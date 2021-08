Loddin

Einst prägten die Fischer und die Landwirte maßgeblich den Broterwerb der Insulaner auf Usedom. Inzwischen ist (fast) alles anders. Der unbegrenzt boomende Tourismus verschlingt nicht nur Naturflächen, sondern ist der alles dominierende Wirtschaftszweig. Bauern gibt es nur noch wenige. Und ganz und gar geht es nun der Existenz der Fischer an den Kragen.

Immer mehr Vertreter dieser Branche werfen hin, können unter den politischen Vorgaben der EU, des Bundes und des Landes nicht mehr leben und ihre Familien versorgen. Da hilft auch kein Ministerin-Klöckner-Besuch kurz vor der Wahl am 26. September (die OZ berichtete). Die Verantwortlichen treiben die Fischer mit den strengen Fangquotenvorgaben geradewegs ins finanzielle Aus.

Figur steht direkt neben Restaurant „Waterblick“

Auf diese misslichen Umstände, die einhergehen mit einem gewaltigen Stück Kulturverlust auf Deutschlands zweitgrößter Insel, will auch Gastwirt und Unternehmer Peter Noack seine Gäste aufmerksam machen. Dazu hat er vor seinem Wohnhaus und direkt neben dem Zugang zum Restaurant „Waterblick“ gemeinsam mit Vize-Bürgermeister Olaf Hagemann jetzt eine Holzskulptur errichtet, die den letzten noch verbliebenen Usedomer Fischern gewidmet ist und vom jährlichen Bildhauersymposium aus Zinnowitz stammt. Am Donnerstagabend wurde die Figur enthüllt und zog sogleich die neugierigen Blicke der zahlreichen Restaurantbesucher an. „Sieht toll aus, passt in die herrliche Landschaft und macht zurecht auf die Existenzsorgen der Fischer aufmerksam“, sagte ein Berliner Gast, dessen Familie gerade die Treppen ins Lokal erklomm.

Peter Noack weiß nicht nur aus erster Hand, dass es in seinem Ort inzwischen gar keinen Fischer im Haupterwerb mehr gibt. Er und seine Gäste müssen auch mit den Folgen dieser fatalen Situation leben. „Wir können nämlich kaum noch frischen Fisch aus dem Achterwasser anbieten. In diesem Jahr hatte ich einmal einen Zander, das war’s“, bedauert er die Lage, in die die Politik die Branche in nur zwei Jahrzehnten laviert habe.

Fisch kommt jetzt aus Island oder Norwegen

Zuvor hätte eine Vielzahl von Fischern viele, viele Jahrzehnte lang vielerorts auf Usedom stets so nachhaltig und abgestimmt agiert, dass eine große Zahl von Familien von der Fischerei gut leben konnten, doch das ist Geschichte. „Jetzt müssen wir Fisch aus den Gewässern um Island und Norwegen kaufen“, so der Gastwirt. Kabeljau und Scholle, Lachs und Atlantikfisch insgesamt kämen also von weither. Das sind zwar Qualitätsgüter, doch geht es auch mit höheren Preisen für die Händler und Restaurantbetreiber einher, die wiederum genau abwägen müssen, ob und um wie viel sie dies in der Speisekarte, spürbar für die Gäste, umlegen müssen.

Ansonsten sind Noack und sein 14-köpfiges Mitarbeiterteam trotz der Corona-Pandemie und siebenmonatiger Stille übrigens wieder erfolgreich ins Geschäftsleben zurückgekehrt. Einen Tisch am Abend oder zu Mittag kann man sich nur per Vorbestellung sichern – und das Lob der Gäste über die Qualität der Küche und Köche ist unverändert groß. Vor wenigen Tagen hat das Restaurantteam den 31. Firmengeburtstag gefeiert und ein Versäumnis aus dem Winter, was pandemiebedingt eingetreten war, nachgeholt. Anfang August feierte man gemeinsam eine Weihnachtsfeier. Auch das gehört offenbar dazu, das gute Betriebsklima stabil zu sichern.

Namen für Fischerskulptur gesucht

Noacks Gäste sowie die Leser der Heimatzeitung sind jetzt gefragt, ihr persönliches Urteil über die Skulptur vorm „Waterblick“ abzugeben und vor allem einen Namen für den neckischen kleinen Fischer vorzuschlagen. Wessen Idee am Ende das Rennen macht, darf sich auch noch auf einen „satten“ Preis freuen. Der Chef spendiert dem Namensgeber nämlich ein Gratis-Essen für zwei Personen in seinem Loddiner Restaurant. Romantischer Blick aufs Achterwasser inklusive.

Namensvorschläge für die Fischerskulptur sind zu richten an: info@waterblick.de

Von Steffen Adler