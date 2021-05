Darum wurde das Greifswalder Jahngymnasium „Schule des Monats“

Greifswald

Den Unterricht in Zeiten des Homeschooling interessant und spannend zu gestalten ist eine Herausforderung. So hat auch Lehrerin Daniela Meckelburg alle Möglichkeiten genutzt, ihren Französisch-Leistungskurs der 12. Klasse des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium zu motivieren und ihre Schülerinnen daher überzeugt, am französischen Literaturwettbewerb „Prix des Lycéens Allemands“ teilzunehmen. Denn auch wenn die Abschlussklassen in den Schulen präsent sind, haben sie in diesem Jahr mit erschwerten Bedingungen umzugehen.

Der Wettbewerb des Institut Francais bringt die Teilnehmenden über die Literatur in die Diskussion. Statt der üblichen starren Analysen der französischen Literatur im Unterricht hat Daniela Meckelburg drei Jugendbücher mit dem Ziel zur Wahl gestellt, daraus das Lieblingsbuch zu küren. „Eine Schülerin hat auch alle drei Bücher gelesen“, berichtet die Lehrerin für Französisch, Spanisch und Deutsch. Und die Auswahl des Favoriten wurde keine leichte Aufgabe. „Jede Schülerin hat sich in ihr Buch verliebt“, erinnert sich Daniela Meckelburg. „Es wurde wirklich heiß diskutiert. Lange Zeit war unklar, welches Buch es wird.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Französische Jugendbücher mit Nachklang

Am Ende entschied sich die Gruppe der drei Schülerinnen, die sich dem Wettbewerb stellen wollten, für das Werk, das am meisten im Kopf blieb. „In dem Buch geht es um taubstumme Menschen, deren Probleme im Alltag und Einblicke in die Gebärdensprache. Es ist ein Buch, das auch den Horizont erweitert hat“, meint die Gymnasiallehrerin.

Keine der Beteiligten hätte zuvor Berührungen mit der Gebärdensprache gehabt. Somit ergab sich ein mehrfacher Lerneffekt. „Man hat erfahren, dass man sich in der Gebärdensprache auch eigene Namen gibt, die sich von positiven Charaktereigenschaften ableiten lassen. Also haben auch wir uns solche Namen gegeben. Das hat uns als Kurs und als Menschen zusammengeschweißt“, sagt Daniela Meckelburg.

Daher bedauert sie es besonders, dass diese Erfahrungen im nächsten Schritt des Wettbewerbs nicht mehr zum Tragen kommen konnten. Auf Landesebene wären die Teilnehmerinnen mit den Vertretern anderer Schulen in die Debatte gegangen und hätten dort ihr Buch vorgestellt und sich für das Werk eingesetzt. „Aufgrund des dafür festgelegten Termins, der einen Tag nach dem Französischabitur und einen Tag vor dem Deutschabitur lag, trauten es sich die Mädchen jedoch nicht zu, sich auch darauf noch einmal intensiv vorzubereiten“, erklärt die Lehrerin.

Ergebnisse in Video zusammengefasst

Trotzdem wollte die Gruppe ihre Arbeit präsentieren und hat die Ergebnisse dieses Projektes in einem Video zusammengefasst. „Die Präsentationen der Schülerinnen, kreative Formen der Inhaltszusammenfassung, Lesekisten, Lieblingszitate, die Webinar-Teilnahme mit einer Autorin, unsere Diskussionen und auch die Dombesteigung als Symbol, wie sehr die Lektüre unseren Horizont erweitert hat, wurden darin festgehalten“, berichtet Daniela Meckelburg. Außerhalb der Wertung wurde das Video beim Institut Francais in Rostock und Hamburg eingereicht, um die Jury trotzdem an der Arbeit der Gruppe teilhaben zu lassen.

Ehrung außerhalb der Wertung

„Diese kreative Idee fand Anklang. Es wurde intensiv diskutiert und überlegt, wie man das würdigen kann“, so die Lehrerin. Als Anerkennung und Motivation hat das Institut Francais das Jahngymnasium zur „Schule des Monats“ ernannt. Eine Ehrung, die es so sonst nicht gibt und die den Einsatz der Schülerinnen und ihrer Lehrerin trotz verpasster Ausscheidungsrunde auszeichnen soll.

Den nachhaltigen Effekt des Wettbewerbs bestätigen auch die Abiturientinnen. „Es war schon ärgerlich, dass wir im Wettbewerb nicht in die Präsentation konnten. Wenn man so tief drin ist, möchte man es auch zu Ende bringen. Aber die Arbeit mit den Büchern und an dem Film hat uns so viel gegeben“, sagt Ainhoa. „Auch hat es die Atmosphäre in unserem Kurs sehr aufgelockert. Und sich mit dem ganzen Buch auseinanderzusetzen ist die größte Motivation.“

Anreiz für andere Klassenstufen

Auch wenn der Gruppe die Chance auf die Endrunde auf Bundesebene im Rahmen der Leipziger Buchmesse und unter Anwesenheit der Autoren nicht mehr gegeben ist, ist diese Anerkennung Motivation für die Schülerinnen, die Lehrerin und die Schule. „Es war absolut gewinnbringend, sich mit diesem Wettbewerb in ein ganzes Werk einzuarbeiten, statt nur in angebotenen Auszügen laut Lehrplan. Das Video zeigen wir nun auch in anderen Klassenstufen als Anreiz, was man nach nur fünf bis sechs Jahren Fremdsprachenunterricht auf die Beine stellen kann“, sagt Daniela Meckelburg.

Von Wenke Büssow-Krämer