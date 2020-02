Das ist dieses Wochenende in Greifswald los

Greifswald

Hier kommen die Tipps der OSTSEE-ZEITUNG zum dritten Februarwochenende.

Die Kunstwerkstätten laden am 14. Februar Kinder zu einem Kurs mit Papparchitektur, einer Nähwerkstatt, einer Bastelstunde mit Speckstein und zu einer Bauwerkstatt ein. Das Angebot ist Teil der Winterferienwerkstatt, wochentags immer von 10 bis 13 Uhr. Ein Tag kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wer einmal die Hansestadt auf kulinarische Art erleben will, sollte sich zu diesem Rundgang anmelden: Gäste kehren bei vier Greifswalder Gastronomen ein. Dazwischen werden am 14. Februar auf einem Rundgang durch die historische Altstadt witzige und skurrile Anekdoten erzählt. Dauer: 3 Stunden. Kosten: 29 Euro pro Person. Anmeldung unter 038 34 / 85 36 13 80; Treffpunkt: 16 Uhr vor dem Rathaus.

Um 16 Uhr am Freitag bittet das Caspar-David-Friedrich-Zentrum zum Romantik-Cup mit Quiz zum Kennenlernen für kulturell interessierte Singles. Dabei handelt es sich um ein Quiz zu Leben, Werk und Wirken Caspar David Friedrichs.

The Great Pautzinger steigt am Freitag um 19.30 Uhr zur „ Magie in der Brasserie“ in der Brasserie Hermann auf die Bühne. Tickets für das Zauberprogramm gibt es für 15 Euro bzw. 12 Euro ermäßigt im Servicecenter der OSTSEE-ZEITUNG, Johann-Sebastian-Bach-Straße 32.

Sonnabend

Wer auch nach Valentinstag das Caspar-David-Friedrich-Zentrum erleben will, geht zu einer Führung um 15 Uhr. Der Eintritt kostet regulär 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro und ist für Kinder unter 12 Jahren frei.

Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen präsentiert um 17.30 Uhr in ihrem Winterkino Paddington 2, einen Kinderfilm von Paul King. Treffpunkt ist die Wampener Straße 8.

Im Kulturbahnhof steigt ab 18 Uhr die Karnevalszeit mit einer Kostümparty, inklusive DJ-Programm, Kostümwettbewerb und Snacks. Tickets kosten an der Abendkasse 10 Euro. Ab 22 Uhr startet im Kulturbahnhof die Gods-of-Rock-Party mit DJ-Programm und Hits aus den 90ern. Eintritt kostet bis 22.15 Uhr 5 Euro, danach 8 Euro.

Sonntag

Die Bücherfreunde veranstalten von 13 bis 16 Uhr einen Flohmarkt in der Spiegelsdorfer Wende. In der Happy Hour zwischen 15 und 16 Uhr können für 5 Euro so viele Bücher mitgenommen werden wie man mag, DVDs, CDs und LPs sind kostenlos. Das Ballhaus Goldfisch lädt um 20 Uhr für 5 Euro Eintritt zum argentinischen Tango.

Von Christopher Gottschalk