Das passiert, wenn das Coronavirus den Landkreis Vorpommern-Greifswald erreicht

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland steigt täglich. In vielen Regionen macht sich Unsicherheit breit. Städte und Gemeinden in Vorpommern-Greifswald stellen sich darauf ein, dass das Virus auch bald im Landkreis auftreten wird.

Einige wenige Verdachtsfälle gab es hier bereits. Ende Januar meldete sich ein Mann in der Greifswalder Unimedizin, der von einer Reise aus China zurückkehrte und über Erkältungssymptome sowie leichtes Fieber klagte. Der Mann wurde isoliert. Das Testergebnis war negativ. Doch was passiert, wenn die ersten bestätigten Corona-Fälle in der Region und in der Hansestadt auftreten?

„Wir haben die Situation im Auge. Momentan ist diese in MV nicht kritisch“

Seit 2008 gibt es in MV einen Pandemie-Plan. Sobald ein Verdachtsfall auftritt, wird zunächst das zuständige Gesundheitsamt des Landkreises informiert. Dieses gibt die Daten anschließend an das Landesamt für Gesundheit weiter. Von dort geht die Meldekette weiter ans Lagezentrum des Landes. „Nun muss erst einmal geregelt werden, wie die gesamten Abläufe sind. In den einzelnen beteiligten Institutionen ist es klar, aber die Übergänge sind genauer zu definieren“, sagt Achim Froitzheim. Der Landkreissprecher beruhigt: „Wir haben die Situation im Auge. Momentan ist diese in MV nicht kritisch. Das kann sich zwar ändern, aber wir sind vorbereitet. Panik ist ein schlechter Ratgeber.“

Sollte hier eine Infektion nachgewiesen werden, liegt die Zuständigkeit beim Gesundheitsamt, das zusammen mit weiteren Behörden des Landkreises über das weitere Vorgehen entscheidet. Sollte es zu ähnlichen Situation wie im Kreis Heinsberg ( NRW) kommen, wo sich derzeit geschätzt 1000 Personen in häuslicher Quarantäne befinden, würden auch hier ähnliche Maßnahmen greifen, erklärt Froitzheim.

Abriegelung von Ortschaften sind ein Extremfall

„Dass es zu der Abriegelung der Region oder zu der Absperrung von Ortschaften kommt, wäre aber ein Extremfall.“ Sollte es vereinzelte Infektionen mit dem Virus geben, würde zunächst überprüft, wo sich die Personen zuletzt bewegt haben, um weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Schließung einer Schule vorzunehmen, so Froitzheim.

Experten raten dazu, sich an die hygienischen Vorgaben zu halten, die auch während der Grippezeit gelten. Dazu zählt mehrmals täglich die Hände gründlich mit Seife zu waschen und beim Husten oder Niesen nicht die Hand, sondern die Armbeuge als Schutz zu nutzen. „Das gilt vor allem dort, wo viele Menschen unterwegs sind“, so Froitzheim weiter.

Lebensmittelvorrat für zehn Tage zu Hause anlegen

Er rät von Panik ab: „Allerdings fällt niemandem ein Zacken aus der Krone ab, zwei fünf Liter-Ballons Wasser, ein Radio mit Batterien und ein paar Konservendosen zu Hause zu haben. Insbesondere dann, wenn man Kinder hat.“ Unabhängig vom Coronavirus rät die deutsche Bundesregierung für einen möglichen Katastrophenfall, einen Lebensmittelvorrat für zehn Tage zuhause anzulegen.

Einen Krisenstab für den Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es derzeit nicht. Dennoch könnte der Verwaltungsstab, bestehend aus dem Landrat Michael Sack, dem Dezernenten Dietger Wille (beide CDU) und weiteren Vertretern aus Fachämtern, in Kürze tagen, erklärt der Pressesprecher.

Derzeit werden regelmäßig neue Informationen vom Robert-Koch-Institut, der Bundesregierung und dem Landesamt für Gesundheit und Soziales MV (Lagus) vom Landkreis herausgegeben. Die Kliniken und die Unimedizin Greifswald seien auf mögliche Corona-Infektionen vorbereitet, so Froitzheim. In der Unimedizin gibt es mehrere Isolierbetten. Zudem verfügt die medizinische Einrichtung in der Hansestadt über Schnelltests.

