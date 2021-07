Darum tummelten sich die Ex-Hansa-Granaten Schlünz und Zachhuber am Ahlbecker Sportstrand

Ahlbeck

Ganz bodenständig gaben sich am Mittwoch die früheren Hansa-Idole Juri Schlünz und Andreas Zachhuber am Ahlbecker Sportstrand. Beide engagieren sich heute mit voller Überzeugung für Gesundheit durch Bewegung und sportlichen Spaß im Verein oder in der Gruppe. Das brachte die ehemaligen Fußballer und Trainer im Rahmen des „AOK-Aktiv Strand on Tour“ jetzt an den Ahlbecker Strand.

Die AOK Nordost veranstaltet die Aktion bereits zum vierten Mal. Stationen neben Ahlbeck waren und sind in diesem Sommer die Strände von Graal-Müritz, Kühlungsborn, Zingst, Binz und Boltenhagen. „Es geht um Animation für Bewegung, um das, was du am Strand machen kannst“, erklärt Maik Clemann, Teamleiter bei der AOK in Wolgast. „Gerade hier in Ahlbeck haben wir beste Bedingungen mit dem breiten Strand“, sagt Clemann, der auch im Vorstand des Club 100 der Inselhandballer vom HSV Insel Usedom ist.

Zachhuber und Schlünz betreuen Sportaktivitäten der AOK Nordost

Er und Juri Schlünz betreuen die Sportaktivitäten der AOK Nordost, die Gesundheitspartner vieler Vereine in Mecklenburg-Vorpommern ist. Der ehemalige Hansa-Profi und Trainer hat den Rostocker Verein 2016, nach 48 Jahren in verschiedensten Funktionen vom Jugendspieler bis zum Jugendkoordinator, verlassen und eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Seitdem ist er bei der AOK Nordost als Betreuer der Sportkooperationen tätig. „Ich musste mich erst einmal an geregelte Arbeitszeiten gewöhnen. Dafür klingelt abends mein Handy nicht mehr“, sagt Schlünz mit einem Lächeln.

Jungs von Sporting Franzburg demonstrieren Goalball. Quelle: Dietmar Pühler

Er genießt es offensichtlich, nicht mehr als Profi oder Trainer im Rampenlicht zu stehen und er hat gemerkt, dass sein Leben nicht mehr davon abhängig ist, ob Hansa nun gewonnen oder verloren hat. Andreas Zachhuber wiederum hat sich nach seiner Trainerkarriere mit dem AOK Active Beach Warnemünde selbstständig gemacht. Die AOK als Namensgeber hatte sich dann überlegt, das Konzept an andere Strände zu tragen und so wurde der „AOK Aktiv Strand on Tour“ ins Leben gerufen.

Menschen zu Bewegung animieren

Für Juri Schlünz geht es darum, „die Menschen, egal wie alt sie sind, zur Bewegung zu animieren. Sport ist gesund und die AOK hat als Gesundheitskasse einen präventiven Ansatz. Das unterstützt die AOK mit Leistungen wie Bonuspunkte für Aktivitäten.“ In Ahlbeck waren neben den zwei Hansa-Größen Aktive von Goalball- und Beachsoccer-Vereinen dabei sowie Sportler vom Straßensport e.V. Rostock und vom Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV, die auf der Aktivpromenade mit einem kleinen Rollstuhlparcours auf die Schwierigkeiten von Rollifahrern im Alltag hinweisen wollten.

Beachsoccer-Turnier der D-Jugend in Ahlbeck auf dem Sportstrand. Quelle: Dietmar Pühler

Während Andreas Zachhuber ein D-Jugendturnier mit drei Mannschaften als Schiedsrichter leitete, ließ sich Juri Schlünz mit den Kindern von Sina Wallstabe aus Lübz ablichten. „Wisst Ihr überhaupt, wer ich bin?“, fragte er bescheiden. Doch die Kids Nina (13), Tim (9) und Linda (14) konnten schon noch etwas mit seinem Namen anfangen. Schließlich spielen alle aktiv Fußball beim Lübzer SV, wo es sogar eine reine Mädchenmannschaft gibt, die immerhin schon eine Landesmeisterschaft vorweisen kann.

