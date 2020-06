Das können Sie am Wochenende in Greifswald erleben

Greifswald

Das kulturelle Leben nimmt wieder etwas Fahrt auf! Pünktlich zum Sommer ist es auch den Greifswaldern möglich, einige Veranstaltungen zu besuchen. Die Organisatoren setzen dabei darauf, dass die Gäste die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten.

Das gilt auch im Greifswalder Club „Rosa“. Dieser öffnet nämlich am Freitag, dem 26. Juni und Samstag, dem 27. Juni erstmals wieder. Vorerst zwar nicht als Club, dafür aber als Bar. Bis zu zehn Personen pro Tisch dürfen hier an beiden Abenden zwischen 18 und 24 Uhr Platz nehmen. Für musikalische Acts ist gesorgt. Am Samstag ist es den Gästen sogar möglich, während des wöchentlichen Online-Streams dabei zu sein, und das Geschehen vor Ort zu verfolgen. Alle Tanzliebhaber müssen dennoch vorerst Geduld haben, denn tanzen ist noch nicht erlaubt. Zudem gelten für alle Mitarbeiter und Gäste Abstands- sowie Hygieneregeln.

Führung durch die Stadt

Für Kulturbegeisterte hält das Caspar-David-Friedrich-Zentrum am Samstag, 27. Juni 15 Uhr, etwas bereit. Bei der Führung entlang des Caspar-David-Friedrich-Bildwegs tauchen die Teilnehmer in das Leben des Greifswalder Malers ein und erfahren mehr über seine Geburtsstadt und andere Orte, die in seinem Leben eine Rolle spielten. Insgesamt sind es 15 Stationen, die die Besucher durch die Innenstadt und Umgebung führen. Die Führung findet ab drei und mit maximal neun Personen statt. Sie dauert 90 Minuten und kostet 10 Euro für Erwachsene, 7,50 Euro ermäßigt. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Tag der Architektur ausschließlich digital

In den vergangenen Jahren öffneten am Tag der Architektur die Architekten aktuell realisierter Bauwerke die Türen und Tore für Besucher – auch in Greifswald. Aufgrund der Corona-Epidemie wird dieses Format in diesem Jahr ausschließlich digital sowie in Form einer Broschüre realisiert. Unter den insgesamt 25 Projekten in Mecklenburg-Vorpommern befinden sich auch sechs Bauwerke aus der Hansestadt Greifswald. Passend zum diesjährige Motto „Ressource Architektur“ werden in der Broschüre beispielsweise die frei finanzierten Wohnungsbauten der WVG mbH Greifswald in der Eisenstraße genannt. Die Broschüre und weitere Informationen sind auf der Homepage der Architektenkammer zu finden.

Von Lena-Marie Walter