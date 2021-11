Ahlbeck

So viel Aufregung wie am Montag gab es am Strand direkt an der Grenze zwischen Ahlbeck und Swinemünde lange nicht. Spaziergänger blieben stehen, zückten die Handys, riefen Freunde in Polen an, spazierten in die Dünen, um von oben zu schauen ... Denn noch auf deutscher Seite tat sich Bedenkliches: Ein Zaun wurde errichtet.

Ein Spezialbagger rammte die Zaunpfähle bis zu einen Meter tief in den Sand, dann montierten Arbeiten die Zaunfelder aus Stabmatten. „Machen Grenze wieder dicht? Wegen Leute aus Belarus?“, fragte eine Frau in gebrochenem Deutsch.

Nein, die Grenze wird nicht dichtgemacht. Forstamtsleiter Felix Adolphi konnte die Frau und weitere interessierte Spaziergänger beruhigen. Der Zaun, der da am Montag direkt zwischen Deutschland und Polen errichtet wurde, ist auch nicht für die Menschen gedacht: Denn er soll Wildschweine und damit die Afrikanische Schweinepest (ASP) fernhalten.

Der stabile 1,20 Meter hohe Schutzzaun gehört zu den präventiven Maßnahmen des Landwirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern, um zu verhindern, dass die für Schwarzwild und auch Hausschweine tödliche Seuche nach Vorpommern getragen wird.

Zaunfelder werden im Zickzackkurs aufgestellt

Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde auf zehn Kilometer Länge zwischen der Grenze in Ahlbeck und Kamminke am Stettiner Haff ein 1,70 Meter hoher Zaun aus verzinktem Knotengeflecht mit Hilfe von Revierförstern und Forstwirten der Insel Usedom sowie weiteren Kräften aus dem Forstamt Schlemmin errichtet. In diesen wurden 15 Tore eingebaut, damit Einheimische und Touristen weiterhin die Grenze überqueren können und auch Technik von einer Seite auf die andere wechseln kann.

Nun, da ASP immer dichter rückt und sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen durch Wildschweine aus Polen und Tschechien die hochansteckende Seuche eingeschleppt wurde, war die Zeit gekommen, auch den Strand abzusperren.

Forstamtsleiter Felix Adolphi hat den Zaun bis in die Ostsee geplant. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie das am besten funktionieren kann. Letztlich habe ich mich dafür entschieden, die Zaunfelder im Zickzack-Kurs aufzustellen. So beugt man Sturmböen vor, die auf einem schnurgerade errichteten Zaun immer eine größere Angriffsfläche haben als so“, erläutert der Forstamtsleiter.

Diese Hinweisschilder auf Deutsch und Polnisch werden am Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest befestigt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Es sind 200 Meter Zaun vorgesehen, allerdings konnten wegen des auflandigen Windes und damit verbundenen hohen Wasserstandes nur erst mal 50 Meter Richtung Ostsee verbaut werden. „Wenn wieder ablandiger Wind herrscht und das Wasser rausgedrückt wird, dann legen wir noch mal ein paar Meter nach“, so Adolphi. Denn: Wildschweine sind gute Schwimmer.

Tore, damit Spaziergänger passieren können

Der Forstamtsleiter weiß das natürlich und sagt: „Es gibt nie eine hundertprozentige Sicherheit, aber wir versuchen, den Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest so gut wie möglich hinzubekommen.“ Freundlich erklärt er deshalb Vorbeikommenden, die fragen, dass der Stabmattenzaun mit mehreren Toren versehen ist, damit Fußgänger auch weiterhin am Strand die Grenze passieren können. Das gilt auch für Rettungsfahrzeuge oder Technik für die Strandreinigung.

Forstamtsleiter Felix Adolphi im Gespräch mit Christian und Annemarie Grabs aus Dresden, die mit ihrem großen Schweizer Sennenhund Cleo den Zaunbau am Strand beobachteten Quelle: Cornelia Meerkatz

Ein wenig beruhigt sind Spaziergänger aus Richtung Polen, als sie die Tore sehen. „Wir haben uns schon gedacht, dass es nichts mit den Flüchtlingen aus Belarus zu tun hat, die dann über die Grenze nach Deutschland kommen. Die könnten ja auch über den Zaun klettern“, sagt Familie Schmidt aus Berlin, die gerade in Swinemünde Urlaub macht. „Oder einfach durchs Tor gehen“, meint Adolphi.

Er erklärt den Urlaubern, dass Einheimische wie Gäste mit dem im Vorjahr gebauten Zaun keine Probleme hätten. „Es gibt keinen Vandalismus, Reparaturen, die wir ausführen mussten, rühren von den Tieren her.“ Und: „Die Wildbewegung im Grenzbereich hat sich deutlich verändert. Schweine kommen da kaum noch durch“. Das freut ihn, zeige es doch, dass der vorbeugende Zaunbau richtig war.

ASP ist hochansteckend und für Schweine tödlich

Revierjäger Holger Daedlow, der seit Sommer vergangenen Jahres als zusätzliche Kraft für die Landesforst zweimal pro Woche den Zaun kontrolliert, bestätigt, dass es bislang keinen Ärger gab. Die Tore, durch die Spaziergänger laufen, würden von ihnen immer wieder ordnungsgemäß geschlossen.

Für Christian und Annemarie Grabs aus Dresden, die gerade in Ahlbeck urlauben und täglich mit ihrem großen Schweizer Sennenhund Cleo am Strand spazieren gehen, ist der Zaun an der Grenze bis ins Wasser okay. „Wir haben das gelesen und wissen ja aus der Heimat, wie schnell sich die Seuche verbreiten kann und dass dann auch Hausschweinbestände gekeult werden müssen.“ Da seien Vorsichtsmaßnahmen schon richtig, denn Wildschweine fragten nicht, wo die Grenze ist.

Diese Hinweisschilder auf Deutsch und Polnisch werden am Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest befestigt. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Es ist uns ganz wichtig, dass Einheimische und Urlauber verstehen, dass sich der Zaun nicht gegen die Menschen richtet. Aber Wild wechselt eben auch am Strand, obwohl es sich natürlich in der Deckung des Waldes am liebsten bewegt. Deshalb gibt es auch bereits Planungen des Landes zusammen mit der Veterinärbehörde des Landkreises für einen zweiten Zaun“, erläutert Forstamtsleiter Felix Adolphi.

Dieser zweite Zaun soll etwa 50 bis 100 Meter vom ersten entfernt errichtet werden. Er wird, so schätzt Adolphi, etwa 15 Kilometer lang sein und dann von Ahlbeck über Korswandt und Garz wieder bis Kamminke führen. „Damit wird es dem Schwarzwild noch schwerer gemacht, die Grenze zu passieren und die Seuche einzuschleppen. Und nur darum geht es“, erklärt der Förster.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er ist überzeugt, dass sich die Aufregung bei den Einwohnern und Gästen von Swinemünde schnell legen wird, wenn sie sehen, wie einfach man durch die eingebauten Tore spazieren kann. Und wer weitere Fragen hat, kann gerne im Forstamt anrufen: Telefon 038375/29110.

Von Cornelia Meerkatz