Greifswald

Das IMD-Labor in der Vitus-Behring-Straße gilt als Geheimtipp für kürzere Wartezeiten beim PCR-Test. Während die Schlange am Abstrichzentrum der Unimedizin oft sehr lang ist, warteten am Freitagvormittag am IMD-Labor nicht mehr als zehn Personen zeitgleich. Dadurch dauerte der gesamte Vorgang von der Anmeldung bis zum Abstrich nur zehn Minuten.

Tipp vom Arzt und von der Tochter

Eine Greifswalderin, die am Freitag bereits eine halbe Stunde im Auto-Drive-In der Unimedizin gewartet hatte, bekam von ihrer Hausärztin den Tipp, in die Vitus-Behring-Straße zu fahren. Ein Mann aus Griebenow, der wegen Symptomen und eines positiven Schnelltests zum Abstrich kam, hatte von seiner Tochter gehört, dass es am IMD-Labor schneller geht.

Montags derzeit lange Wartezeiten

Doch an diesem Montag kann die Warteschlange auch beim IMD-Labor wieder sehr lang werden, warnt Geschäftsführer Kristian Meinck. Der Rekord sei bisher eine 200 Meter lange Menschenschlange gewesen. „Es handelt sich montags um den Rückstau vom Wochenende. Bei den derzeit sehr hohen Inzidenzen fallen da viele zusätzliche Tests an“, sagt Meinck.

Aktuell werden im IMD-Labor an einem durchschnittlichen Wochentag 220 bis 250 PCR-Tests abgenommen, am vergangenen Montag waren es 330. Hinzu kommen täglich etwa 80 Schnelltests.

Das IMD-Labor ist neben dem Abstrichzentrum der Unimedizin das einzige PCR-Testzentrum, das von Privatpersonen aufgesucht werden kann, die Symptome oder einen positiven Schnelltest haben oder Erstkontakt sind.

Wer einen PCR-Test benötigt, bekommt eine Überweisung vom Hausarzt oder vom Bürgertelefon des Gesundheitsamtes. Der Betroffene kann dann selbst auswählen, in welchem Testzentrum er den Abstrich machen lassen möchte. Längst bevor die Person eingetroffen ist, wurden die Daten bereits ans Labor gefaxt.

Ergebnis in der Regel noch am gleichen Tag

Das Ergebnis steht in der Regel noch am gleichen Tag digital zur Verfügung. „Wegen des sehr hohen Testaufkommens derzeit schaffen wir das nicht immer. Die Kliniken haben dann Vorrang. Es kann also auch schon mal bis zum Vormittag danach dauern“, sagt Meinck. Die Mitarbeiter arbeiten täglich bis 22 Uhr. „Solange werden auch Ergebnisse ins System eingepflegt“, so Meinck.

Die getestete Person bekommt nach dem Abstrich einen QR-Code, den sie in der Corona-Warnapp einlesen kann. Es ist außerdem möglich, das Ergebnis direkt auf der Homepage des IMD abzurufen oder anzurufen.

Bis zu 3200 PCR-Testproben täglich ausgewertet

Die Auswertung der vor Ort abgenommenen PCR-Tests macht jedoch nur einen Bruchteil der Aufgaben aus. Ans IMD-Labor werden täglich zwischen 2800 und 3200 Tests geschickt. Diese stammen von verschiedenen Krankenhäusern, beispielsweise dem Sana-Krankenhaus Bergen, dem Klinikum Karlsburg, den Ameos Kliniken in Anklam, Ueckermünde und Pasewalk sowie mehreren Rehazentren.

170 Mitarbeiter sind beim IMD tätig. 40 von ihnen wurden seit der Pandemie zusätzlich eingestellt. Zu den klassischen Aufgaben vor Corona gehörte es, Blutbild, Entzündungsmarker, Leberwerte, Hormonwerte und Allergien zu bestimmen und auszuwerten.

Von Katharina Degrassi