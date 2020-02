Darum lässt Greifswald Bäume im Stadtpark fällen

Greifswald

Große Reifenspuren zeichnen sich tief im Matsch ab, Berge von Baumstämmen, Ästen und Buschgrün stapeln sich an mehreren Ecken des Stadtparks im Ostseeviertel. Die Rodungsarbeiten im Greifswalder Stadtpark für die Renaturierung des Ketscherinbachs sind im vollen Gange.

Ulli Beu lebt bereits seit 14 Jahren im Ostseeviertel. Seine Wohnung liegt nur wenige Minuten von den derzeitigen Baumaßnahmen entfernt. Er ist froh darüber, dass die Stadt ihre Pläne umsetzt: „Es wird Zeit dass hier mal etwas gemacht wird. Hier war alles so dicht zugewachsen, dass man den Bach gar nicht gesehen hat.“ Viele der Bäume seien wild gewachsen und auch krank gewesen, erklärt der 62-Jährige. Vor allem hoffe er aber, dass die Wildschweine, die sich zuletzt im dichten Grün wohlfühlten, zukünftig wegbleiben.

Auch Anwohnerin Hannelore Brandauer freut sich über die Arbeiten, bleibt aber dennoch skeptisch: „Es herrschte hier eine ziemliche Unordnung, von daher ist es ja gut, das Wildgewachsene zu entfernen.“ Auch die Idee, den Bach zu renaturieren, finde sie gut. Dennoch befürchtet die 77-Jährige, dass gerade in den heißen Sommermonaten kaum Wasser im Bach sein wird und dieser dann leer steht.

Rodungsarbeiten im Greifswalder Stadtpark

Mitte Februar wurde mit den Rodungsarbeiten im Stadtpark begonnen. Für die rund 1 000 gerodeten Bäume sind Ausgleichsmaßnahmen eingeplant. „Ein Großteil der Bäume konnte im Altlauf des Ketscherinbachs zwischen Rodelberg und Sportplatz Trelleborger Weg erhalten werden. Als eine Ausgleichsmaßnahme wird unter anderem ein neuer Wald in Ladebow mit insgesamt 16 800 Bäumen angelegt“, sagt Sprecherin Franziska Vopel.

Die Baumaßnahmen sollen laut Peter Franke, Projektleiter des Abwasserwerkes, im März beginnen. Dabei sollen die drei freigelegten Abschnitte des Bachs naturnah umgestaltet und durch neue Bachverläufe miteinander verbunden werden. Spaziergänger und Radfahrer müssen sich in den nächsten Monaten auf vereinzelte Sperrungen einrichten und auf benachbarte Wege ausweichen.

Renaturierung Ketscherinbach kostet rund 7 Millionen Euro

Zur Erinnerung: Die Hansestadt hat bereits 2017 beschlossen, den Ketscherinbach wieder an die Oberfläche zu holen. Ziel des rund sieben Millionen Euro teuren Vorhabens ist es, die Regenentwässerung in den Stadtteilen Schönwalde I und II sowie im Ostseeviertel wesentlich zu verbessern. Der in den 1970-er Jahren verrohrte Bach, ein Kanal von 1,20 Meter Durchmesser, konnte die enormen Wassermengen in der Vergangenheit nicht immer auffangen. Überschwemmungen waren die Folge.

Fertigstellung des Stadtparks im Oktober 2020

Seit Anfang 2018 laufen die Arbeiten in den unterschiedlichen Bauabschnitten. Das Quellgebiet des Ketscherinbachs befindet sich in der Nähe des Volksstadions. Von dort aus soll sich der Bach künftig quer durch den Stadtpark schlängeln, parallel an der Koitenhäger Landstraße entlangführen, um dann nördlich der Wolgaster Straße in sein altes Bett zu münden.

Der erste Bauabschnitt zwischen Wolgaster Straße und Ryck wurde noch im Jahr 2018 fertiggestellt. Auch Durchlässe an der Wolgaster Straße und am Treidelpfad gehörten dazu. Der zweite und wohl offenkundigste Bauabschnitt längs der Koitenhäger Landstraße konnte im Januar 2020 abgeschlossen werden. Die dritte Bauphase im Stadtpark soll voraussichtlich bin Oktober 2020 andauern, so Peter Franke.

