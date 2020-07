Darum hat die Rubenower Feuerwehr allen Grund zur Freude

Rubenow/Usedom

Freude bei den Brandschützern der Region: Um ihre vielfältigen Aufgaben – Retten/Löschen/Bergen/Schützen – wahrzunehmen, wird den Kameradinnen und Kameraden ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft abverlangt. Und dafür wird neben gut ausgebildeten Einsatzkräften auch eine moderne Ausstattung an Ausrüstung und Geräten benötigt. In den Feuerwehren von Rubenow bei Wolgast und Usedom Stadt wird genau das jetzt Realität.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) überbrachte vor wenigen Tagen dem Rubenower Bürgermeister Bernd-Ulrich Knorr einen Bewilligungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von rund 190 000 Euro für den Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 4000. Damit soll ein mit Baujahr 1998 alter Mannschaftstransportwagen, der nach fast 23 Jahren wegen größerer Schäden außer Dienst gestellt werden muss, ersetzt werden.

Rubenower Wehr mit zusätzlichen Aufgaben

Wehrführer Christoph Sellin machte deutlich, dass die Rubenower Wehr über den normalen Einsatzschwerpunkt hinaus auch Verantwortung trägt für eine riesige Waldfläche. Diese umfasst 847 Hektar. Zwar gebe es aktuell keine so hohe Waldbrandgefahr, aber die Wasserzufuhr für die Bäume sei immer noch nicht ausreichend.

Und trockener Wald brenne nun einmal schnell, da reiche schon eine Unachtsamkeit aus. Außerdem ist die Rubenower Wehr auch für die EWN GmbH, bei der radioaktive Materialien gelagert und entsorgt werden, und für ein Umspannwerk zuständig, denn die Unternehmen liegen nicht – wie vielfach irrtümlich angenommen – in der Gemarkung Lubmin, sondern auf Gemeindegebiet von Rubenow.

Laut Sellin ist es deshalb unbedingt erforderlich, dass die Wehr über eine moderne Ausrüstung verfügt, die den Aufgaben gerecht wird. Derzeit sind 32 Kameradinnen und Kameraden in der Rubenower Feuerwehr aktiv und 20 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr engagiert. Dieser Mitgliederstärke zollte Caffier größten Respekt und würdigte die ehrenamtliche Arbeit und Einsatzbereitschaft aller Mitglieder der Wehr.

Einsatzleitwagen für Usedomer Wehr

In der Stadt Usedom ist die Feuerwehr schon ein Stück weiter – sie hat ihr neues Fahrzeug bereits. Dank des neuen Einsatzleitwagens kann die Freiwillige Feuerwehr Usedom nun gut ausgerüstet zu den Einsätzen ausrücken. Im November 2018 hatte der Minister mit einer Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 31 300 Euro den Kauf dieses Fahrzeugs finanziell unterstützt. „Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit in der Feuerwehr ist auch moderne Technik. Mit dem neuen Einsatzleitwagen ist die Wehr jetzt für größere und komplexere Einsätze ausgerüstet“, so Caffier.

Im Anschluss des Besuchs bei der Usedomer Feuerwehr ging es für den Minister noch zum neuen Stadthafen, der im vergangenen Herbst feierlich übergeben wurde. Das Projekt wurde vom Land aus Städtebaufördermitteln des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung sowie mit 1,27 Millionen Euro als Kofinanzierungsmittel durch das Innenministerium unterstützt. Der Minister bezeichnete das See-Zentrum als sichtbaren Zugewinn für die Stadt und die Besucher.

Von Cornelia Meerkatz