Greifswald

Nach sieben Monaten coronabedingter Zwangsschließung sind die Kneipen in Mecklenburg-Vorpommern seit dem Pfingstsonntag wieder geöffnet. Es gibt einiges zu beachten. Beispielsweise ist der Zutritt nur mit negativem Schnelltest erlaubt. Die OSTSEE-ZEITUNG gibt den Überblick über die wichtigsten Regeln.

Welche Schnelltests werden akzeptiert?

Kneipengäste können einen Schnelltest aus einem offiziellen Testzentrum vorlegen, einen Schnelltest beim Arbeitgeber machen, der dann das negative Ergebnis bescheinigt oder den Test vor der Kneipe in Anwesenheit eines Mitarbeiters durchführen. Im letzteren Fall gilt der Test allerdings nur als Eintrittserlaubnis für diese eine Kneipe. Wer später in eine andere Bar wechseln möchte, muss dort erneut einen Test machen. Die dokumentierten Tests sind für 24 Stunden gültig.

Kann ich Schnelltests in der Kneipe kaufen?

Das regelt jede Kneipe individuell. Einige Bars haben Tests vorrätig, die zum Selbstkostenpreis verkauft werden.

Wo komme ich abends sonst noch spontan an einen Schnelltest?

Wenn die Geschäfte und die Testzentren bereits geschlossen sind, bleibt für kurzentschlossene Barbesucher die Notapotheke. Welche Apotheke in den späten Abend- und Nachtstunden geöffnet hat, entnehmen Sie bitte den Notdiensten in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG. Ein Test kostet in der Apotheke in der Regel sieben Euro. Hinzu kommen 2,50 Euro Zuschlag für den Service außerhalb der regulären Öffnungszeiten.

Brauche ich einen Schnelltest auch, wenn ich draußen sitze?

Nein, in diesen Fällen muss kein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Jedoch gilt auch im Außenbereich die Zehn-Personen-Regel je Tisch.

Mit wie vielen Personen darf ich in die Kneipe?

Derzeit gilt, dass an einem Tisch bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten sitzen dürfen. Ab dem 1. Juni werden die Kontaktbeschränkungen gelockert. Dann sind zehn Personen aus fünf Haushalten erlaubt. Doppelt Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Zwischen den Tischen muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.

Wie lange sind die Kneipen und Bars geöffnet?

Derzeit müssen die Bars um Mitternacht schließen. Die Sperrstunde fällt in MV ab 1. Juni weg.

Muss ich eine Maske tragen?

Der Mund-Nasenschutz darf nur am Tisch abgesetzt werden. Für den Gang zur Toilette und beim Betreten oder Verlassen des Lokals muss dieser getragen werden. Die Gäste werden ausschließlich am Tisch bedient.

Muss ich vorab telefonisch oder Online reservieren?

Das wird empfohlen. Wer spontan vorbeikommt, darf nur eintreten, wenn noch ein freier Tisch vorhanden ist.

Werden meine Daten erfasst?

Ja. Je Tisch muss mindestens eine Person ihre Kontaktdaten inklusive Telefonnummer und Bewirtungszeitraum hinterlassen. Viele Kneipen und Bars arbeiten mit der Luca-App. Der Besucher scannt den QR-Code der Bar und checkt damit automatisch ein. In der App sind die eigenen Kontaktdaten hinterlegt, die auf diese Weise übermittelt werden.

Darf getanzt werden?

Nein, Tanzen sowie der Auftritt von Bands und Gesang sind verboten.

Von Katharina Degrassi