ+ Artikel

Wolfgang Imkamp aus Leipzig kommt ebenfalls schon mehrere Jahre. „Es ist einfach schön hier und schon wegen der übersichtlichen Größe des Platzes würde ich Wolgast immer einem Riesenplatz auf der Insel vorziehen.“ Außerdem könne er mit dem Gartenstuhl an der Kaikante sitzen, die Angel vor sich aufgebaut und warten, bis ein Hecht beißt.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Bei Christian Gau aus Berlin, der mit Frau und Tochter in Wolgast Dauercamper geworden ist, schwimmt der Hecht bereits im Topf. Der gelernte Koch, der in der Hauptstadt im Restaurant „Fischschuppen“ arbeitet, hat den Fisch von einem Angler-Kumpel geschenkt bekommen. Er verarbeitet den Hecht zu einer schmackhaften Fischsuppe. Klar bekommen die Nachbarn eine Kostprobe ab – auch Platzbetreiberin Madlen. Es geht im Wolgaster Peenecamp zu wie in einer großen Familie.

Dauercamper Christian Gau aus Berlin ist Koch und bereit auf dem Campingplatz in Wolgast gerade eine leckere Fischsuppe zu. Quelle: Tilo Wallrodt

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Madlen Mahnert ist glücklich, in Wolgast einen Traum verwirklichen zu können. Die Idee für das Camp sei 2015 geboren worden, ein Jahr später habe sie mit ihrem Mann auf dem Gelände, das noch halb Baustelle war, die ersten Gäste begrüßt. Viele der Arbeiten, die für einen Campingplatz wichtig sind, etwa das Verlegen von Strom- und Wasserleitungen, haben die Betreiber zusammen mit Freunden selbst erledigt. Es gibt Toiletten- und Duschcontainer. Und eine zentrale Abwäsche, die liebevoll von einem kleinen Gärtchen mit Kräutern umsäumt wird. „Da darf sich jeder Camper selbst bedienen an Zitronen-Melisse, Minze, Bohnenkraut, Rosmarin und Petersilie“, sagt die 39-Jährige.

Sie fühlt sich in Wolgast gut aufgehoben und lobt die Zusammenarbeit mit der Stadt, besonders mit Bürgermeister Stefan Weigler. „Der war von Anfang an von der Idee begeistert“, sagt Mahnert. Auch mit den direkten Nachbarn auf dem früheren BHG-Gelände komme man prima zurecht. Lediglich die Rehe, die oft frühmorgens auf dem Platz anzutreffen sind, lassen gutes Benehmen vermissen. „Sie haben mir im Frühjahr alle Tulpen und anderen Frühblüher abgefressen“, berichtet Mahnert.

Bewusst aufs Internet verzichtet

Auf eine Sache hat die Wackerowerin in Wolgast bewusst verzichtet: Es gibt keinen Internetanschluss. „Umsäumt von großen Bäumen wollen wir auf unserem Platz Ruhe und Gemütlichkeit bieten. Ohne Internet haben wir sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal. Hier kann man wirklich die Seele baumeln lassen und Natur pur genießen. Dank mobiler Daten auf dem Handy ist man ja dennoch nicht von der Außenwelt abgeschnitten“, betont Madlen Mahnert.

Die meisten Gäste kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda zum Peenecamp in Wolgast. Das lauschige Plätzchen befindet sich Am Strom 6 auf dem Areal des früheren Gaswerkes, nicht weit entfernt vom Südhafen. Nach diesem Sommer gibt es definitiv weitere Fans der alten Herzogstadt.

Lesen Sie auch:

Von Cornelia Meerkatz