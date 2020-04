Das können Greifswalder am 1. Mai-Wochenende unternehmen

Greifswald

Der Feiertag zum 1. Mai bietet der Gesellschaft die Chance, in der Corona-Krise zu entspannen. Zwar sind viele Veranstaltungen abgesagt, Gruppenfeiern weiterhin verboten und Restaurants geschlossen, dennoch stehen am verlängerten Wochenende manche Aktivitäten zur Auswahl. Stets gilt: Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden; in der Öffentlichkeit dürfen nur Familien und außerhalb der Familie maximal zwei Personen unterwegs sein.

Wer die Ruhe auf einem Campingplatz sucht, profitiert von der schrittweisen Wiedereröffnung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem 1. Mai dürfen Dauercamper laut Beschluss der Landesregierung ihren Dauerplatz wieder nutzen. Allerdings nur, wer seinen Erstwohnsitz im Land hat oder Bürger aus anderen Bundesländern, die ihren Dauercampingplatz als Zweitwohnsitz gemeldet haben.

Anzeige

Wanderungen im Umland

Für Maik Wittenbecher, Chef des Greifswalder Stadtmarketings, sind Natur und Bewegung Trumpf. Er empfiehlt zum Beispiel eine Wanderung oder Fahrradtour entlang des Ryck am Treidelpfad nach Wieck, inklusive eines Fischbrötchens im Fischerdorf. Wer sich Fisch schmecken lassen will, kann sich auch für den Naturwanderweg zwischen Spandowerhagen und Freest entlang des Greifswalder Boddens entscheiden und beendet diesen Ausflug mit einem Fischbrötchen oder einem Eis im Freester Hafen.

Weitere OZ+ Artikel

Eine Wanderung von Stahlbrode zur Kormorankolonie bei Niederhof oder eine Rundwanderung an der Südspitze Gnitz auf Usedom mit einem Blick auf Seeadler zählen ebenfalls zu Wittenbechers Empfehlungen. „Oder Sie machen einen Spaziergang im Seebad Lubmin inklusive eines Besuchs der Seebrücke, die seit Montag wieder geöffnet ist.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Historisch faszinierende Gutshäuser finden sich mit dem Schloss Ludwigsburg, dem Wasserschloss Quilow, dem Gutshaus Wietzow hinter Gützkow oder der Wasserburg Turow in der Nähe von Grimmen. Bei schlechtem Wetter lohnt ein Besuch der Internetseite baltic-manors.eu mit Infos und Bildergalerien zu den historischen Häusern. Der Tourismusverband Vorpommern hat auf seiner Webseite zudem Rezepte zusammengetragen; Bücher- und Hörtipps sowie Tourenplanungen für die Zeit zu Hause vorgestellt.

Radtour im Norden der Stadt

Gerd Imhorst vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Greifswald-Usedom legt den Greifswaldern eine 18 Kilometer lange Radtour im Norden der Stadt nahe. Startpunkt ist die Steinbecker Brücke Richtung Neuenkirchen. Dort die Kirche links umfahren, dem Weg Richtung Leist 100 Meter folgen, links ins Wohngebiet einbiegen, auf der Straße nach Oldenhagen fahren und weiter bis zur ehemaligen B 96; dort links abbiegen und durch den Kreisel über Groß Kieshof nach Steffenshagen fahren. Von dort zurück nach Wackerow, dort an der Bäckerei rechts ab zur Ryckbrücke; hinter der Brücke links ab und am Neuen Friedhof vorbei zur Grimmer Straße und links Richtung Innenstadt.

Kundgebung im Internet

Der Deutsche Gewerkschaftsbund verlegt seine Aktionen zum 1. Mai ins Internet: Ab 11 Uhr plant der DGB auf seiner Webseite, auf Facebook sowie auf Youtube unter dem Motto „Solidarisch ist man nicht alleine“ ein Liveprogramm mit politischen Beiträgen, Mitmachaktionen in den sozialen Medien und Auftritten von Künstlern.

Mehr zum Thema:

Mehr über den Autor

Von Christopher Gottschalk