Darum lehnt der Träger den Umzug der Förderschule Zirchow nach Bansin ab

„Behinderte Kinder brauchen Beständigkeit und nicht ein ständiges Hin und Her. Das ist ihrer Entwicklung überhaupt nicht zuträglich. Der Standort hier in Zirchow für eine Schule zur individuellen Lebensbewältigung ist ein guter Platz. Die Schule ist in einem guten Zustand, denn der Kreis hat in den zurückliegenden zwei Jahren viel Geld hier investiert.“

Diese von Mario Riedel als Vorsitzender des Kreiselternrates vorgebrachten Worte auf der jüngsten Sitzung des Kreisbildungsausschusses machen deutlich, was außer ihm noch etliche andere Mitglieder des Gremiums denken: Ein Umzug der Schule ist nicht nötig.

Riedel sagt, er sei erschrocken über den schnellen Wandel in der Schule und im politischen Raum: Vor zwei Jahren habe es geheißen, dass unbedingt in den Schulstandort investiert werden müsse, um ihn zu erhalten und den Kindern gute Lernbedingungen zu bieten. Nun seien mehrere zehntausend Euro geflossen und jetzt werde alles schlechtgeredet und infrage gestellt. „Weitere bauliche Verbesserungen lassen sich auch in Zirchow realisieren“, sagt Riedel.

Schulleiterin spricht von fehlender Infrastruktur

Die SPD hatte in den Kreisbildungsausschuss einen Antrag zum Umzug der Schule nach Bansin in die dortige ehemalige Grundschule eingebracht, weil Zirchow nicht mehr den Anforderungen entspreche. Nach einem Rundgang durch das Schulgebäude, in dem Erneuerungen nicht zu übersehen sind, nennt die kommissarische Schulleiterin Spielmann dennoch eine ganze Reihe von Faktoren, die aus ihrer Sicht für einen Umzug sprechen.

Sie nennt fehlende Infrastruktur für ein Einkaufs- und Mobilitätstraining, unzureichenden Busverkehr, zunehmende Bebauung rund um das Schulareal und steigende Schülerzahlen, vor allem aus dem Raum Wolgast. Zudem führt sie eine Unzufriedenheit unter den Lehrern ins Feld.

Der Ausschussvorsitzende Erik von Malottki ( SPD) bricht eine Lanze für den Umzug: „Die Räume hier entsprechen nicht den pädagogischen Anforderungen. Und eine ÖPNV-Anbindung ist wichtig. In Bansin ist der gut.“ Allerdings sagt er auch, dass es unübersehbar sei, dass in den vergangenen Jahren viel Geld in die Schule geflossen sei. „Wir wollen letztlich einen Denkprozess in Gang setzen“, betont er. Axel Gerold ( AfD) gibt zu bedenken, dass in Bansin eine noch engere Bebauung vorherrscht und die UBB auch nicht direkt vor der Schultür hält.

Schulträger lehnt Umzug ab

Ralf Schwarz ( CDU) betont, im Vergleich mit anderen Schulen zur individuellen Lebensbewältigung in Zirchow einen sehr guten baulichen Zustand vorgefunden zu haben. „Und ich habe den Eindruck, dass sich die Schüler hier sehr wohl fühlen. Man sollte Schülern nicht ein Haus wegnehmen, in dem sie glücklich sind“, so seine Argumentation.

Carsten Berkenhagen vom Landkreis spricht Klartext: „Wir waren vor zwei Jahren mit dem Bildungsausschuss hier, haben mit der Schulleitung und den Lehrern gesprochen. Dort wurde uns gesagt, dass der Standort vorteilhaft und gut für die durch ihre Behinderung doch oftmals sehr eingeschränkten Kinder ist. Wir haben als Schulträger daher überhaupt keine Veranlassung, über einen Standortwechsel nachzudenken.“

Änderungsantrag der Linken findet Zustimmung

Marlies Peeger von den Linken und stellvertretende Ausschussvorsitzende sieht die Umzugsforderung nach Bansin ebenfalls mit Skepsis und erinnert daran, dass der Kreistag erst vor wenigen Wochen im Dezember 2019 beschlossen hat, das Schulgebäude in Zirchow zu kaufen. Aus diesem Grund bringt sie einen Änderungsantrag ein: Im Zuge der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung soll geprüft werden, ob der Standort Zirchow beibehalten werden kann oder ein anderer Standort gefunden werden muss. Bei einer Enthaltung votieren alle anderen Ausschussmitglieder für diesen Vorschlag.

Einig ist sich der Ausschuss aber darüber, dass baulich zumindest die Toiletten dringend einer Veränderung bedürfen: Unisex-Toiletten in der heutigen Zeit sind nicht mehr vertretbar.

