Hessenburg

Das Guts- und Parkensemble in Hessenburg wird seit 1999 durch Bettina Klein mit großem Engagement saniert. Neben Kranich-Hotel, Kranich-Museum lud bei der Mittsommerremise dieses Jahres auch das Kranich-Café in der früheren Schmiede zum Besuch ein. Wirtschaftsgebäude wie Stellmacherei und Kuhstall gehören zum Ensemble.

Klein stammt aus Hessen, und zwar aus Frankfurt/Main, und hatte 1998 bei einer Reise Hessenburg das erste Mal gesehen und die Anlage dann bei einer Auktion in Berlin ersteigert.

Der Name Hessenburg erinnert an die Familie von Hesse, die das große, neunachsige Guthaus 1840 errichten ließ. Ursprünglich hieß der Ort Schlichtemühl. Die Familie erwarb 1786 das Rittergut Schlichtemühl von der Familie von Gentzkow, die durch Heirat zu diesem Besitz gekommen waren. 1840 genehmigte der preußische König Friedrich Wilhelm IV. die Umbenennung Schlichtemühls in Hesssenburg. Die Besitzer hießen nunmehr von Hesse-Hessenburg. Im Zusammenhang damit könnte es umfangreiche Bauarbeiten gegeben haben, bei denen das Herrenhaus entstand.

In Nachschlagewerken fehlt Hessenburg

Mit etwa 760 Hektar war Hessenburg ein recht großes Rittergut. Die Familie von Hesse blieb bis zur Enteignung durch die Bodenreform 1945 dessen Eigentümer. In der NS-Zeit mussten nach Angaben der Familie etwa 150 Hektar an Deutsche verkauft werden, die „Heim ins Reich geholt“ worden waren.

Hessenburg ist gewissermaßen erst durch die Tätigkeit von Bettina Klein zu einem wegen seiner Baudenkmale als besuchenswert angesehenen Ort im vorpommerschen Küstenvorland geworden. In gängigen Nachschlagewerken wie Georg Dehios „Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler“ für Mecklenburg-Vorpommern von 2000, dessen Neuauflage 2016 oder dem großen Band „Die Bau- und Kunstdenkmale in der mecklenburgischen Küstenregion“ (erschien 1990, also vor der Bildung des Kreises Nordvorpommern, der Altkreis Ribnitz-Damgarten wird in dem Buch mit erfasst) sucht man unter dem Stichwort Hessenburg vergebens einen Eintrag.

Von Eckhard Oberdörfer