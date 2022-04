Das müssen Sie gesehen haben: Sommerspaß in Wolgast und Zinnowitz

Wolgast/Zinnowitz

Das wird ein Sommer: Auf der Schlossinsel in Wolgast und auf der Ostseebühne in Zinnowitz wird es 2022 wieder Open Air-Theater geben. „Ein irrer Duft nach Enzian – Der letzte Sommer in Trutzlaff“ heißt das Stück, das in Wolgast zu sehen sein wird und beste Unterhaltung für laue Sommerabende bringt.

Es agieren dabei die beliebten Charaktere, die Rudi Strahl in seinen leichten, hintergründigen Komödien „In Sachen Adam und Eva“ und „Ein irrer Duft von frischem Heu“ erfunden hat, und deren Geschichten nun in einem neuen turbulenten Stück von Autorin Birgit Lenz und ihrem Co-Autor Torsten Schemmel fortgeschrieben werden. Das Bühnenbild und die Kostüme stammen wieder von Andreas Mücke.

Diese beiden Pastoren wird das Publikum lieben

So werden sich Bürgermeister Mattes Mathias, dem das „zweite Gesicht“ nachgesagt wird, der wortgewaltige Pastor Himmelsknecht (Torsten Schemmel), Vater Roloff, der seine Frau sucht und Dr. Angelika Unglaube als strenge Schöne auf der Bühne ein Stelldichein geben. Nur Monsignore Aventuro (Heiko Gülland) kommt diesmal nicht aus Rom, sondern aus Anklam. Mit dabei sind außerdem Lydia und der krumme Paul sowie Adam und Eva – als glücklich verheiratetes Paar.

Premiere für „Ein irrer Duft nach Enzian“ ist 18. Juni. Gespielt wird bis zum 17. August jeweils montags , mittwochs und freitags um 19.30 Uhr auf der Schlossinsel Wolgast.

Der Vorverkauf beginnt am 19. April. Karten gibt es telefonisch unter 03971 / 2688800 oder online auf www.vorpommersche-landesbuehne.de

Neue Autoren für die Vineta-Festspiele

Für die neue diesjährige Episode der Vineta-Festspiele auf der Freilichtbühne in Zinnowitz „Vineta – Das Goldfest der Gaukler“ agieren neue Autoren. Anna Engel und Andreas Flick, die zum ersten Mal ein Vineta-Stück geschrieben haben, orientierten sich an der Idee von Wolfgang Bordel. Dieser befindet sich nach seinem Unfall im Dezember vergangenen Jahres noch in der Genesungsphase.

Und darum geht es im Stück: Vineta hat sich geschworen nie wieder unterzugehen. Um allen Völkern ihren guten Willen zu zeigen, richtet die Stadt eine Goldfest aus. Höhepunkt des Festes ist der Goldkampf. Nie hat jemand gewagt, gegen den mächtiges vinetischen Krieger anzutreten. Doch in diesem Jahr wagt genau das die Tochter des Gauklerkönigs mit ihrem Schwert Nothung – und gewinnt. Doch das wird ihr zum Verhängnis.

Dem Autoren- und Regie-Team steht Gesine Ullmann , die seit 2018 die Vineta-Festspiele ausstattet, zur Seite. Sie präsentiert Bühnenbild und Kostüme in farbenfrohen Rot- und Orange-Tönen. Der musikalische Part liegt in den Händen von Steffen Scholz, der 2007 schon einmal Vineta-Komponist war und für den Hit „Heute Nacht fallen die Sterne“ sorgte. Zu den Hauptdarstellern gehören wieder Erwin Bröderbauer und Anna Jamborsky.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Premiere für „Vineta – Das Goldfest der Gaukler“ ist am 25. Juni auf der Ostseebühne Zinnowitz, gespielt wird bis 27. August jeweils montags, mittwochs und freitags um 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für die Vineta-Festspiele beginnt am 19. April. Karten gibt es telefonisch unter 03971 / 2688800 oder online auf www.vorpommersche-landesbuehne.de.

Von Cornelia Meerkatz