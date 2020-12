Darum ist man am Strand von Usedom immer richtig

Heringsdorf

Er gehört zum Weihnachtsfest wie Entenbraten, Stollen und Geschenke: Die Rede ist vom obligatorischen Strandspaziergang an oder zwischen den Feiertagen. In diesem Jahr lockte es wegen des trockenen Wetters und einiger Sonnenstrahlen besonders am 1. und 2. Feiertag Naturliebhaber ins Freie. Allerdings herrschte – auch weil sich viele Familien an die Coronabestimmungen hielten, nur im kleinen Familienkreis Weihnachten feierten und auf viel Besuch verzichteten – nicht so viel Betriebsamkeit an Usedoms Stränden wie in Vorjahren. Dennoch: Zum Durchatmen und Energie tanken ist ein Strandspaziergang immer das Richtige.

Während der diesjährigen Weihnachtsfeiertage konnten Strandspaziergänger dabei gleich noch beobachten, dass der Strand viel breiter wirkte als normalerweise. Grund dafür war Niedrigwasser, da ein kräftiger Südostwind blies und das Wasser vom Strand weg nach draußen drückte. Am Sonntag konnten all jene, die Frühaufsteher sind, übrigens noch mal einen grandiosen Sonnenaufgang beobachten. Schade nur, dass die Wolkendecke ruckzuck alles verhüllte.

Von Cornelia Meerkatz