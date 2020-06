Darum hat der Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen bald einen eigenen Schlachter

Lodmannshagen

Diese Investition hat sich gelohnt: Im vergangenen Jahr hat der junge Landwirt Marius von Bomhard (25) vom Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen eine sechsstellige Summe in die Hand genommen und mit seinen Mitarbeitern ein eigenes Schlachthaus gebaut. Seit Ende Februar dieses Jahres läuft die Produktion.

Geschlachtet werden neben seinen eigenen Angus- und Gallowayrindern auch Schweine und Rinder anderer Halter aus der Region. Das garantiert den Verbrauchern größte Frische und die Gewissheit, dass die Tiere aus der Region stammen. Denn gerade dieser Wunsch, dass die Tiere sozusagen vor der Haustür gesund aufgewachsen sind, spielt bei den Kunden eine immer größere Rolle. „Das spüren wir gerade in der jetzigen Coronakrise immer deutlicher. Die Nachfrage steigt“, sagt Bomhard.

Maximale Hygienestandards beim Schlachten

Dabei gehe es nach seinen Worten nicht vordergründig darum, dass die Tiere biozertifiziert seien. „Aber die Haltungsbedingungen und damit das Tierwohl müssen stimmen. Das ist den Verbrauchern wichtig“, sagt der Landwirt. Bomhard selbst führt seinen Hof mit 400 Hektar Wiesen und Weiden, auf denen 400 Angus- und Gallowayrinder in der freien Natur aufwachsen, Neuland-zertifiziert. Das ist ein Verband unter der Schirmherrschaft der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, des Deutschen Tierschutzbundes und des BUND.

Die Rinder als Hauptstandbein des Landwirtschaftsbetriebes sind bei Marius von Bomhard erst nach 36 Monaten schlachtreif. Das Fleisch hat dadurch eine intensive Geschmacksentwicklung. In der konventionellen Mast werden die Tiere schon nach 22 Monaten geschlachtet. Auch beim Schlachten werden bei ihm maximale Hygienestandards eingehalten. „Da haben wir gleich beim Bau des Schlachthauses darauf geachtet. Die Nähe zur Weide garantiert, dass die Tiere stressfrei vor dem Schlachten sind. Das wirkt sich auf die Fleischqualität enorm aus“, erläutert er.

Tierhälften vom Schwein und Rind im Schlachthaus in Lodmannshagen. Quelle: privat

Bei ihm werden die Tiere einzeln geschlachtet. „Ein wichtiger Unterschied zu großen Schlachthöfen ist bei uns, dass wir die Rinderhälften nicht schockartig auf 2 Grad herunterkühlen“, sagt der Hofbauer. Stattdessen lasse man die Tierhälften 16 Stunden bei 16 Grad abhängen und kühle erst dann auf 2 Grad herunter. Dann werden die Tierhälften weitere zehn Tage hängen gelassen, ehe die küchenfertige Zerlegung und Vakuumverpackung erfolge. „In der Tüte lassen wir das Fleisch noch einmal elf Tage bei 2 Grad reifen, damit es besonders zart ist.“ Erst dann erfolge die Auslieferung bzw. der Versand, denn zum Hof am Mühlenbach gehört auch ein Online-Shop mit „Quer durchs Rind“-Paketen.

Gutes Fachpersonal ist schwer zu finden

Vor und nach dem Schlachten findet immer durch einen Amtsveterinär eine Tierbeschau statt. Ein geübter Schlachter kann pro Tag zehn Schweine oder vier Rinder verarbeiten. Hat man zwei Schlachter, können durch komprimierte Arbeitsorganisation pro Tag bis zu 20 Schweine und sieben Rinder geschlachtet werden. Im Bereich der Zerlegung sieht es ähnlich aus. Ein Fleischer schafft pro Tag knapp ein Rind zu zerlegen. Die Herausforderung sei, wie in vielen anderen Branchen auch, gutes Fachpersonal zu finden. „Gute Schlachter bzw. Zerleger sind Mangelware, zumal viele junge Leute in der Region in den zurückliegenden Jahren diesen Beruf auch nicht attraktiv fanden. Aber für eine exzellente Qualität des Fleisches ist eben auch ein guter Schlachter nötig“, sagt Marius von Bomhard.

Und deshalb hat der junge Landwirt noch einen weitreichenden Entschluss gefasst: Er lässt sich selbst sowie einen weiteren Mitarbeiter seines Hofes zum Schlachter ausbilden. „Schlachten und zerlegen ist allerdings ein Handwerk, welches es in einem längeren Prozess zu erlernen gilt.“ Der Lodmannhägener ist überzeugt, dass dies der Direktvermarktung, des in seinem Landwirtschaftsbetrieb erzeugten hochwertigen Fleisches mit Neuland- und EU-Zertifizierung, noch zuträglicher ist. „Unsere Kunden werden das wertschätzen. Sie erhalten allerbeste Qualität beim Fleisch“, betont Marius von Bomhard.

Mehr Infos: www.hofammuehlenbach.de

Von Cornelia Meerkatz