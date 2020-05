Darum überraschte das Lühmannsdorfer Schalmeienorchester seinen Kapellmeister 

Lühmannsdorf

Eine Überraschung der besonderen Art ist am Donnerstagabend den Mitgliedern der Lühmannsdorfer Schalmeienkapelle gelungen. Der Vereinsvorsitzende und musikalischer Leiter des Orchesters, Klaus Borchardt, feierte an diesem Tag seinen 80. Geburtstag. Eigentlich sollte das Jubiläum groß gefeiert werden, doch leider wurde auf Grund der Corona-Pandemie nichts daraus.

Also ließen sich seine Musiker etwas einfallen, denn ganz allein sollte „der Chef“ an seinem runden Geburtstag auch nicht Zuhause sitzen. Und so nahm die musikalische Überraschung ihren Lauf. Kurz vor 19 Uhr versammelten sich auf einem Nachbargrundstück von Klaus Borchardt über 20 Mitglieder der und Freunde.

Überraschung gelungen

Anschließend ging es, natürlich unter Einhaltung des Mindestabstandes, über einen Acker in Richtung des Jubilars. „Wir gehen von hinten an das Haus ran, damit er wirklich absolut nichts davon mitbekommt und die Überraschung wirklich ganz sicher klappt“, verriet Doris Neumann, die seit über 52 Jahren im Orchester mitwirkt.

Video: Überraschung für Klaus Borchardt vom Feuerwehr-Schalmeienorchester Lühmannsdorf e.V.

Kurz vor dem Haus von Klaus Borchardt wurde dann „Annemarie“ angestimmt und plötzlich war es erst mal mit Vogelgezwitscher und abendlicher Ruhe im Dorf vorbei. „Ich war gerade beim Abendbrot und dachte mir, was ist denn auf einmal los und was rumst denn da so“, sagte Klaus Borchardt völlig perplex, aber freudestrahlend. Nach einem „Geburtstagsmedley“ gab es zahlreiche Geschenke und Gratulationen im sicheren Mindestabstand über den Gartenzaun.

Nach dem neu eingeprobten Musikstück „Erika“ wünschte sich Borchardt noch seine zwei persönlichen Lieblingsstücke „ Go West“ von den Pet Shop Boys und „Ein weißes Boot“ von Fantasy.

Geburtstag wird groß nach der Krise gefeiert

Und: „Wenn die ganze Krise überstanden ist, dann holen wir meinen Geburtstag groß nach“, versprach der beliebte Kapellmeister und dachte dabei ganz sicher auch an das 60. Vereinsjubiläum der Schalmeienkapelle, das im Juni ansteht, aber wegen Corona ebenfalls nicht gefeiert werden kann und verschoben wird.

Von Tilo Wallrodt