Lob für Ahlbecker Sportstrand

Sina Wallstabe lobt den Ahlbecker Sportstrand. „Wir machen seit Jahren in Ahlbeck Urlaub und versuchen, immer in der Nähe vom Sportstrand zu sein. Wir machen hier Morgengymnastik und die Kinder machen beim Elfmeterkönig und bei Beachsoccer-Turnieren mit.“ Wie man wunderschöne Fallrückzieher im Tor versenkt, demonstrierte auf einem anderen Spielfeld Hannes Knüppel vom sechsmaligen Deutschen Beachsoccer-Meister Rostocker Robben.

„Beachsoccer ist ein junger Sport, der gerade erst hochkommt“, sagt der Gründer und Vorsitzende des 150 Mitglieder starken Vereins. „Angefangen hat es mit ein paar fußballverrückten Jungs. Wir haben die Badelatschen in den Sand gesteckt und Fußball gespielt“, sagt Knüppel. Auch wenn die Robben viele Erfolge vorweisen können, ist Beachsoccer für sie weiterhin ein Hobby, in das man schon viel investieren muss für die langen Fahrten zu Turnieren oder Meisterschaftsspielen.

Beachsoccer Hannes Knüppel demonstriert in Ahlbeck einen filmreifen Fallrückzieher. Quelle: Dietmar Pühler

So funktioniert Goalball

Für seinen Club ist die AOK ebenso Gesundheitspartner wie für den Goalball-Verband MV. Für diesen war der Cheftrainer des RGC Hansa und Coach von Sporting Franzburg, Mario Turloff, mit drei Jungs am Ahlbecker Strand. Sie zeigten Interessierten, wie diese Ballsportart, die von Blinden erfunden wurde, funktioniert. So wird mit je drei Spielern und einem schweren, mit einem Glöckchen gefüllten Ball gespielt. Laut internationaler Statuten müssen die Spieler eine Sehfähigkeit von unter zehn Prozent besitzen, um an internationalen Meisterschaften oder Turnieren teilnehmen zu können.

National sieht das anders aus. Goalball ist ein Sport, in dem Inklusion gelebt wird. So dürfen zwei von drei Spielern überhaupt nicht sehbeeinträchtigt sein. Diese bekommen für das Spiel Pads auf die Augen geklebt. Zudem tragen alle Spieler Masken. Mario Turloff ist stolz darauf, dass mit Felix Rogge und Remo Tiede zwei seiner Schützlinge vom RGC Hansa nun zu den Paralympics nach Japan aufbrechen werden. Ihr Verein ist nach sechs Saisonsiegen auch ungeschlagener Tabellenführer der Goalball-Bundesliga. Die Hansestadt ist übrigens auch Bundesstützpunkt für diese paralympische Sportart.

Straßensportler brauchen keine Sportgeräte

Einen ganz besonderen Sport betreiben die Sportler vom Straßensport e.V. Rostock. Sie verzichten auf klassische Sportgeräte und nutzen alles Mögliche, um etwa mit dem eigenen Körpergewicht Krafttraining zu betreiben. „Du bist an kein Sportstudio gebunden. Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und sehen überall Trainingsgeräte. Wichtig ist bei uns die Gemeinschaft, die soziale Komponente. Denn man motiviert sich gegenseitig“, so Dennis Pelikan, der den 200 Mitglieder starken Verein vor sieben Jahren gegründet hat.

Der Rostocker Straßensportler Dennis Pelikan demonstriert auf der Ahlbecker Aktivpromenade Trainingsmöglichkeiten. Quelle: Dietmar Pühler

Der Straßensportler lobt die Ahlbecker Aktivpromenade, auch wenn so manches Gerät gewisse Mängel in der Handhabbarkeit aufweise: „So hat ’ne Promenade zu sein.“ Pelikan plädiert für Mehrgenerationenspielplätze, die so ähnlich bestückt sein sollten wie die Aktivpromenade in Ahlbeck. Auch die Lübzerin Sina Wallstabe ist so begeistert davon gewesen, dass sie vor einem Jahr in ihrer Heimatstadt einen Bewegungsparcours nach dem Ahlbecker Vorbild initiierte. Der steht nun am Rande des Rudolf-Harbig-Sportplatzes. Das passt wunderbar zu Juri Schlünz´ Ansinnen, „die Menschen, egal wie alt sie sind, zur Bewegung zu animieren.“ In diesem Sinne: „Sport frei“.

Von Dietmar Pühler