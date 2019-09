Das sind die Erstklässler in Greifswald, auf Usedom und Umgebung

Vorpommern

Endlich Schulkind! Hunderte Abc-Schützen wurden vor einem Monat eingeschult. Das Stillsitzen im Unterricht, die ersten Zahlen und Buchstaben haben die Meisten in den letzten fünf Wochen schon gelernt – viele weitere Herausforderungen stehen noch an.

Unsere Fotografen haben in den zurückliegenden Wochen wieder die Schulanfänger in der Region abgelichtet. In diesen Bildergalerien zeigen sich die jungen Schüler von der schönsten Seite: In der Galerie „ Usedom, Wolgast und Umgebung“ finden Sie die Schüler aus Benz, Heringsdorf, Karlshagen, Koserow, Usedom Stadt und Zinnowitz, Wolgast, Kröslin, Lassan, Klein Jasedow, Kemnitz, Wusterhusen und Züssow. In der Galerie „ Greifswald und Umgebung“ sind die ersten Klassen der Greifswalder Grundschulen, aus Neuenkirchen, Gützkow, Görmin und Dersekow zu sehen.

Die Ostsee-Zeitung wünscht allen Erstklässlern eine tolle Schulzeit und viel Spaß und Erfolg beim Lernen!

Zur Galerie In dieser Galerie gibt es die Abc-Schützen aus folgenden Schulen zu sehen: Martinschule Greifswald, Kinderkunstakademie Greifswald, Montessorischule Greifswald, Schule am Bodden Neuenkirchen, Peenetal-Schule Gützkow, Grundschule Dersekow „Lütte Nordlichter“, Grundschule „Peenetal“ Görmin, Grundschule Greif Greifswald, Ostsee-Gymnasium Greifswald, Waldorfschule Greifswald, Martin-Andersen-Nexö Grundschule Greifswald, Käthe-Kollwitz-Grundschule Greifswald, Karl-Krull-Grundschule Greifswald

Zur Galerie 27 erste Klassen gibt es an den Schulen in Benz, Heringsdorf, Karlshagen, Koserow, Usedom Stadt und Zinnowitz, in Wolgast, Kröslin, Lassan, Klein Jasedow, Kemnitz, Wusterhusen und Züssow. Die süßen Fotos sehen Sie hier!

Von SP