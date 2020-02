Darum hat der vorpommersche Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen ein eigenes Schlachthaus gebaut

Lodmannshagen

Friedlich stehen die langzotteligen Gallowayrinder in der schon frühlingshaft warmen Morgensonne und kauen genüsslich Gras. Dass da gerade ihr Chef, Landwirt Marius von Bomhard, am Zaun steht und nach dem Rechten schaut, stört die Vierbeiner wenig. Sie haben viel Platz, gut zu essen und jede Menge Ruhe – das (Tier)-Leben ist schön.

Marius von Bomhard, 25 Jahre jung, hat 2018 den Hof von seinem Vater Dr. Dietrich von Bomhard übernommen und ist nun Inhaber des Hofes am Mühlenbach in Lod­manns­hagen. Auf seinen 400 Hektar Wiesen und Weiden hält er insgesamt 400 Angus- und Gallowayrinder. Beides sind Extensivrassen, die Tiere stehen das ganze Jahr in der freien Natur und ernähren sich ausschließlich von hofeigenem Futter – Gras, Heu und Silage. Bomhard führt seinen Hof Neuland-zertifiziert, einem Verband unter der Schirmherrschaft der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, des Deutschen Tierschutzbundes und des BUND.

Was verbirgt sich hinter dem Qualitätssiegel „Neuland“ Der Neuland e.V. ist ein landwirtschaftlicher Fachverband zur Förderung einer besonders tiergerechten, umweltschonenden, qualitätsorientierten und bäuerlichen Nutztierhaltung. Das Wohl der Tiere und der Schutz der Umwelt stehen im Mittelpunkt. Neuland steht dafür, dass die Haltung den Tieren angepasst werden muss und nicht umgekehrt. Fleisch wird als wertvolles und gesundes Nahrungsmittel angesehen. Es wird zu einem angemessenen Preis, der die Existenz der landwirtschaftlichen Betriebe sichert, verkauft.

36 Monate für die Aufzucht der Rinder

Die Rinderhaltung ist das Hauptstandbein des Unternehmens. „Sie erfolgt bei uns nach strengsten artgerechten und ethischen Vorschriften.“ So sind bei Bomhard die Rinder nicht wie üblich nach 22 Monaten schlachtreif, sondern erst nach fast der doppelten Zeit, nach 36 Monaten. Die lange Lebensdauer ermöglicht den Tieren anders als bei der konventionellen Mast ein natürliches Wachstum ohne Kraftfutter, was zu einer intensiven Geschmacksentwicklung führt. „Damit bieten wir hochwertiges Fleisch an, dessen Vermarktung direkt, also ohne Umweg über den Großhandel, erfolgt“, erläutert der Landwirt. Der persönliche Kontakt zum Verbraucher und kurze Wege sorgen nach seinen Worten für höhere Erlöse beim Bauern und konstante Preise für die Konsumenten.

Marius von Bomhard (25) führt seit Sommer 2018 den Hof am Mühlenbach in Lod­manns­hagen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Zweimal im Jahr, Mitte März und Mitte November, werden Rinder geschlachtet, insgesamt um die 70 Tiere. Jedes männliche Rind, das zuvor mit sechs Monaten kastriert wurde und mit drei Jahren als Ochse geschlachtet wird, bringt dann an die 300 Kilo auf die Waage. „Die Kastration wird einerseits zur Sicherstellung der guten Fleischqualität durchgeführt, andererseits um den Tieren untereinander Konkurrenzkämpfe zu ersparen. Aus dem gleichen Grund sind alle unsere Rinder genetisch hornlos“, erklärt der junge Bauer. Er verweist darauf, dass auch die Färsen, die nicht zur Reproduktion vorgesehen sind, also keine Mutterkühe werden, im gleichen Alter wie die Ochsen geschlachtet werden.

Lediglich die Bullen werden älter, da sie zur Reproduktion des Tierbestandes gebraucht werden. Sechs Bullen gehören zum Hof am Mühlenbach. Fünf von ihnen tragen Namen: Asterix, Obelix, Idefix, Miraculix, Majestics. Einer ist noch ohne Namen, wird wohl aber bald auch einen bekommen, passend zu den anderen. Denn die Namen verraten es: Marius von Bomhard ist großer Asterix-Fan. „Ich habe als Kind die Bücher verschlungen und werde immer ein Fan davon bleiben“, bekennt er.

