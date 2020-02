Das ist in den Winterferien in Greifswald los

Greifswald

Von Schnee ist nichts zu sehen kurz vor den Winterferien. Dennoch wollen Kinder und Jugendliche in den anstehenden Ferien eine spannende Zeit auch ohne Schlitten und Eishockey haben. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt hier einige Angebote für die freie Zeit zwischen Montag, dem 10. Februar, und Freitag, dem 21. Februar, vor.

An jedem Wochentag öffnet das Jugendfreizeitzentrum Takt seine Türen mit wechselnden Angeboten. Für fünf Euro fahren Kinder und Jugendliche am 12.2. um 9.30 bis ca. 15 Uhr in die Rostocker Trampolinhalle. Treff ist um 9 Uhr vor dem Takt. Einen Tag später lädt das Takt zur gemeinsamen Faschingsparty von 16 bis 18 Uhr ein – der Eintritt ist kostenlos. An anderen Tagen stehen Tischtennisturniere, kreatives Gestalten und Fifaturniere auf dem Plan. Die zweite Ferienwoche steht im Zeichen eines Tanzworkshops. Der Workshop mit den Stilen Breakdance/Streetstyle/Hip-Hop endet mit einer Tanzaufführung vor Eltern, Großeltern und Geschwistern am Freitag, dem 21.2., und kostet insgesamt fünf Euro. Das gesamte Programm finden Sie hier; mehr Infos auch telefonisch unter 03834 820466.

Die Kunstwerkstätten Greifswald bieten an jedem Wochentag von 10 bis 13 Uhr verschiedene Kurse an, von Stillleben malen über einen Frisiersalon, eine Bau- und Nähwerkstatt bis hin zum Maskenbauen. Ein Tag im Haus kostet fünf Euro, wer die ganze Woche teilnehmen will, bekommt einen Tag geschenkt und bezahlt insgesamt 20 Euro. Mehr Infos telefonisch unter 03834 885888 oder hier das gesamte Programm einsehen.

Das Soziokulturelle Zentrum St. Spiritus bietet einen Ferienkurs zum Weben von Handytaschen an. Schüler ab acht Jahren lassen auf einem Webrahmen aus Pappe die Taschen entstehen. Maximal zehn Kinder können teilnehmen, Kosten: 2 Euro pro Tag. Der zweitägige Kurs ist für Kinder ab acht Jahren und läuft vom 11.02. bis zum 13.02. jeweils von 10 bis 12 Uhr. In der darauffolgenden Woche wird getrommelt: Aus einem Blumentopf entstehen Djembe-Trommeln. Das Projekt dauert je einen Tag und kostet 2 Euro. Es findet in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt und ist für Schüler ab 7 Jahren. Mehr Informationen und Anmeldung unter: 03834 85364444

Das Freizeitbad lädt zum Wettrutschen, Tauchen, Springen und Schwimmen ein, jeweils am Mittwoch, dem 12. und 19.2., für den normalen Eintrittspreis. Alle Preisinfos finden Sie hier.

Im Caspar-David-Friedrich-Zentrum erschaffen Kinder und Jugendliche Glitzer- und Monster-Seifen in Workshops. Die finden in den historischen Kellerräumen der Friedrich’schen Seifensieder- und Kerzengießerwerkstatt statt. Der Eintritt ist gestaffelt: regulär 3,50 €, ermäßigt 2,50 €, für Kinder unter 12 Jahre frei, zzgl. Materialkosten.

Buchstäblich aus dem Bilderbuch: Mitarbeiter der Stadtbibliothek Hans Fallada laden zum Vorlesen und Zeigen mehrerer Geschichten ein. Das Bilderbuch-Kino findet jeweils Dienstag und Donnerstag um 10.30 Uhr in der Kinderbibliothek statt; der Eintritt ist frei. Am 11.02. und 13.02. lesen und zeigen Mitarbeiter die Geschichte „Kalt erwischt - Ein Wintermärchen“ von Anja Fröhlich. Am 18.02. und 20.02. ist es Zeit für den Kinderbuchklassiker „Die Kleine Hexe“ von Otfried Preußler. Im Anschluss an das Bilderbuch-Kino wird gemeinsam gebastelt. Anmeldung unter 03834 85364473 oder im Kinderbereich.

Plattdeutsch steht im Pommerschen Landesmuseum auf dem Plan: „Kumm, wi sägeln!“ lautet das Motto des Ferienprogramms. Dahinter steht ein Kinderbuch von Viviane Eisold und Stefanie Dufek. Kinder ab fünf Jahren lernen innerhalb von 90 Minuten ein paar Wörter „op platt“ und hören das schöne Kinderlied „Nu måk dien Ogen tau“. Kosten: 2,50 Euro.

Und falls doch noch Schnee fällt: Ab raus, einen Schneemann bauen!

Von Christopher Gottschalk