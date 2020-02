Das ist am Wochenende in Greifswald los

Greifswald

Das erste Wochenende vor den Winterferien steht im Zeichen von Ausstellungen und Filmveranstaltungen. Hier kommen die Tipps zum Wochenende:

Freitag

Die Hobbyfotografen Mario Tschirn und Jürgen Rother haben Mitarbeitern in den verschiedenen Bereichen des Entsorgungswerks für Nuklearanlagen (EWN) mit der Kamera über die Schulter geschaut. Herausgekommen ist ein fotografischer Streifzug durch das ehemalige Kernkraftwerk Nord, der zeigt, wie formschön und filigran die beeindruckende Kulisse sein kann. Zwischen 10 und 16 Uhr sind die Aufnahmen im NDR-Vorpommernstudio in der Knopfstraße 29 zu sehen.

Das 90-jährige Jubiläum des Dankesteppichs für den Greifswalder Landrat Werner Kogge war Anlass, auf die Geschichte der Freester Fischerteppiche zu blicken. Die Ausstellung unter dem Motto „Een Teppich för’t Leben“ lädt dazu im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus in der Langen Straße 49/51 ein. Zusätzlich sind in der Ausstellung die Bewerbungen um den Stundl-Preis 2019 ausgestellt. Der Preis ist benannt nach Rudolf Stundl, dem Erfinder der Fischerteppiche. Der Eintritt ist frei; geöffnet am Freitag zwischen 12 und 17 Uhr.

Samstag

Das Caspar-David-Friedrich-Zentrum in der Langen Straße 57 lädt von 14 bis 16 Uhr zu einem Workshop für Naturkosmetik ein. Kinder unter 12 Jahren zahlen keinen Eintritt, ermäßigt kostet es 2,50 Euro, regulärer Eintritt 3,50 Euro; zuzüglich der Materialkosten.

Der Nachwuchs ist herzlich zum Kinder-Kino in den Studentenclub Kiste in der Makarenkostraße 49 eingeladen. Der Dokumentarfilm „Nomaden der Lüfte – Das Geheimnis der Zugvögel“, eine französische Produktion aus dem Jahr, kommt auf die Leinwand. In faszinierenden Aufnahmen folgt der Zuschauer den Vögeln auf ihrer Reise über Wüsten, den Amazonas und Grand Canyon sowie den Mischwäldern Europas. Filmdauer: 98 Minuten; Eintritt 1 Euro; Einlass um 14.30 Uhr.

Vorbild für das Musical „Spamalot“ ist die Kultkomödie „ Monty Python and the Holy Grail“ – zwischen 2005 und 2009 lief es am Broadway und wurde unter anderem für das beste Musical ausgezeichnet. Das Musical erzählt die Geschichte von König Artus und seiner Tafelrunde neu, mit vielen Anspielungen auf aktuelle politische Ereignisse wie den Brexit. Start im Theater Greifswald in der Robert-Blum-Straße ist 19.30 Uhr.

Sonntag

Traditionelle chinesische Kunst zeigt das Pommernhus in der Knopfstraße 1 zwischen 14 bis 17 Uhr. Fans des Kartenspiels „Magic – The Gathering“ finden zwischen 16 und 21 Uhr Gleichgesinnte im Studentenclub Kiste in der Makarenkostraße 49.

Von Christopher Gottschalk