Hier reift das Fleisch langsam

Auf dem Hof am Mühlenbach in Lodmannshagen werden Galloway- und Angusrinder im Freilandbetrieb gehalten. Quelle: Marius von Bomhard

Nach reiflicher Planung seines Vaters hat der junge Mann eine sechsstellige Summe in die Hand genommen, um ein eigenes Schlachthaus zu errichten. Grund: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur noch einen Großschlachthof in Teterow, wo seine Tiere nach zweieinhalb Stunden Fahrt gestresst ankamen – was sich negativ auf die Fleischqualität auswirkt. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat er daher mit seinen drei Mitarbeitern gebaut. Bei ihm werden die Tiere nun einzeln geschlachtet. Mit Hilfe moderner Technik erfolgt das Abziehen der Tierhaut und das Zerteilen des Tieres. „Ein wichtiger Unterschied zu großen Schlachthöfen ist bei uns, dass wir die Rinderhälften nicht schockartig auf 2 Grad herunterkühlen“, sagt der Hofbauer.

Blick ins neue Schlachthaus in Lod­manns­hagen. Neben Rindern können hier auch Schweine geschlachtet und Wild zerlegt werden. Quelle: Cornelia Meerkatz

Stattdessen, so Bomhard, lasse man die Tierhälften 16 Stunden bei 16 Grad abhängen. Der pH-Wert sinke so langsam, was für die Fleischqualität ideal sei. Erst dann werde auf 2 Grad gekühlt und die Tierhälften weitere zehn Tage hängen gelassen. Danach erfolge die küchenfertige Zerlegung und die Vakuumverpackung. „In der Tüte lassen wir das Fleisch noch einmal 11 Tage bei 2 Grad reifen, damit es besonders zart ist.“ Erst dann erfolge die Auslieferung.

Verkauf auch per Onlineshop

Die Rinder aus Lod­manns­hagen sind als „Quer durchs Rind-Pakete“ gefragt, der Hof am Mühlenbach beliefert viele Kunden direkt per Kühlwagen. „Ein guter Teil der Ware wird ab Hof in Vorpommern verkauft. Außerdem liefern wir in viele deutsche Städte entlang der A 20, der A 1 und der A 555 von Köln bis nach Karlsruhe und von dort entlang der A 8 nach München. Außerdem haben wir langjährige Kunden in Rostock, Hamburg, Münster, Mannheim, Leipzig, Erlangen, Nürnberg und Berlin“, berichtet der junge Landwirt.

Die hochqualitativen Produkte aus Vorpommern können auch im Onlineshop des Hofes als 12- und 20-Kilo-Pakete mit Rouladen, Rumpsteaks, Braten, Filet, Wurst, Suppenfleisch und mehr geordert werden. Die Verpackung des gefrorenen Fleisches erfolgt mit biologisch abbaubarem Isoliermaterial aus Hanf, um auch auf diesem Gebiet die Umwelt zu schonen.

Wir sind dem Tierwohl verpflichtet

Am 19. Februar erfolgt voraussichtlich die Abnahme des neuen Schlachthauses, das neben Rindern auch für Schweine und Wild ausgelegt ist, durch die zuständigen Behörden. Am 25. März wird der Schlachtbetrieb aufgenommen. „Damit können wir den Kunden noch hochwertigeres Fleisch anbieten“, freut sich von Bomhard, da Schlachtung und Zerlegung biozertifiziert sein werden und höchsten hygienischen Ansprüchen genügen. „Wir fühlen uns dem Tierwohl genauso wie dem Tierschutz schon von Anbeginn verpflichtet, als mein Vater 1993 den Hof wiederaufbaute“, fügt er an.

Andreas Nuelken (r.) und Tom Wegner arbeiten an der Fertigstellung des Außenbereiches des neuen Schlachthauses. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mit dem Bau des Schlachthauses werde auf dem Hof am Mühlenbach eine Idee zu Ende gedacht: Sie beginne mit der Geburt der Tiere, „denn jedes Tier, das bei uns von den Mutterkühen geboren wird, bleibt bei uns. Hier wachsen sie unter unserer Obhut und in freier Natur bei uns auf. Und nun kontrollieren wir mit der Schlachtung auch einen entscheidenden Punkt am Ende des Lebens der Tiere. Tiertransporte sind damit für uns tabu“, erklärt Bomhard.

Einen Traum hat Marius aber noch, damit die Realisierung seiner Idee rundum perfekt ist: „Ich plane noch den Bau eines Kuhhotels. Das ist ein Stall auf der Weide, dick eingestreut, wo sich die Tiere bei extremen Witterungsbedingungen auch mal aufhalten können“, schildert er. Verbraucher können sich allerdings schon jetzt von den hohen Ansprüchen des jungen Landwirts an die Rinderzucht auf dem Hof am Mühlenbach in Lod­manns­hagen überzeugen. In den hofeigenen familienfreundlichen Ferienwohnungen, wo auch Haustiere erlaubt sind, können Gäste übernachten und am Tag an Führungen über den Hof und zu den Rindern teilnehmen.

Jörg Flatt gehört zum Team des Hofes am Mühlenbach und hat am Schlachthausbau mitgewirkt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Von Cornelia Meerkatz